Mica Viciconte opinó sobre las acusaciones de la China Suárez a Benjamín Vicuña: “Me pareció desagradable”

Mica Viciconte cuestionó a la China Suárez (El Trece)

“Los únicos que sufren son los chicos. Tienen amigos, redes, ven todo. Para ellos es un espanto, la pasan mal”. Con esta frase, Mica Viciconte sintetizó el impacto que las disputas mediáticas entre padres separados pueden tener en los hijos, al referirse al reciente conflicto entre Wanda Nara, la China Suárez y Mauro Icardi.

En diálogo con Puro Show (El Trece), la modelo y panelista abordó el tema desde su propia experiencia en una familia ensamblada, al aportar una mirada personal sobre la exposición pública de los menores en situaciones de separación.

Consultada sobre el escándalo que involucró a la empresaria, la actriz y el futbolista, Viciconte no dudó en compartir cómo vivió ella la complejidad de ensamblar familias. “Lo mío fue un caos, no fue tan tranquila toda la parte vivida”, admitió, al aludir a las dificultades que enfrentó en su relación con Nicole Neumann, exesposa de su pareja, Fabián Cubero.

Para la modelo y panelista, la colaboración entre los padres resulta fundamental: “Ensamblar familias a veces es muy difícil, y cuando la madre o el padre no colaboran, se hace más difícil todavía”.

Sin mencionar nombres específicos, Viciconte criticó la sobreexposición mediática de los hijos en separaciones conflictivas. “Creo que en el caso de Wanda, la China… se perdió todo tipo de límite, como que se fue todo muy al pasto”, expresó. Subrayó que los menores quedan atrapados en el centro de la tormenta mediática: “Los únicos que sufren son los chicos”.

Los hijos de Wanda Nara, la China Suárez y Benjamín Vicuña, según la visión de Mica Viciconte (Instagram)

La panelista también opinó sobre la reciente decisión de Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña de revocar el permiso para que sus hijos viajen al exterior con su madre. “Me parece que los nenes no son rehenes de nadie. Si están estudiando en un lugar, no se puede.... porque vos tenés un novio, agarrar e irte. Me parece que hay que pensar en los chicos, si viven acá, se plantea, se habla a futuro. Pero no es ‘me los llevo, me los traigo’, porque muchas veces los adultos toman como rehenes a los chicos y el problema es ese”.

Sobre el accionar de la China Suárez en redes sociales, Viciconte fue contundente: “No estoy en la cabeza de la China, solo vi el posteo que hizo y me pareció desagradable”, en referencia a las palabras que la actriz dirigió a Vicuña.

Al ser consultada sobre si dejaría a su hijo Luca al cuidado de Cubero para viajar, Viciconte respondió sin dudar: “Sí, obvio. Con el padre me quedo súper tranquila. Tiene un padre presente, un padre amoroso, lo ama, así que me quedaría tranquila”. No obstante, aclaró que no tomaría decisiones apresuradas: “Tengo que ver si es que me voy a la primera de cambio con cualquiera, sinceramente tengo que pensar, ver, hay muchas cosas en juego. Yo trabajo acá... Son muchas cosas. Es difícil cuando estás separado el ponerse de acuerdo. Y después de ese comunicado no hay vuelta atrás, los archivos no se borran”.

El saludo de Mica Viciconte a Sienna

Los últimos días, Sienna, que celebró once años, es la menor de las hijas que Nicole tuvo con el exfutbolista. Chu, como la llaman cariñosamente, creció ante los ojos del público, pero siempre protegida por el abrazo de una madre que no oculta su orgullo.

A través de las redes, Nicole suele compartir los logros y momentos cotidianos de sus hijas, un diario visual que alterna entre la exposición y la reserva, entre la vida pública y los afectos privados. Como si dijera: ‘este es mi mundo, pero sobre todo, esta es mi familia’.

Desde sus redes sociales, Mica publicó una imagen espontánea y cálida: las sonrisas brotan en una merienda compartida, con helados de colores y complicidad familiar.