Valentina Cervantes abrió la puerta de su intimidad y mostró cómo celebró el día del padre junto a Enzo Fernández

Valentina Cervantes celebró el día del padre junto a Enzo Fernández y sus hijos

Desde su reconciliación, Valentina Cervantes y Enzo Fernández se muestran más unidos que nunca. Luego de elegirse por segunda vez, y ratificar su amor, la pareja dejó de lado sus diferencias, decidiendo apostar al amor una vez más. Así las cosas, este domingo, la influencer y el futbolista celebraron el día del padre junto a sus pequeños en la intimidad de su casa.

Fiel a su estilo, la joven abrió las puertas de la intimidad de su casa y mostró en sus redes sociales la felicidad del mediocampista en su día. “Feliz día papá”, escribió Cervantes, al compartir ante sus casi tres millones de seguidores, un video en el que el mediocampista bailaba alrededor de Olivia. La niña lucía un traje de peluche, el cual simulaba la figura de un pingüino azul. Acto seguido, mientras de fondo sonaba la canción “Imagínate”, de Danny Ocean y Kapo, el homenajeado tomó a la pequeña y la levantó por el aire.

Mientras esta reía, el futbolista la lanzaba y la atrapaba. Segundos después, Benjamín de dos años, también se quiso sumar al juego. Al ver su sonrisa, su padre, quien lucía una remera negra, un rosario, jogging negro y medias blancas, lo tomó de la panza y comenzó a alzarlo. Luego de las risas, Enzo abrazó a su hijo y comenzó a llenarlo de besos.

El homenaje de Valentina Cervantes a sus papá en su día especial (Instagram)

Más allá de la celebración en su casa, Valentina también se tomó el tiempo para homenajear a su padre. Con un collage de cuatro fotos, la pareja de Fernández compartió diferentes momentos de su vida. En la primera imagen podía verse a su papá, años atrás, sosteniéndola mientras la joven era una bebé. Ya más avanzados en el tiempo, en las demás fotografías Cervantes publicó recuerdos de los dos en el mundial de Qatar alentando a la Selección. Así también, la influencer incluyó un posteo de unos de sus viajes a Estados Unidos. En la fotografía, ambos posaban con el “hombre Duff”, uno de los personajes de Los Simpson.

En octubre de 2024, la influencer confirmó públicamente su separación del mediocampista. El anuncio generó una oleada de rumores y especulaciones, alimentados por los viajes constantes entre Inglaterra y Argentina que ambos realizaron durante ese periodo. Además, la situación se tornó especialmente compleja debido a la presencia de sus dos hijos, quienes quedaron en el centro de las decisiones que tomarían como familia.

Durante aproximadamente tres meses, tanto Cervantes como Fernández vivieron una etapa marcada por la incertidumbre. Las versiones sobre posibles nuevos vínculos sentimentales y los silencios públicos construyeron un escenario de expectativa en torno al futuro de la pareja. Finalmente, después de ese tiempo de distanciamiento y reflexión, ambos optaron por retomar su relación. Esta decisión puso fin a semanas de especulación y devolvió la estabilidad al seno familiar, al menos desde la óptica de la vida pública que ambos mantienen.

Valentina Cervantes habló de su relación tras perdonar a Enzo Fernández: "La segunda oportunidad siempre se da"

Valentina habló de esta situación al ser invitada al programa de streaming No lo piensen tanto! de Multitalenttv. “¿Cómo hiciste para darle una segunda oportunidad?“, le preguntó una de las panelistas. Sin dudarlo, la joven contestó: “La segunda oportunidad siempre se da, en general con cualquier persona. Porque somos seres humanos y podemos cometer errores. Ya terceras oportunidades no, no hay tercera ni cuarta. Ahora estamos muy bien, hace mucho que nos conocemos también. Enzo ya me mira y sabe lo que me pasa. Fue difícil la decisión del regreso”, comenzó contando.

Luego, la influencer también destacó lo bien que le hizo regresar al país en aquella circunstancia: “Hace un montón que yo no venía acá, y cuando vine me sentía muy bien, entonces era como bueno, ¿qué hago? Si dejo todo de nuevo, como dejé hace cuatro años".

Acto seguido, una de las conductoras preguntó: “¿Sentis que lo que les pasó les sirvió para tener la relación que tienen ahora?“. Para sorpresa de muchos, Cervantes comentó: ”Sí, siempre sirve, te das cuenta de un montón de cosas y valorás mucho más otras cosas. Mirándolo hoy, a mi me encantó, estuvo bueno. Venimos de muy chicos, nunca nos separamos. No soy la Valentina que era antes de la separación. Si antes Enzo me decía de irnos los dos solos de vacaciones, yo le decía que no dejaba a los chicos,. hoy en día estoy aceptando más eso. Hoy en día los dejo tres días, más de eso no, después ya los extraño".