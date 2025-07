Julieta Poggio y Fabrizio Maida celebraron su primer aniversario: “El amor más sano que conocí”

Juli Poggio y Fabrizio Maida fesyejaron su primer año juntos (Instagram)

El primer aniversario de Julieta Poggio y Fabrizio Maida no fue una simple postal para el público distraído de las redes. Fue, más bien, la declaración abierta de un amor que —pese a miradas ajenas y críticas hirientes— se sigue eligiendo día tras día. La actriz y figura mediática compartió en su cuenta de Instagram una historia donde celebró el primer aniversario de su relación con Maida, acompañando la publicación con una frase que lo resumía todo: “1 año con mi persona favorita”.

La imagen era clara: ellos dos, abrazados, besándose, al aire libre, suspendidos en un instante que, para quienes miran desde afuera, apenas durará unas horas en la cima de las historias de Instagram, pero que en el universo de los protagonistas representa mucho más. “¿Quién lo hubiera dicho?”, escribió Poggio, como si también se dirigiera a aquellos que, hace un año, no apostaban por este vínculo. Acto seguido, derramó gratitud: “Un año lleno de risas, planes, viajes, noches, besos, miradas, salidas, chistes y del amor más sano que conocí. Gracias por enseñarme a amar así”. Y en la dedicatoria no dejó lugar a dudas: “Te amo, mi bebé”.

Juli Poggio y el emotivo mensaje por el aniversario con Fabrizio Maida

La pareja decidió oficializar su aniversario bajo la luz benigna de sus seguidores y agradecer, juntos, el aprendizaje emocional de estos doce meses. Los pasajes más significativos del año incluyeron proyectos comunes, viajes y encuentros sociales, todos atravesados por la convicción de construir “el amor más sano”. ¿Por qué ese énfasis en la salud de los sentimientos? ¿Acaso la exposición no desgasta lo que muchas veces se quiere proteger? Para Julieta Poggio, la apertura es fundacional: su historia publicada fue confirmación y síntesis, y también blindaje ante la intemperie digital.

No solo fue ella quien tomó la palabra. En su propia cuenta, Fabrizio Maida eligió mirar a su pareja desde una imagen distinta: Poggio, en un ambiente íntimo, iluminada apenas por velas. “Por tu amor, por siempre estar, por tu buena energía y compañía. Gracias”, escribió él, abonando a la narrativa de una pareja sostenida en pequeños pactos cotidianos. Sobre el final del mensaje, Maida arrojó su propia promesa: “¡Primero de muchos, mi amor! Te amo”. La publicación fue una rendija para asomarse a lo que los une: admiración, gratitud y un compromiso sin grandilocuencias, pero con la aspiración de futuro.

El mensaje de Fabrizio Maida a Juli Poggio

Las redes sociales explotaron. Pero no solo de likes y felicitaciones viven los amores mediáticos. A la ex participante de Gran Hermano —ese reality de Telefe que la catapultó a la notoriedad— le pesa la mirada ajena sobre las costuras de su pareja. La relación abierta entre Poggio y Maida no es noticia nueva. Varias veces ella destacó los beneficios del acuerdo, el aprendizaje de experiencias pasadas y la libertad elegida con diálogo honesto.

Sin embargo, no todos lo aceptaron con la misma naturalidad. Hace unos meses, en pleno programa de streaming Rumis (La Casa), el chat desbordó juicios y afirmaciones lapidarias: “No estás enamorada”, le escribieron, “Vas a ver el día que te enamores”. Ahí, la sonrisa segura de la actriz se quebró. “Qué saben ustedes”, respondió, y el aire se puso denso. “Qué dicen que no estoy enamorada, qué saben cómo soy con mi novio, las cosas que nos decimos, cómo me entiende él, cómo me acompaña, todos los momentos que compartimos juntos”, reclamó ella, al borde del llanto.

“Para mí es la persona más importante que tengo y es muy feo que te juzguen”, soltó entonces, mientras la angustia terminaba por vencerla y el silencio se acomodaba en el estudio. Sus compañeros del programa, lejos de apurar preguntas, se acercaron, la abrazaron y la contuvieron, transformando esos segundos en testimonio de la sensibilidad también expuesta.

¿Puede un amor sobrevivir a la exposición, al escrutinio, a los chismes y a la exigencia constante de sinceridad? ¿En qué lugar quedan la intimidad y la fortaleza cuando las redes sociales marcan el pulso de los aniversarios? Julieta Poggio y Fabrizio Maida eligieron limpiar la escena de todo adorno y agradecer, sin eufemismos, el amor más sano que conocieron.