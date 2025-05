El orgullo y la alegría de Wanda por la gran perfomance de su hija Francesca en una competencia escolar de atletismo

La serie de imágenes posteadas por Wanda, mostrando la destacada actuación de su hija Francesca en un intercolegial de atletismo (@wanda_nara)

En esa vida (casi) en modo live (¿casi?) que lleva Wanda Nara, por estas horas la que está teniendo bastante protagonismo es Francesa, su hija mayor con Mauro Icardi (la menor es Isabella). Es que este domingo, la niña se viralizó a partir de un comentario sobre Magnolia (la hija menor de la China y Benjamín Vicuña) en el vivo que Wanda hizo por la tarde.

Y ahora, Francesca aparece feliz, junto a compañeras de su escuela, la cotizadísima Asociación Lincoln School de La Lucila, por su buena perfomance en la competencia intercolegial de atletismo.

Así lo reflejó Wanda, al postear en una historia tres imágenes de su hija. En la primera, vemos a Francesca en lo más alto del podio, con esta leyenda: Primer puesto high jump. Francesca mi amor que gran orgullo. Mamá Wanda no llegó a postear la marca alcanzada, pero sí que la nena fue la mejor en la prueba de salto en alto.

Una de las imágenes posteada por Wanda, con Francesca en lo más alto del podio, oro en la prueba de salto en alto (@wanda_nara)

En la siguiente foto, Escribe Wanda: Quién tiene la mejor hija del mundo Primer puesto 60m sprint y allí, otra vez, Francesca ocupa la cima del podio, escoltada por las rivales que quedaron en el camino.

La niña no sólo es buena saltando; también subió a lo más alto del podio eb los 60 metros llanos (@wanda_nara)

Por último, en una tercera postal de lo que fue un día soleado y radiante especialmente para Fran, se ve a la niña feliz y orgullosa junto a una amiga, exhibiendo la impresionante cosecha de de medallas: dos doradas y una de bronce.

Francesca, feliz, luce orgullosa las tres medallas que ganó en la competencia (@wanda_nara)

Hasta aquí el capítulo deportivo de la historia. Y si hablamos de deporte, al ingrediente futbolero que empieza con Maxi López, sigue con su primogénito, Valentino, quien se destaca en las inferiores de River, y continúa con Mauro Icardi, actualmente en el Galatasaray de Turquía, resulta que ahora Francesca se suma al espíritu deportivo, pero a través del atletismo.

Y hasta aquí la parte no polémica. Porque -se dijo al principio-, Francesca también dio que hablar por estas horas, pero esta vez por un caso de honestidad brutal.

Todo comenzó el domingo por la tarde, cuando mamá Wanda abrió la aplicación de Instagram y decidió hablar con sus fanáticos. Y no estaba sola, sino que se encontraba en compañía de su hermana menor, Zaira, sus sobrinos, e incluso sus propios hijos.

En el clip, respondió las consultas de los usuarios como también le dio espacio a una de las pequeñas para hablar y sincerarse. Entre los comentarios que iban apilándose sobre el video, uno de ellos resaltó debido a que se refería al vínculo entre Francesca (la primogénita de Mauro y Wanda) y la hija menor de la China y Benjamín Vicuña. “Cómo te llevás con Magnolia?”, leyó la pequeña. Acto seguido, se pronunció al respecto: “Mal, muy mal”.

Unas horas antes, Francesca también tomaba protagonismo en un "live" de su madre; y ante su honestidad, alguien quiso saber: "Porque te llevás mal con magnolia fran??"

Si bien el tema quedó rápidamente en el pasado, las personas no pudieron evitar preguntarse sobre la relación entre ambas niñas. Sin embargo, madre e hija comenzaron a mostrar diferentes rincones del amplio departamento ubicado en el barrio porteño de Núñez. Desde espacios como el living, el comedor, e incluso la habitación de cada uno de sus hijos fueron captados por la cámara de la conductora, quien no se detuvo por ningún segundo.

Sin embargo, la declaración de la niña continuaba entre los pensamientos de la audiencia, por lo que una usuaria no tardó en preguntar: “¿Por qué te llevás mal con Magnolia?”. Pero, la respuesta no llegó en ningún momento y el tour por el inmueble continuó para darle espacio a un paneo general de la cama de su madre que se encontraba decorado por una manta de Hermès. Este detalle, si bien hace tiempo que se encontraba en su posesión, lo cierto es que tomó relevancia debido a que la ex Casi Ángeles apareció recientemente luciendo una con el mismo diseño en la casa que comparte con Mauro.

El clip desató una oleada de comentarios en X, previamente conocida como Twitter. “La nena es mayor, ¡leyó el comentario y lo dijo sola!”; “Es muy sincera”; “Me parece que Wanda se pasó mil pueblos al grabar el comentario de su hija”; “Los niños y los borrachos siempre dicen la verdad”; “Está bien si se lleva mal con la otra nena, ¿qué tiene?”; “Qué lío se les va a armar”, fueron algunas de las reacciones que se destacaron luego de finalizar el video.