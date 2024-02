Marcelo Tinelli compartió fotos inéditas de la boda de su hija Cande: “Intensamente pleno y feliz”

Coti Sorokin junto con Cande Tinelli y sus padres, Marcelo y Soledad Aquino (@marcelotinelli)

El pasado sábado 24 de febrero, Cande Tinelli y Coti Sorokin celebraron su unión matrimonial en un distinguido evento realizado en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires. La pareja, tras un prolongado noviazgo, optó por darse el “sí” en “El Dok, Haras”, un complejo que combina la elegancia de un entorno natural con instalaciones de primer nivel como caballerizas y un club de polo. La ceremonia religiosa tuvo lugar en una capilla situada dentro del mismo predio.

Marcelo Tinelli y su hijo Lolo, en el casamiento de Cande y Coti Sorokin

El enlace se llevó a cabo en un escenario que reflejaba un ambiente rural de lujo, acorde a los deseos de la pareja. Este acontecimiento marca sin dudas un momento cúspide en sus vidas personales, quienes luego de una íntima ceremonia de casamiento, en donde asistieron familiares y unos pocos amigos de la pareja, llegó el resto de los invitados, que reunió aproximadamente a 300 personas. Entre ellos se encontraron Carolina Pampita Ardohain, Fernando Dente, Fede Hoppe, Momi Giardina y Yanina Latorre. Entre el entorno más íntimo de la familia estuvo la mamá de la novia y exmujer de Marcelo Tinelli, Soledad Aquino, y los otros hijos del conductor, Mica, Francisco, Juana y el pequeño Lorenzo. Infaltables junto a Tinelli, Milett Figueroa, su novia peruana, y su primo El Tirri, Luciano Giugno.

Cande Tinelli acompañada de sus hermanos en el casamiento con Coti Sorokin

Después de la emoción y de los momentos divertidos que vivieron entre todos los invitados, Marcelo expresó unas palabras muy sentidas en la mañana de este domingo. Con la piscina de fondo en un día que amanecía nublado, el conductor se grabó en una de las reposeras del lugar. “Buen día, cómo andan. Bueno, pasó la boda, momento maravilloso para todos, soy el primero que se ha levantado”, comenzó diciendo mientras se escuchaba el sonido del canto de los pájaros de fondo.

Las emotivas palabras de Marcelo Tinelli ante el casamiento de su hija Cande

“Me acosté temprano porque me venció la emoción. La emoción de todo lo que pasó. Fue único, irrepetible, creo que no lloré tanto en toda mi vida cuando la vi. Hermosa, mi hija, hermosa. Se me cae la baba”. continuó para luego describir el instante más emotivo de la ceremonia. “Y ese momento de la caminata, rumbo al altar para darle a mi hija a su marido, a mi querido Coti, fue otra cosa que no me voy a olvidar jamás”.

El beso y abrazo de padre a hija tras el casamiento de Cande Tinelli con Coti Sorokin

Por la tarde, llegaría el tiempo de compartir algunas de las inéditas imágenes que dan cuenta de la unión familiar en este emotivo momento. Así, por caso en una de las instantáneas en que se puede ver a los recién casados acompañados por los hermanos de Cande, Marcelo destacó: “Amo profundamente a mis 5 hijos. Estoy intensamente pleno y feliz de haber estado en la boda de mi amada Rubí -tal como llama a su hija-, con mi queridísimo yerno Coti. Esta foto de todos juntos, me fascina”, donde se los ve junto con Micaela, Francisco, Juanita y Lorenzo.

Lolo Tinelli fue uno de los grandes protagonistas de la noche, tal como lo mencionó Marcelo en sus redes

En otra de las fotografías compartidas en su cuenta de Instagrama, con casi 13.5 millones de seguidores, los recién casado se muestran junto con los padres de ella, y allí el conductor remarcó: “Los padres de los novios, con Soledad Aquino. Casamiento de nuestra Rubi, la Lelus, Cande Tinelli, con mi yerno Coti”. Por su parte, en otra de ellas aparecen Cande y Lolo abrazados, con el texto que acompañaba: “Los amo hasta el infinito, Cande Tinelli & Lolito”, acompañado por dos corazones rojos.

Marcelo Tinelli destacó el impactante vestido utilizado por Cande Tinelli en su casamiento con Coti Sorokin @marcelotinelli

Con el mismo look, padre e hijo se mostraron abrazados y felices, y expresó el conductor: “Alta dupla Ariana en el casamiento de Lelé. Lolito y el padre de la novia”. También llegaría el tiempo de la esperada imagen que marca el beso entre padre e hija, ante lo que Marcelo relató: “Mujer hermosa, hija tan amada. Tu felicidad es la felicidad de toda la familia. TE AMO”.