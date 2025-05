Se conoció el video del impresionante accidente que sufrió Melody Luz mientras realizaba una coreografía

Desde su separación de Alex Caniggia, y su posterior relación con Santiago del Azar, Melody Luz decidió centrar todos sus esfuerzos en el desarrollo de su carrera artística y sus clases de baile. Es así como semana a semana, la artista comparte en sus redes sociales sus pasos y sus nuevos trucos. Sin embargo, no todos salen como esperaba. Días atrás, la joven publicó un video en el que dejó ver el duro accidente que sufrió en medio de un ensayo.

En el clip, el cual se viralizó por redes sociales, se ve como Luz inicia la acrobacia elevando una pierna y apoyando sus brazos en los hombros de su compañero. Acto seguido, este la empuja hacia arriba y Melody da casi tres vueltas en el aire. Sin embargo, cuando desciende, su compañero no logra atajarla bien y se le escurre entre las manos. Como consecuencia, la expareja de Alex Caniggia impacta su espalda y su cabeza contra el suelo.

Inmediatamente, su compañero intenta ver si ella estaba bien. Pero lejos de cualquier susto, la sonrisa en la cara de la bailarina evidenciaba que no habría sufrido ninguna lesión. “No se la agarren con John Scoffield, nos vivimos cayendo en éstas prácticas, es parte”, escribió la joven en la descripción del video que superó el millón de reproducciones en TikTok. En esa misma línea, algunos seguidores comentaron: “Juro que por un momento pensé lo peor, Melody más cuidado, no queremos que te pase nada”, “Me dió escalofríos, y pensé la cantidad de golpes y toda la preparación que realizan los bailarines, cuidate mucho, te admiro” y “La lesión cervical, iba a opinar pero como no puedo dar ni un giro, mejor me la reservo”. Hoy, pasados algunos días, la bailarina está bien y se enfoca en su carrera y el emprendimiento que lanzó con su marca.

El dolor de Melody Luz tras su separación de Alex Caniggia y su romance con Santiago del Azar: "Hay vínculos que no dan para más"

De esta manera, Luz busca comenzar un nuevo capítulo de su vida luego de su separación de Alex Caniggia. La oficialización del nuevo romance encontró a Melody en una etapa distinta. Ya no es la misma que aparecía en portadas por su relación con el mediático. Ahora es madre de Venezia, una niña cuya llegada no solo transformó su cuerpo sino también su forma de mirar el mundo. La maternidad y la separación trazaron en ella una cicatriz visible, una especie de madurez inesperada. No grita, no responde, no niega. Solo publica lo justo. Como en una última reflexión íntima que compartió en Instagram: “Qué paja cuando esperás cosas que al otro no le nacen. Qué paja asumir que hay vínculos que no dan más. Qué paja”.

Las palabras elegidas apuntaban a un agotamiento, a la incomodidad de aceptar que una relación ya no tiene futuro. Y aunque no menciona nombres, la alusión a “el otro” se interpreta como una referencia directa a su expareja.

Santiago del Azar habló de su vínculo con Melody Luz a un mes de comenzar a salir

En ese proceso, después de haber sido madre de una niña junto a Alex Caniggia, algunos de sus seguidores comenzaron a preguntarse si la artista estaría esperando otro hijo, esta vez con su actual pareja, un cocinero, Santiago del Azar. Las conjeturas surgieron luego de que Melody compartiera un video en el que se la ve bailando con un ajustado catsuit, lo que provocó una ola de comentarios sobre su figura. Entre los mensajes de algunos seguidores de la bailarina, no dudaron en preguntar directamente si estaba embarazada.

La situación se tornó aún más intrigante cuando su pareja actual, Santiago, intervino en la conversación virtual. En un tono que algunos interpretaron como de broma, él le sugirió a la bailarina que dijera la verdad, lo que avivó aún más las especulaciones. Melody Luz, quien ha mantenido una presencia activa en redes sociales, no ha confirmado ni desmentido los rumores hasta el momento.