Cómo está Luis Ventura después de la fuerte agresión que sufrió: “Le recomendaron que se quedara”

Luis Ventura permanece internado en observación tras sufrir una agresión en un partido de fútbol de ascenso (Video: Infama, América TV)

La gala de los Martín Fierro de Radio 2025 comenzó con un sabor amargo. Si bien la expectativa estaba puesta en la premiación a lo más destacado del año en la radiofonía argentina, la atención de muchos estuvo centrada en la ausencia de Luis Ventura, presidente de APTRA, quien no asistió al evento tras ser víctima de una agresión violenta en un partido de fútbol de ascenso.

El hecho ocurrió durante el encuentro entre Central Ballester y Victoriano Arenas, equipo que Ventura dirige desde hace años en la Primera C. Luego del empate 2-2, y tras una serie de decisiones arbitrales polémcas que incluyeron nueve minutos de adición y un empate en la última jugada, se desató una batalla campal. En ese contexto, Ventura recibió un fuerte golpe en la cabeza mientras se retiraba hacia los vestuarios con una silla plegable. El ataque quedó registrado en video y generó conmoción: se ve cómo una persona lo golpea desde atrás, lo deja tendido en el césped e inconsciente durante varios segundos.

El periodista, de 69 años, fue asistido y trasladado por sus propios medios a la Clínica Trinidad de Palermo, donde fue evaluado por los profesionales de guardia. Allí mismo lo sometieron a una batería de estudios neurológicos y clínicos para descartar lesiones internas. Aunque no fue necesario aplicar puntos de sutura, los médicos constataron una importante inflamación en la zona del impacto, ubicada cerca de la sien.

El presidente de APTRA fue golpeado en la cabeza con una silla plegable y debió ausentarse de la gala de los Martín Fierro de Radio (Video: Infama, América TV)

La noticia del ataque fue confirmada por el propio Ventura en diálogo telefónico con Infama (América TV), mientras se dirigía a recibir atención médica. “Me pegaron de costado, medio atrás, a la altura de la sien. Tengo toda la cabeza hinchada. A lo mejor me tienen que cortar para que drene la sangre”, contó. También explicó que inicialmente pensó en asistir al evento de APTRA, pero que rápidamente se dio cuenta de que no estaba en condiciones físicas ni anímicas para participar.

Quien sí estuvo en la alfombra roja fue su hijo, Facundo Ventura, quien brindó detalles del estado de salud de su padre y compartió una imagen juntos en redes sociales, que se convirtió en la fuente principal para llevar tranquilidad a los colegas y seguidores del periodista. En su historia de Instagram, escribió: “Recién salgo de ver a mi viejo. Todos los estudios que le hicieron, dieron bien. Para evitar cualquier tipo de problema, va a pasar la noche en observación. Gracias a todos los que se preocuparon por él. Todo en orden gracias a Dios”.

El hijo de Ventura, Facundo, llevó tranquilidad al confirmar que los estudios dieron bien y agradeció el apoyo recibido

Ya desde la organización del evento, Ana Laura Guevara, gerente del Grupo América, había adelantado que la situación estaba bajo control. “Luis está bien. Esta noche va a ser rarísima porque es el presidente de APTRA y para nosotros es un amigo. Solo me dijo que estaba bien y que ‘me golpearon mal’. Después nos pusimos a tratar de que se vaya a atender y que le dé importancia a su salud”, explicó.

Durante la ceremonia, el vicepresidente de APTRA, Santos Buglisi, fue el encargado de dar las palabras de apertura. “Le queremos mandar nuestro apoyo por la grave agresión que recibió esta tarde en la cancha. Él sabe que tiene un equipo atrás, la comisión directiva, que estamos para ayudarlo”, expresó frente al salón colmado.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando Baby Etchecopar, ganador del premio a Mejor Programa Diario de Interés General en AM, le dedicó su estatuilla a Ventura. “Es hora que no se nos ataque a los periodistas por cualquier cosa, porque es una raza que hace falta. Sin periodismo no hay democracia”, dijo en su discurso, visiblemente afectado.

Los estudios médicos descartaron lesiones graves, pero Ventura seguirá en observación por recomendación profesional (Gustavo Gavotti)

Horas después, Facundo Ventura volvió a exponer su testimonio en la alfombra roja del evento. “Si fuera algo grave no estaría acá. Recién vengo de la Clínica Trinidad. Fue el golpe. Los estudios dieron bien, pero le recomendaron que se quedara para observación”, contó. Además, aclaró que su padre tenía previsto viajar a Córdoba al día siguiente, pero que el plan quedará suspendido hasta que reciba el alta médica. Según le informaron en la clínica, eso podría ocurrir recién a partir de las 17 o 18 horas del lunes.

El episodio, sin embargo, no fue el primero de estas características. Ventura recordó un hecho similar que le sucedió cuando fue atacado en 2018, también en un encuentro frente a Central Ballester. “Liberaron una puerta, entraron todos y nos agredieron de la misma manera”, recordó. “Después de este segundo antecedente queda claro que hay lugares donde no se pueden aceptar equipos”, sentenció al aire.

Además del golpe a Ventura, los disturbios dejaron otro saldo preocupante: el jugador Federico Ulayar, de Victoriano Arenas, fue trasladado de urgencia tras sufrir una herida cortante provocada por un objeto punzante.

Por ahora, Luis Ventura permanece internado en observación, consciente y de buen humor, según su entorno. Las próximas horas serán clave para determinar si podrá retomar sus actividades con normalidad. Mientras tanto, el repudio a la violencia en el fútbol de ascenso y el respaldo a su figura como dirigente y comunicador fue unánime entre sus colegas.