Dalma Maradona se despidió del programa de streaming de Ángel de Brito: el motivo de su salida

Luego de un año y medio como una de las integrantes de Ángel Responde, el ciclo de streaming que conduce Ángel de Brito en la plataforma Bondi Live, Dalma Maradona se despidió de la audiencia y del equipo que la acompañó desde el primer día. Su salida se dio en buenos términos y con el reconocimiento de sus compañeros, en especial del propio conductor, que celebró el paso de la actriz por el programa.

La hija de Diego Maradona compartió en sus redes sociales un extenso mensaje de agradecimiento, acompañado de una serie de imágenes que retrataron su última jornada en el estudio. Desde la foto de su silla de panelista con el característico doble almohadón gris —al que bautizó como “mi truquito”— hasta las selfies grupales con el equipo técnico y sus colegas de cámara, la publicación condensó el espíritu que marcó su paso por el programa.

"Mi último día en Bondi y tengo solo palabras de agradecimiento“, escribió la actriz en Instagram, mencionando especialmente a la productora Mandarina y a Ángel de Brito por haberle abierto las puertas del proyecto cuando recién se ponía en marcha. “Fue un año y medio de pasarla bomba y de poder interactuar con ustedes, las ‘bondiolas’ amadas“, expresó en referencia al grupo de seguidoras del programa que la acompañaron desde los comienzos.

El alejamiento de Dalma se debe a su participación en una obra de teatro que la tiene profundamente involucrada desde lo artístico y lo emocional. Se trata de Al final las tragedias no mejoran a nadie, una propuesta que protagoniza junto a Graciela Stefani y Miriam Odorico, y que se estrenó en el Teatro Timbre 4.

Durante su último programa, la actriz aclaró en vivo que su partida no responde a ningún conflicto ni a nuevas propuestas laborales en medios. “No me voy a otro lado, no tengo ninguna propuesta ni en streaming ni en televisión", aseguró. “Y prometo que voy a volver de visita”. En este sentido, dejó en claro que su decisión está vinculada al deseo de concentrarse en este nuevo desafío actoral.

Durante la emisión en la que se oficializó la salida, De Brito le dedicó unas palabras cálidas: “Te queremos, Dalma. Fuiste parte esencial de este ciclo desde el principio”. Y lejos de dramatizar la situación, el conductor resaltó el tono festivo que ella quiso imprimir a su despedida: “Prometió fiesta y comida para todos”, bromeó.

El conductor manejó con hermetismo la decisión hasta hacer el anuncio en vivo. En ese mismo momento, presentó también a quien ocupará el lugar vacante: Romina Scalora, que también es panelista de LAM. Con experiencia en Bendita, El debate del Hotel de los Famosos, y en el ámbito radial junto a María O’Donnell, ella misma confirmó la noticia a través de su cuenta de X (ex Twitter): “¡Desde el lunes me incorporo a Ángel Responde por Bondi Live! ¡Estoy tan contenta! Gracias, Ángel! Nos vamos a divertir un montón!”.

Durante la transmisión, la periodista participó mediante videollamada y se mostró agradecida por la oportunidad: “Estoy tan contenta, yo no sé si puedo reemplazar a una Maradona”, dijo entre risas. Dalma, en tanto, respondió con naturalidad: “Me cae espectacular La Romi”, dejando claro que su salida no está atravesada por tensiones ni internas.

Dalma también tuvo palabras especiales para quienes forman parte del equipo técnico y de producción, a quienes reconoció por sostener el funcionamiento cotidiano del programa. "Con este equipo hermoso que me bancó un año y medio. Los que hacen que todo funcione“, escribió.

Un párrafo aparte fue dedicado a Juli Argenta, compañera de panel y amiga personal. “Juli, qué voy a decir de vos. Un hallazgo y una amiga para siempre”, expresó en un guiño cómplice que cerró con un “¡Aguante Boca!”, pese a que la periodista simpatiza con el clásico rival, River Plate.

La despedida de Dalma Maradona de Bondi Live se produce en un contexto de transformaciones para el programa. Semanas atrás, Carla Conte también dejó el ciclo, y fue reemplazada por Damián “Popochi” Muñoz. En ambos casos, las salidas fueron amistosas y celebradas por los conductores y el equipo.