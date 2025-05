Eladio Carrión contó los secretos de su nuevo álbum y opinó sobre la música urbana local: “Argentina tiene mucho talento”

Eladio Carrión celebra su éxito global con su álbum "DON KBRN", que marca un regreso a las raíces del trap (Crédito: Dale Play)

Entre récords, premios y hits mundiales, Eladio Carrión transita un momento consagratorio en su carrera luego del lanzamiento de DON KBRN, su sexto álbum de estudio. Con el disco bajo el brazo, el puertorriqueño se prepara para afrontar la gira más grande de su carrera. Como hizo en otras oportunidades, en ese recorrido el cantante incluyó su visita a Argentina, uno de los países que le mostró su cariño y apoyo desde el momento cero. Así las cosas, el trapero habló con Teleshow, contó los secretos de su música y opinó sobre la escena local y sus jóvenes talentos.

En la búsqueda por definir este momento personal, Carrión encuentra dos palabras: “DON KBRN”, las mismas que usa para titular su disco. Con este material, el artista vuelve a las raíces de trap, las cuales le dieron forma a su ascenso. En esa evolución artística, el puertorriqueño formó equipo con algunos de los raperos más importantes de habla inglesa: Future, Lil´Wayne, 50 Cent y Quavo. El resultado fue un álbum visualmente más ambicioso y cinematográfico que reafirma la potencia de su música y su personalidad genuina.

La escena urbana argentina y su talento emergente cuentan con la admiración y apoyo de Eladio Carrión (Crédito: Dale Play)

Su disco debutó en el puesto 1° en las listas de álbumes más escuchados de Spotify en EE.UU. y en todo el mundo durante las últimas semanas, debutando en el #12 en la lista general de álbumes de Spotify y alcanzando el 8° lugar en la lista de todos los géneros de Apple Music. Con una gira de 31 fechas, entre las cuales destaca el 30 de octubre en el Movistar Arena de Buenos Aires, el intérprete de “Sin frenos” recorrerá importantes ciudades de Norteamérica y Latinoamérica, ofreciendo una experiencia en vivo envolvente y poderosa que da vida al destacado álbum sobre el escenario.

Más allá de todo esto, puertas adentro, Eladio también logra poner los pies sobre la tierra. En esa búsqueda, los lazos con sus hijos, sus padres y su país, se vuelven claves para no dejarse llevar por los efectos de la fama y el éxito.

Eladio Carrión promete un show inolvidable en Buenos Aires con la energía única de Argentina (Crédito: Dale Play)

- ¿Cómo describes esta etapa de tu vida?

- La llamo la DON KBRN season. Esta es una era de foco, de mucho trap, de mucha energía.

- ¿Por qué tomaste como conceptos la mística de los Yakuza y la disciplina samurái para este disco?

- Siempre me han gustado la cultura japonesa, y la evolución de los samurais. Es una cultura muy disciplinada, de práctica, sacrificios y evolución. Ellos se ganan el respeto dentro del sistema para crecer, y a lo largo de mi carrera me he identificado.

- ¿Cuál es tu anime favorito?¿Por qué?

- Que pregunta tan difícil. Me gustan muchos animes, soy muy fan desde joven que veía Pokémon y aun tengo una de las colecciones más cabronas de Pokémon en Puerto Rico. Soy fan de One Piece, de Naruto Shippuden, de Attack of the Titan, ahora estoy viendo. Se los recomiendo.

La conexión con familia y Puerto Rico ayuda a Eladio Carrión a mantenerse centrado pese al éxito (Crédito: Dale Play)

- ¿Cuál fue la colaboración más difícil de conseguir? Contanos en detalle por qué y cómo se dio

- Las colaboraciones de este álbum fluyeron bien. No creo que una fue más difícil que otra pero por ejemplo con Big Sean, nos conocíamos desde hace mucho tiempo pero en ese entonces, no llegamos a colaborar. Esta vez, logré conectar nuevamente con él para este tema que lo tenía guardado para él. La rompió con su parte y estoy muy feliz que logramos grabar un video tan increíble también.

- ¿Qué es ser un KBRN para ti? ¿Estás en tu etapa más KBRN?

- KBRN es llegar con toda la energía al estudio o a la tarima y darle todo. Entregar el punchline más cabrón que tengas. Siento que estoy en mi etapa más cabrona porque saqué un álbum con barras muy cabronas y saqué la gira más grande de mi carrera, todo eso fue gracias al esfuerzo y que no me quité desde el día uno.

El artista puertorriqueño destaca la influencia de la cultura samurái y japonesa en su último trabajo (Crédito: Dale Play)

- Con tus últimos discos te consolidaste como uno de los exponentes más destacados para el trap hispanohablante. ¿Tú lo sientes así? Si es así, ¿sientes presión por esto?

- Yo dejo que el público decida eso. Yo no siento ese tipo de presión, solo quiero sacar un álbum que se que le guste a mis fanáticos. Yo solo sigo mejorando y poniendo el tiempo necesario para seguir sacando cada vez mejor música. Con este álbum queríamos no solo sacar musica buena pero cerrar cerrar una etapa de mi vida en grande y traer todo un mundo.

- ¿Por qué crees que muchos te consideran de los mejores traperos de esta era?

- Mis fanáticos son los mejores. Siempre me apoyan y por eso yo me esfuerzo en sacar música que les guste.

Con 31 fechas, la gira más grande de Eladio Carrión incluye paradas en América Latina y Norteamérica (Crédito: Dale Play)

- Más allá del éxitos, ¿qué cosas/personas/lugares te devuelven los pies a tierra?

- Mis hijos primero que todo, no hay nada mejor que ser padre. Mi familia, poder tomarme mi tiempo para compartir con mis padres y Puerto Rico definitivamente.

- ¿Qué aprendiste de este proceso en Don Kbrn?

- Siento que este es el álbum donde he podido crear lo que me imaginaba conceptualmente, imaginaba conceptualmente, ir a Japón que tenia muchas ganas de ir para grabar los visualizers, dejar teasers mientras iba cantando el álbum en escenarios y discotecas del mundo. Me sentí en full control y siento que con cada álbum, siento más esa sensación de que entiendo lo que a mis fans les gusta y tengo maneras para hacerlo posible.

"DON KBRN" debuta como el álbum más escuchado en Spotify EE.UU. y lidera las listas a nivel mundial (Crédito: Dale Play)

- ¿Qué planeas para tu show en Buenos Aires?

- Uno de los shows más cabrones de la gira. Argentina siempre tiene una energía muy especial, ellos sí que saben hacer un buen moshpit. Me imaginaba un concierto como el Movistar y que cuando toque “Moshpit” todo el mundo se enloquezca.

- ¿Cómo cambiará el show respecto a los anteriores?¿Tendrás invitados?

- Ya ahí no puedo decir mucho pero 100% deben ir y ya verán. Va a estar muy cabrón. .

- Estuviste en el Buenos Aires Trap, ¿qué se sintió formar parte de un festival histórico fuera de tu país?

- Los festivales de trap son muy especiales, van fans que saben todas tus canciones y van a ver trap puro. Ver a todos los fans haciendo moshpits y brincando sin parar todas mis canciones, es una emoción increíble. No pasa eso en todo el mundo entonces fue un show increíble. ¡Argentina siempre rompe!

- Ese día compartiste grilla con Bizarrap, Cazzu, Khea, Milo J, ¿charlaste con ellos u otros exponentes? ¿Cómo fue ese reencuentro?

- Claro. Siempre hablo con ellos, siempre la vibra es buena y los conozco de mucho tiempo.. Entre todos ellos hay muchísimo talento, con Biza nos volvimos a ver en el estudio en Miami. Con Cazzu ella me mostro su álbum antes de que saliera y está buenísimo. Khea, Milo… Argentina tiene mucho talento.

- ¿Cuáles son los artistas argentinos que más te sorprendieron en el último tiempo? ¿Por qué?

- Argentina tiene mucho talento, no podría resumir a solo algunos en específico, especialmente en trap. Admiro mucho la escena urbana aquí y me encanta verlos crecer.