El día que Roxy Vázquez se emocionó en vivo por los emotivos mensajes de sus padres recientemente fallecidos

En su paso por el ciclo de Tomás Dente, Roxy Vázquez expresó su cariño por sus padres (Video: Net TV, Youtube)

Luego de semanas de ausencia en la pantalla chica, el lunes, finalmente, Roxy Vázquez regresó al aire. Antes de presentar las noticias, se tomó un instante para hablar de su situación personal: el doloroso duelo por la muerte de sus padres, quienes fallecieron con apenas una semana de diferencia.

En ese marco de tristeza, volvió a circular una entrevista que la periodista brindó en junio del año pasado a Tomás Dente en Entre Nos, el ciclo de Net TV, donde habló con ternura y orgullo de sus padres, Rosana y Eduardo. Un testimonio que hoy cobra un significado aún más profundo.

Durante la charla, la conductora repasó distintos momentos de su carrera, acompañada de saludos y recuerdos de colegas y amigos. Pero uno de los momentos más emotivos fue cuando comenzó a hablar de su mamá. “Es hermosa, muy cabeza dura… Tiene un carácter muy fuerte”, dijo entre sonrisas y nostalgia. “Saqué la tenacidad y el laburo. Ante todo, ella es una gran laburante. Pasaba entre 14 y 15 horas en la peluquería con tal de darnos una mejor vida a mí y a mis hermanos. A veces, uno se pregunta hasta cuándo está bien trabajar tanto, al menos yo me lo pregunto. También saqué su carácter”.

Conmovida por el recuerdo, Vázquez explicó que su madre no era de expresar el afecto con gestos efusivos. “Mi vieja es más de la antigua época, lo expresa de otra manera. Mi papá tampoco”, comentó. Fue entonces cuando Dente la sorprendió con un video grabado por Rosana, que generó lágrimas inmediatas. “Me siento orgullosa de ella. Logró todo lo que quería de su carrera desde que era chica. Me hace feliz que hagas esa entrevista para que la gente te conozca un poco más. Quiero decirte que soy una abuela orgullosa y te deseo felicidad”, se escucha decir a la madre de la periodista en el clip.

Emocionada, Roxy vio el video que le mandó su mamá para la entrevista (Captura de video)

Apenas terminó el video, Roxy no pudo evitar limpiarse los ojos y, entre emociones cruzadas, bromeó: “Me vas a hacer llorar y no quiero porque se me corre el maquillaje”. Luego agregó, con la voz quebrada: “Ella es mujer en todo sentido, incluso cuando las mujeres no éramos empoderadas, ella lo era. Hija de inmigrantes italianos, hizo un imperio, tuvo más de 50 empleados en su peluquería. Siento mucho orgullo por mi mamá”.

Después llegó el turno de hablar de su padre, y nuevamente la periodista se mostró conmovida. “Mi papá es un personaje. De él tengo la alegría, el optimismo, lo charlatán. A donde lo lleves, él se hace amigo de todo el mundo, es escorpiano, que tienen un carisma muy especial. Lo amo, es un personaje. No es de los que ponen límites, es divino. Hincha de Racing, un grandote”.

Como había ocurrido con su madre, Dente también le mostró un video grabado por Eduardo, lo que provocó una nueva oleada de emoción: “Te mando este video para decirte que sos extraordinaria como profesional, como hija y, por sobre todas las cosas, como madre sos una fuera de serie. Un beso grande y que la pases muy bien. Te quiero mucho y te adoro”, le dijo su padre a cámara.

Roxy y sus padres, Eduardo y Rosana, quienes fallecieron recientemente (Instagram)

Tras ver el tape, Roxy rompió en lágrimas y compartió un detalle conmovedor sobre la salud de su padre. “Me sorprendió mucho. Mirá el poncho que se puso, se hizo el canchero”, dijo, intentando alivianar la emoción. Y añadió: “Él pasó por dos situaciones de salud muy difíciles y está saliendo adelante. Está rodeado de mucha gente, de su mujer Mónica… Le pone mucha garra, tuvo quimioterapia, rayos, y ahí está”.

Hoy, en medio del duelo por su pérdida, esas palabras, imágenes y recuerdos cobran otra dimensión. Una despedida en diferido, contada en tiempo presente, que revela la intimidad de una hija orgullosa.