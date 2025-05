Quién es la actriz turca que mostró su fanatismo por la China Suárez

Mauro Icardi y la China Suárez despiertan todo tipo de reacciones en los fans del Galatasaray

Desde que comenzó su vínculo con Mauro Icardi, la China Suárez recibió todo tipo de reacciones por parte de los fanáticos del Galatasaray. Desde mensajes de cariño a críticas, la relación entre la cantante y el delantero despertó amor y odio, más teniendo en cuenta que muchos seguidores aún quieren a Wanda Nara, quien también se ganó el cariño de la afición en el pasado. Así las cosas, este viernes, Eugenia sorprendió al publicar en sus redes una muestra de apoyo de una actriz oriunda de Turquía.

La publicación de Bahar Şahin junto con la respuesta de la China Suárez (Instagram)

“Mi tía política es una leona”, había escrito la artista Bahar Şahin en una publicación en Instagram junto a emojis de león, animal relacionado con el club de Icardi. A la par de esta frase, la joven había compartido una foto de la China y Mauro durante su última visita al estadio del Galatasaray. Junto al enlace que la artista turca había compartido destacaba un fragmento de la entrevista que la argentina dio para la TV Pública. En esa charla, Suárez hablaba de su cariño por el club y los regalos que había recibido de su pareja.

“¿Tenés una camiseta de futbol preferida? ¿Cuál?”, le preguntó el periodista Gustavo Méndez. Rápidamente, la joven afirmó: “La del Galatasaray, obvio, con el nueve atrás (el número de Icardi). Que encima era mi número favorito de toda la vida, número de la suerte”.

Bahar Şahin, la actriz turca que mostró su fanatismo por la China Suárez (Instagram)

Luego, el conductor quiso conocer en qué contexto la utilizaba: “¿Y la camiseta del Galatasaray es pijama también?”. Pero lejos de usarla en situaciones diarias, Eugenia comentó con sinceridad: “No, le tengo mucho respeto, no puedo dormir con la camiseta. Pero la amo, y cuando voy a la cancha me la pongo. Para mi fue un regalo re especial porque además me la hicieron con mi nombre. Tengo la de él (Icardi) y la mía”.

Ante este gesto de apoyo de Şahin, la respuesta de Suárez en las redes sociales no se hizo esperar. La actriz devolvió la publicación con un emoji con corazones en su cara. Por su parte, entusiasmada con el ida y vuelta virtual, Şahin publicó una nueva story. “Me voy a hacer práctica de español”, comentó, en referencia a un posible encuentro con la China en el futuro.

La China Suárez y Mauro Icardi en su visita al estadio del Galatasaray

Bahar Sahin, nacida el 4 de mayo de 1997, se consolidó como una destacada actriz turca a sus 28 años. Desde su debut en 2014 con la serie Me robó mi vida, su trayectoria estuvo marcada por una sucesión de proyectos exitosos. Partició en películas como Companion, Companion 2 y Good Game, así como en series como Lise Patrol, Serve y Zalim İstanbul (“Ciudad cruel”), que se emitió en España en el canal ‘Nova’ de Atresmedia. Este último papel le valió una nominación al premio Golden Butterfly a la mejor actriz, marcando un punto de inflexión en su carrera.

A partir de ese momento, Bahar Sahin se convirtió en una figura influyente en el mundo de la moda, actuando como embajadora de diversas marcas en sus redes sociales, donde su pasión por la estética y la moda es evidente a través de publicaciones cuidadosamente elaboradas. Además de su carrera, Sahin disfruta de actividades propias de su edad, como viajar y pasar tiempo con amigos.

La China Suárez habló de su cariño por el Galatasaray

En el ámbito sentimental, se ha vinculado a Bahar con el futbolista turco Dorukhan Toköz, aunque según informaciones recientes, su relación habría llegado a su fin en octubre pasado tras dejar de seguirse en redes sociales. Ahora, Bahar ha confirmado su relación con el cantante español Joan Garrido, conocido por su participación en ‘OT 2018’. Esta revelación vino a través de sus redes sociales, donde compartió su primera foto juntos.