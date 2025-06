Soledad Pastorutti recordó a Gerardo Rozín el día en que hubiese cumplido 55 años: “Chin chin al cielo”

Hoy, Gerardo Rozín hubiese cumplido 55 años. Se fue muy joven, pero dejó un recuerdo imborrable en todos quienes lo pudieron conocer. Por ejemplo, en Soledad Pastorutti, tantas veces invitada a su Peña de Morfi. La cantante de Arequito no olvidó la fecha y le habló en su cuenta de Instagram sobre la historia de una chacarera compuesta por Coco Díaz, llamada Del tiempo de mi niñez y se la dedicó. “Hoy cumpliría años Gerardo Rozín... y sé cuánto disfrutaba de nuestra música, de conocer y compartir estas historias que hay detrás de cada canción... Chin chin al cielo Gerardo!!! 🍷”, escribió acompañado de un emoji de una copa de vino.

Con una hermosa guitarra en sus manos, que no tocó, contó qué sentimientos despiertan en ella esa canción. “¿Se puede resumir la infancia en una chacarera? ¿Saben que la infancia se me pasó volando? Casi como una película. Disfrútenla. Tantas siestas escapando de dormir para jugar. La primera bicicleta. Los juegos con los amigos del barrio. La escuela. De eso habla esta chacarera que me encanta cantarla en vivo porque siento que cuando lo hago compartimos con el público ese tiempo tan lindo, tan adorado, tan añorado, tan tiempo sin tiempo. Mi mamá solía decirme ‘recuerdo cuando era chango, Usted se acuesta la siesta, No vayas a andar hundiendo, Tiene el ritmo de la travesura. Nos trae los más lindos recuerdos y se puede bailar en ronda.”

Gerardo Rozín nació en el Hospital Británico de Rosario el 18 de junio de 1970. Desde pequeño desarrolló el amor por la lectura y la escritura, destacándose en redacción. Esa curiosidad intelectual lo llevó a interesarse por la política desde una edad temprana. Durante sus años en la Escuela Superior de Comercio, encabezó, junto a dos compañeros, una investigación sobre los desaparecidos de la dictadura militar, recopilando manualmente una lista que luego fue entregada a la comisión responsable del Nunca Más.

Fue un impulso que lo inició en el periodismo gráfico, donde trabajó en diarios y revistas, aunque su primer empleo formal consistió en la redacción de textos publicitarios. Mucho más tarde, ya en Buenos Aires, lo convocaron Nicolás Repetto y Pablo Codevilla para unirse a la producción de Sábado Bus. Allí, además de formar parte del equipo, creó la emblemática sección La pregunta animal, que luego se transformó en un programa independiente.

El abrazo de Gerardo Rozín con Soledad Pastorutti

“Nunca fue tan premeditado. Nunca ‘ay, mi sueño es hacer entrevistas, mi sueño es hacer un programa de música’. Mi sueño es trabajar de lo que me gusta, ponerle pasión y tratar de que salga bien. Ese es el sueño”, afirmó acerca de su camino en los medios. Su desembarco en la conducción televisiva llegó cuando tenía 30 años, sucedió en medio de problemas de salud. Rozín atravesaba una súbita sordera de un oído y el aumento de peso provocado por el tratamiento médico correspondiente. “Salí al aire en televisión por primera vez a menos de seis meses de haberme quedado sordo de un oído”, dijo sobre sus comienzos delante de cámara. Su ubicación en el estudio de Sábado Bus, en un extremo de la mesa, respondía precisamente a la búsqueda de poder escuchar mejor, más allá de cualquier estrategia televisiva.

La pregunta animal fue un formato resultó innovador en una época donde la entrevista televisiva no estaba tan explotada. Daniel Hadad le confió la conducción de la versión independiente en El Nueve, lo que representó su primer programa propio.

Su mayor reconocimiento le llegó a través de La Peña de Morfi, el show musical y gastronómico de los domingos en Telefe. Rozín impulsó la participación de artistas en vivo ante familias reunidas frente al televisor al mediodía. La sección del fogón, incorporada inicialmente como algo atípico en la televisión matutina, dio origen a un espacio donde la música en directo fue protagonista.

Fanático de Rosario Central y siempre orgulloso de su origen, Rozín se autoidentificaba como “rosarino, judío, de Central, periodista y productor”.

Durante toda su trayectoria, Rozín privilegió la discreción sobre su vida personal. La reserva en torno a su enfermedad, contra la que luchó en secreto y solo junto a sus allegados más cercanos hasta su muerte el 11 de marzo de 2022, fue una expresión más de su deseo de mantener la atención puesta en su labor antes que en su intimidad. Gerardo Rozín fue uno de los comunicadores más influyentes y respetados de su generación. Y hoy, La Sole lo recordó de una manera que a él le hubiera gustado.