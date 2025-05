La coincidencia de Wanda Nara y Benjamín Vicuña que aumenta los rumores de acercamiento: “¿Será que vemos la misma luna?”

Wanda Nara publicó una frase sobre la luna poco después de la foto que compartió Benjamín Vicuña

Lejos del drama de L-Gante, pero sin estar ajena al escándalo, Wanda Nara generó un nuevo revuelo debido a la coincidencia de una de sus últimas historias subidas con otra de Benjamín Vicuña. Claramente, esto no pasó desapercibido y los fanáticos hicieron públicas sus especulaciones...

Todo comenzó cuando el chileno subió a sus historias de Instagram una foto de la luna, una imagen aparentemente simple. Pero solo minutos después, la empresaria decidió replicar la escena con una foto muy parecida, acompañada de la sugerente frase “¿Será que vemos la misma luna?”.

Benjamín Vicuña borró una publicación tras la reacción de Wanda Nara en redes sociales

Las historias de Instagram de Wanda y Vicuña desataron teorías sobre una posible relación entre ellos

Lo curioso fue que, al ver la historia de Wanda, el actor decidió eliminar la suya, aunque sin dar explicaciones a nadie. Lo cierto es que la coincidencia entre ambas publicaciones desató especulaciones y avivó los rumores sobre una posible conexión entre ambos, en medio de los rumores de compromiso que involucran a la China Suárez (expareja y madre de dos hijos del chileno) y a Mauro Icardi (exesposo y padre de las hijas de Nara).

Instantáneamente, a través de las redes sociales, las imágenes no tardaron en ser comparadas. La cuenta de El Ejército de LAM, no dudó en publicar ambas capturas para que sus seguidores comiencen a exteriorizar sus puntos de vista y sus teorías. Y no se hicieron esperar...

“Benjamín con Wanda sería el plot twist ideal para revivir la trama de la telenovela turca. Hay que decirlo”, “Están completamente locos buscando incluso un significado detrás de que Wanda tome una foto de la luna llena jajajaja”, “Pudiendo regalarle algo de paz a los hijos, elige seguir generando ruido mediático. Se debe más a su público al parecer” y “Vicuña borro la foto de sus stories de Instagram y subió un video con sus hijos, si vamos a flashear me parece que le dio una cachetada con guante blanco", fueron algunos de los comentarios de los seguidores de la polémica.

La China Suárez reflexionó sobre la maternidad y su vida con tres hijos durante La Pasión (Video: TV Pública)

Cabe recordar que durante la entrevista de la China en el streaming de la TV Pública, Wanda también optó por sus historias de Instagram para reaccionar en un nuevo capítulo del enfrentamiento virtual. En la charla que tuvo con Gustavo Méndez, la actriz de Casi Ángeles habló de su relación con la expareja de Nara, sus ganas de volver a ser madre y la posibilidad de casamiento. Casi en simultáneo, la conductora de Bake Off Famosos (Telefe) compartió una foto al borde de la censura.

Se trata de una fotografía donde está parada frente al espejo de uno de los baños de su casa, en el que llega a verse el bidet en uno de los costados. Con un body de color gris, escote cuadrado y cavado, se mostró sonriente y dejando en primer plano la funda del celular con las fotos de sus cinco hijos, el sostén en medio de la pelea legal que tiene con el exdelantero del PSG.

Wanda Nara compartió una imagen al borde de la censura mientras responde mediáticamente a La China Suárez

Un detalle que no es menor es que se trata de la publicación de una cuenta-fan, dedicada a postear mensajes de apoyo para con la empresaria e incluso hay alguna que otra imagen de su tiempo junto a Mauro. De esta manera, Wanda dejó en claro que, a pesar de las críticas, sus fans la siguen apoyando en cada uno de los pasos que da.

Las declaraciones que generaron esta reacción salieron al aire de La Pasión, la nueva apuesta de la Televisión Pública. En uno de los tramos más íntimos del encuentro, La China confesó: “Yo te diría que mi gran pasión es ser madre”.

Habló sobre la intensidad de criar a tres hijos —Rufina, Magnolia y Amancio— y respondió contundentemente ante la posibilidad de volver a ser mamá: “Por ahora estoy bien. Somos muchos. No sé. No es que descarto y te digo: ‘Nunca más quisiera tener hijos’. Pero tres es mucho y a mí me gusta dedicarles tiempos y estar atenta”.