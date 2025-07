El mal momento de Nico Vázquez tras su separación de Gimena Accardi: “Si no pudiera hacer teatro me vendría abajo”

Nico Vázquez enfrenta una lesión intercostal en plena temporada de éxito con Rocky (Video: LAM, América TV)

En plena temporada de éxito con Rocky, Nico Vázquez atraviesa uno de los momentos más complejos de su vida. A dos semanas de anunciar públicamente su separación de Gimena Accardi, con quien compartió 18 años de relación, el actor enfrentó una inesperada lesión intercostal durante una de las funciones de la obra, lo que lo obligó a pasar por la guardia del Sanatorio Finochietto para realizarse estudios. A pesar del dolor físico y emocional, continúa con sus presentaciones en el escenario, respaldado por un público que agota entradas función tras función.

“Me entró una piña, y puede pasar. La pelea es muy real. Un mal golpe te puede lastimar”, relató Vázquez en una entrevista con LAM (América TV), a cargo de Santiago Riva Roy. El incidente ocurrió durante la función del domingo, cuando una intensa escena derivó en un golpe imprevisto que afectó la zona intercostal. “Lo empecé a sentir el lunes, el martes ya me costó un montón hacer la función y ayer fue muy difícil. Así que hoy decidí hacerme ver, pero todavía estoy como Rocky”, dijo entre risas, destacando la exigencia física del personaje que interpreta.

Aunque la dolencia no requirió reposo, sí fue necesario aplicar una infiltración para reducir el dolor. “Estoy bien y voy a hacer todas las funciones del fin de semana. Está todo agotado”, celebró, agradecido por el respaldo del público. La producción del musical, inspirado en la clásica película de Sylvester Stallone, realiza funciones de martes a domingo, con localidades vendidas con anticipación. Vázquez lo definió como “el proyecto de mi vida”, y subrayó la relevancia que tiene en este contexto emocional.

Nico Vázquez, el protagonista de la obra, con su vestuario de Rocky Balboa

“Cuando te lesionás lo primero que pensás es: ‘Pará. Si encima no puedo hacer teatro, me vengo abajo’. Así que está bueno saber que lo puedo hacer. Cada vez que vengo acá sano, la paso bien”, reflexionó. El teatro, para él, es una forma de sanar, un espacio que le permite canalizar el dolor, encontrar alivio y reconectarse con el público y consigo mismo.

En medio de este proceso, también confesó que incrementó su frecuencia de terapia. “Estoy haciendo más terapia que antes. Siempre fui de hablar mucho, pero ahora aprendí a ser más observador. El psicoanálisis no es algo que me guste solamente: uno lo necesita. Te ayuda a resolver un montón de cosas”, dijo, confirmando que encuentra contención en su entorno íntimo. “Mis amigos, mi familia, los de siempre. Uno se apoya ahí”, agregó.

La separación de Gimena Accardi, con quien construyó una relación sólida durante casi dos décadas, todavía está fresca y, según él mismo reconoce, no hay una ruptura definitiva en términos emocionales. “Hablamos todo el tiempo. Estamos conectados todo el tiempo, obviamente, pero ya no nos frecuentamos como antes”, admitió.

La separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez pone fin a una relación de 18 años, aunque mantienen el contacto

Consultado sobre si ve una posibilidad de reconciliación, respondió con cautela: “Eso solamente lo sabe Dios. No sé, no puedo decir yo”. En cuanto al vínculo construido con Accardi, lo definió con admiración y sin resentimiento: “Me siento parte de una pareja que fue exitosa. En el amor, estar 18 años es muchísimo. Es un montón de tiempo amándose, respetándose... y después la vida te va llevando por otros caminos. Uno va creciendo, se encuentra o no se encuentra, y hay que saber aceptar y soltar”.

Ángel de Brito, conductor del ciclo, además contó que Accardi ya regresó de su viaje por España y esta mañana realizó su primera aparición en OLGA, el canal de streaming donde trabaja, tras hacer pública su ruptura. “Los dos están golpeados por la separación”, resumió el presentador, pese a que agregó que aún deben saldar las cuestiones logísticas que implica una separación tras tantos años de convivencia: desarmar una casa, dividir bienes y reorganizar rutinas.