Día del Padre: entre emociones, regalos y alegría los saludos de los famosos este domingo especial

Este domingo se celebró el Día del Padre y las redes sociales se convirtieron en una especie de álbum familiar público. Lejos de los brillos del espectáculo, los famosos abrieron su intimidad y mostraron lo más simple: el amor a sus padres, el orgullo de ser papás o el recuerdo de los que ya no están. Algunos eligieron fotos inéditas, otros se volcaron a las palabras, hubo dedicatorias cargadas de emoción y otras más sobrias pero igual de potentes. Como cada año, los seguidores estuvieron atentos a esas publicaciones que aparecen una sola vez al año pero dejan huella.

Marcelo Tinelli eligió arrancar el día desde un rincón paradisíaco de Italia. Desde Positano, en la Costa Amalfitana, compartió una imagen de su desayuno con una vista soñada al mar Tirreno, con una breve dedicatoria: “Feliz domingo. Un muy feliz día del Padre para todos”. Pero el posteo más fuerte llegó después, con una foto de su papá, ya fallecido, y un texto desgarrador: “Feliz día, papá hermoso, viejo mío. Gracias por haberme dado la vida. Gracias por esos 10 años compartidos, que aunque fueron pocos, fueron muy intensos y de mucha alegría”. Luego, lo recordó llevándolo al fútbol, compartiendo caminatas y charlas infinitas. “Lloro de emoción y de orgullo por el papá que tuve, que tengo, que tendré. Vamos a desayunar juntos ahora? Dale. Te pido tu café de siempre”, escribió. Las redes se llenaron de comentarios emocionados.

Luego le siguió Evangelina Anderson, quien saludó a su papá con una selfie en el estadio de River. Los dos sonrientes y muy juntos. “Feliz día papá”, escribió en su historia. En paralelo, Fabián Cubero recibió el saludo de su hija Allegra, que le dedicó una foto abrazándolo al borde del agua, al atardecer, y dos postales en forma de corazón donde se lo ve besando a sus hijas cuando eran más chicas. “Feliz día”, escribió ella, y agregó: “Te amo tanto amor”. Cubero compartió orgulloso la dedicatoria.

También se sumó Milett Figueroa, que eligió homenajear a su pareja Marcelo Tinelli con una foto familiar donde se los ve rodeados por sus hijos. “Feliz día al mejor papá. Un padre con alma grande”, escribió. Y fue más allá: “Te admiro profundamente por cómo amás a tus hijos, por cómo entregás, por la manera en que te preocupás por cada detalle, incluso cuando nadie lo ve”. El mensaje, íntimo y emotivo, cerró con una frase contundente: “Me conmueve la manera tan profunda de amarlos. Feliz día, hombre maravilloso. Te amo profundamente”.

Gianinna Maradona eligió el blanco y negro y una foto imposible de olvidar: su papá, Diego Armando Maradona, con los ojos cerrados, recibiendo un beso de cada lado por parte de sus hijas. “¡Feliz todo pa!”, escribió sobre la imagen La postal habló sola: el amor intacto, el recuerdo vivo, la ausencia del reconocido exfutbolista que si bien le pesa este día, también lo mantiene vivo en su memoria. De fondo, sonaba “Para Siempre”, de Benjamín Amadeo.

Milett le dedicó unas tiernas palabras su pareja con una foto familiar de él y sus cuatro hijos, fruto de sus relaciones pasadas

Luisana Lopilato optó por el puro romanticismo. Le dedicó un “Feliz día mi vida” a su esposo Michael Bublé con una foto donde se los ve abrazados, mirándose con ternura y complicidad frente al río. También sumó un “Happy day, my love”, en inglés, sellando el mensaje con una imagen que parece salida de una película romántica. También publicó un posteo donde abrió el corazón en palabras. “Ser padre no es cuestión de perfección, aunque a mis ojos lo seas, sino de paciencia, humildad y presencia”, escribió, en referencia a Bublé, el padre de sus cuatro hijos. Y fue más allá: “Qué suerte la de Noah, Elías, Vida y Cielo de tenerte en sus vidas. Elegir un compañero no es solo elegir a quien se ama cada día, sino a quien sabés que va a ser un gran padre, más allá de todo”. Cerró agradeciendo por todo lo que él les da “cada día”. También sumó el mismo mensaje en inglés, para que no queden dudas: el homenaje era global.

Momentos más tarde, Gustavo Sofovich compartió una foto retro con su papá, Gerardo, y eligió un mensaje directo al corazón: “Feliz Día Rusito de mi Corazón. Lo que daría para que me retes una vez más con esos ojos”. En la imagen, padre e hijo se muestran abrazados y sonrientes, con complicidad. Sonaba de fondo “Friends Will Be Friends”, de Queen, como un guiño perfecto a un vínculo que, pese al paso del tiempo, sigue intacto.

La romántica postal de la actriz y el cantante canadiense por el Día del Padre

Por su lado, Pedro Alfonso también se mostró muy movilizado. En una historia, subió una imagen retro con su papá Horacio, cuando él era apenas un nene. “Feliz día @horacio.alfonso. Gracias por todo”, escribió, con una canción de Sandro de fondo. Y en otra historia, compartió una foto junto a una de sus hijas en la pileta, que había publicado Paula Chaves, con el mensaje “Te amamos, papito Pepe”.

Ana Rosenfeld subió una imagen junto al padre de sus hijas en un local de lujo. Ambos sonrientes, vestidos para una noche especial, con valijas en mano. “Lo mejor que me pasó en la vida. El papá de mis hijas. Feliz día del Padre”, escribió. Entre los comentarios se multiplicaron los mensajes de cariño, especialmente por tratarse de una figura que ya no está. “Hermosa pareja”, “Qué lindo amor”, “Se los veía tan felices”, le escribieron sus seguidores.

"Feliz día papá", escribió Evangelina sobre una postal junto a su progenitor

El exjugador junto a una de sus hijas mayores, Allegra

Fito Páez también eligió una foto en blanco y negro junto a su papá. Una imagen de archivo en la que se lo ve de niño, abrazado al hombre que lo marcó. “Papas: protejan, amen y disfruten a sus hijos. No hay mejor regalo en esta vida. Para ellos y para nosotros. Feliz día”, escribió el músico. Un consejo simple, pero potente, que muchos compartieron.

Marley compartió el momento más tierno del día: Mirko, su hijo, entrando a la habitación con una bandeja de desayuno. En pijama, con jugo de naranja, frutas y una sonrisa enorme. “Hermosa manera de comenzar el Día del Padre con mis dos personas favoritas en el mundo @mirko_ok y @milenka_ok. Los amo”, escribió el conductor.

Paula Chaves saludó a su pareja, Pedro Alfonso, en su día

En paralelo, Pedro saludó a su propio padre con una foto retro

Una de las postales más conmovedoras la dio Guillermina Valdés. Publicó la imagen antigua de su padre vestido de gala, con moño azul, y un mensaje breve: “Te fuiste rapidito”.. También se sumó Yanina Latorre, que compartió una imagen de su familia completa abrazada y sonriente, con Diego Latorre en el centro, rodeado por sus hijos. “Feliz día al mejor padre del mundo. Te amamos”, escribió.

Por último, Iván Noble eligió una foto en blanco y negro junto a su hijo y su papá. Los tres sentados en una plaza, compartiendo un mate y una sonrisa. Y dejó una frase con marca registrada: “Fuimos, somos y seremos ríos que van al mar de nuestra sangre, aunque la sangre no es agua. Feliz día”. Poesía en estado puro.

En una foto en blanco y negro, Iván Noble junto a su propio padre e hijo

La postal familia de Yanina Latorre para su marido, Diego (Instagram)

Así, entre desayunos, playas italianas, selfies en estadios, recuerdos en sepia y frases cargadas de nostalgia, los famosos compartieron un pedazo de su intimidad con el público. Porque aunque estén bajo la luz de las cámaras, hay días en los que se parecen mucho más a todos.