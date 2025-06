Yanina Latorre contó cómo fue la primera noche de las hijas de Mauro Icardi después del escándalo con Wanda Nara (Instagram)

El último viernes de Mauro Icardi, Wanda Nara y sus hijas no fue el más fácil. Luego de la intervención policial y del SAME que se dio en el Chateau Libertador, el futbolista pudo irse con sus hijas y Yanina Latorre dio detalles de cómo habría continuado todo.

“Tengo data. Anoche Wanda aflojó y entregó a las nenas cuando la policía le leyó la orden de detención. Delito de desobediencia”, contó la conductora de Sálvese quien pueda (América), a través de su cuenta de Instagram, señaló sobre el desenlace que se dio después de 10 horas de que el jugador llegó a la casa de su ex para buscar a sus dos niñas.

“Anoche cuando llegó Payarola al departamento de Wanda, llamó a la licenciada Mattera y le dijo que las chicas tenían un ataque de pánico. Por eso Mattera mandó al diálogo de psicólogos”, aseveró. “Las chicas no tenían ataques de pánico, dijo la psicóloga... Era angustia por el quilombo”, aseguró.

Yanina Latorre contó cómo fue la primera noche de Mauro Icardi con sus hijas después del escándalo con Wanda Nara (Instagram)

La panelista de LAM también dio detalles de cómo fue el reencuentro del delantero del Galatasaray con sus hijas. “Anoche las nenas y el padre pasaron noche tranquila. Hablaron dos veces con Mattera. Hay foto y video. A ellas se las ve felices”, pormenorizó. “Por ahora sigue todo tranquilo. Ayer le aconsejaron a Wanda no llamarlas. Hoy seguramente se comuniquen”, dijo.

Yanina planteó sus dudas por el viaje que la conductora tenía planeado para este fin de semana para cubrir el Mundial de Clubes para Telefe. “Wanda hoy tiene pasaje a Miami. Una locura... pero bueno, está decidiendo si viaja o no”, deslizó Yanina, luego de que en el ciclo de América fue categórica sobre el viaje de la animadora.

“Si estuviera tan preocupada por las hijas y por qué es lo que van a hacer Mauro y la China, se quedaba acá por si las chicas quieren volver a su casa. Si a mí me tocara este quilombo y mis hijas se van en medio de este quilombo, con el padre y la fuerza pública, yo no me voy a Miami. La otra vez hizo lo mismo”, se había despachado la “angelita” un día antes sobre lo sucedido.

La conductora de Bake Off Famosos, luego de toda la polémica, solo compartió una postal de su desayuno y unas horas antes, en su canal de WhatsApp, se dirigió directamente a sus seguidores. “Que día largo, gracias por el aguante de siempre”, escribió, en referencia al apoyo de sus seguidores, junto al emoji de un corazón. El mensaje lo envió a las 04:24 de la mañana, en plena madrugada del sábado.

Después, Wanda reapareció en su cuenta de Instagram para compartió una foto de cómo se despertó: allí fotografió la bandeja con su desayuno, que cuenta con un bowl con yogur, cereales y frutas y mate. También allí aparece rodeada de otros objetos de lujo como una cartera de Yves Saint Laurent, hecha con piel de becerro y con un valor de 1500 euros y un rubor de la misma marca francesa de la cartera.

En la misma imagen aparece una cámara de fotos digital, un labial de su propia línea de cosméticos, un body splash y un Labubu, la serie de muñecos coleccionables originarios de Hong Kong que son una tendencia mundial. También en la fotografía se ve una laptop, a la que le pegaron stickers de Hello, Kitty, y el libro Tom Ford 002 del famoso diseñador, en donde repasa su vida y reflexiona sobre su visión de la moda.

Por su parte, Mauro Icardi eligió el silencio luego del intenso viernes que tuvo y la China Suárez en la tarde del sábado solo compartió una foto de su hija jugando al hockey.