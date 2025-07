Lali y Ale Sergi cantaron un clásico de Bandana en La Voz Argentina: el video que se volvió viral

Lali sorprendió en La Voz Argentina cantando un tema de Bandana (Video: Telefe)

Todas las noches, La Voz Argentina (Telefe) logra convertirse en tendencia gracias a las historias de vida de las personas que se presentan en el programa de canto, las reacciones de los coaches, Lali Espósito, La Sol, Miranda! y Luck Ra, a los talentos que suben al escenario. La noche del lunes no fue diferente, pero en esta ocasión fue la voz del jurado la que se llevó todas las miradas.

Una joven llamada Luisina se animó a anotarse en el reality con la intención de cautivar al jurado y para eso preparó uno de los temas más conocidos de Bandana “Llega la noche”. Si bien cada uno de los coachs se movió al ritmo de la canción, tomaron la decisión de no dar vuelta ninguna de las sillas, por lo que no logró cumplir su sueño de entrar en el certamen de canto.

Sin embargo, su presentación generó algo inesperado: Lali y Ale Sergi, el vocalista de Miranda!, hicieron una interpretación a capella del tema y se volvieron tendencia en las redes sociales. Fue Espósito la que tomó la iniciativa, mientras su sillón volvía a su lugar, empezó cantar y bailar al ritmo de la banda que nació en el reality Popstars. Tras los primeros acordes, Ale, sentado en la butaca de al lado, decidió sumarse para hacer los altos, generando una armonía improvisada que se llevó todas las miradas.

Esto corto momento no tardó en volverse viral en X. ”Lali y Miranda! cantando Bandana. Los representantes del POP“; ”Te amo Lali que canta Bandana“; ”Lali cantando Bandana. EL GRITO QUE PEGUÉ“, fueron algunos de los comentarios que dejaron los internautas.

En esta misma emisión, la ex Casi Ángeles se peleó con La Sole con la intención de convencer a un joven llamado Alan de que se una a su equipo. Durante la presentación, el concursante cantó una canción de la banda pop— con el único objetivo de entrar en su equipo—, por lo que Pastorutti decidió bloquear a Miranda!, lo que generó todavía más tensión en el estudio, puesto que tenían toda la intención de llevarlos a su team. Tras un tenso idea y vuelta entre las cantantes, la joven promesa se decidió por el team Lali.

La reacción de Lali al escuchar un tema de su ex

Esta no es la primera vez que la cantante de “Fanático” se vuelve el centro de atención. La noche en la que Celeste López, oriunda de Catriel, Río Negro, subió al escenario para participar en las audiciones a ciegas y eligió interpretar “Para siempre”, un tema de Benjamín Amadeo. La elección no solo conquistó a dos de los coaches, sino que también provocó una respuesta espontánea de Lali, quien no pudo evitar hacer un gesto al reconocer la canción de su expareja.

La Voz Argentina, que desde el final de Gran Hermano amplió su horario y ahora también se emite los domingos, se consolidó como uno de los programas más vistos de la televisión argentina. Aunque los participantes son el eje central, los coaches suelen acaparar la atención por sus intervenciones y reacciones. La joven cantante logró que Miranda y Soledad giraran sus sillas, impresionados por su interpretación. Finalmente, Celeste optó por sumarse al equipo de La Sole.

Pero la reacción de Lali no pasó inadvertida. Al no dar vuelta su silla, la cantante explicó con una sonrisa: “Elegiste el tema de un ex”. Rápidamente, aclaró el tono de su comentario y agregó entre risas: “Mentira, lo amo a Benja, un beso”. El gesto y las palabras desataron risas tanto en el estudio como entre los televidentes, quienes siguen de cerca cada una de sus intervenciones en el programa.