Luciana Martínez dio detalles de la cirugía estética a la que se someterá: “Huye de la historia que te frena”

Luciana Martínez anunció que se someterá a una cirugía estética (Video: Instagram)

Durante su paso por Gran Hermano (Telefe), Luciana Martínez sorprendió a los seguidores del reality al contar su historia de vida. La joven, oriunda de Santa Cruz, dejó su pasado afuera y optó por presentarse como mujer. Ahora, al salir de la casa, la exparticipante tomó una decisión que marca un punto de inflexión en su camino personal y público: someterse a una importante cirugía estética.

La noticia fue comunicada por la propia joven a través de un video en redes sociales, donde se la ve junto a un cirujano plástico repasando los detalles del procedimiento: colocarse prótesis mamarias y realizarse retoques faciales. La frase que acompañó la publicación —“Huye de la historia que te frena, los sueños se cumplen”— condensa la carga simbólica de este momento. No se trata solo de un cambio físico, sino de un acto de autonomía personal frente a una historia que, según sus propias palabras, debía dejar atrás para construir un futuro más acorde con su deseo y su identidad.

Los emotivos detalles de la historia de vida de Luciana Martinez de Gran Hermano (Video: Telefe)

El paso de Luciana por la casa de Gran Hermano estuvo atravesado por una tensión interna que se manifestó en varias ocasiones: el miedo a la reacción de su familia frente a su identidad de género. La joven, nacida en la localidad de Pico Truncado, decidió ingresar al reality como mujer, y fue en ese contexto donde su madre y hermanos vieron por primera vez su nueva identidad: pelo largo, vestimenta femenina y una expresión de género completamente asumida.

Desde el comienzo, la competidora expresó en distintas charlas con sus compañeros que su mayor incertidumbre no era cómo la recibiría el público o los medios, sino qué sentiría su familia. Esa preocupación marcó gran parte de su recorrido dentro del juego, actuando como una carga emocional que convivía con su voluntad de mostrarse auténtica.

Sin embargo, el punto de mayor impacto emocional llegó con el ingreso de su madre al programa en el marco del segmento “Congelados”. Allí, Marta —su mamá— rompió con toda incertidumbre y le ofreció a su hija un mensaje de amor sin condiciones. “Estoy muy orgullosa de ti, hijita querida. Te amo, bebé. Siempre te dije que te quiero, toda la vida te lo dije. Nunca te abandoné ni te voy a abandonar, hija mía”, fueron sus palabras.

Luciana, la exparticipante de Gran Hermano, enfrentó las versiones que la acusaban de mentir: “Conté mi historia” (Candela Teicheira)

Una vez fuera de la casa, la joven tuvo que lidiar con las repercusiones de su paso por el reality. Tras compartir su lucha por visibilizar su identidad de género como mujer trans, no solo se ganó el cariño de los fanáticos, sino que también se convirtió en blanco de críticas luego de que comenzaron a circular versiones que cuestionaban la veracidad de su relato sobre su proceso de aceptación. Cansada del señalamiento y de los mensajes que ponían en duda su palabra, decidió hablar en compañía de una figura clave en su camino: su doctora.

Luciana eligió un lugar íntimo, seguro y profundamente simbólico para dar su respuesta: el consultorio de su médica, la doctora Agustina Buenader, a quien define como “su ángel”. Sentadas frente a frente, tomadas de las manos y con los ojos brillosos, protagonizaron un momento cargado de emoción que quedó registrado en un video que se volvió viral.

“Bueno, ahora que te tengo acá, te cuento que te hiciste viral. ¿Sabés lo que pasó?”, le dice la especialista a la profesora de danza, entre sonrisas tímidas y un evidente nudo en la garganta. “Lo sé. Me enteré”, responde ella. Y Luciana no tardó en aclarar los dichos que se instalaron en medios y redes: “Yo conté en algunos programas que tuve sesiones acá, como tres anteriores en mis viajes. Obviamente, conté mi historia. Esa parte está aclarada”.

Pero lo que muchos no sabían es que antes de ingresar al programa, hubo una última sesión, en la que Martínez compartió con su médica uno de los secretos mejor guardados del casting. “Te conté en secreto que iba a entrar a ese reality. Y conté en los programas que fuiste mi ángel… me ayudaste con la piel, con el look, me asesoraste en millones de cosas. Y bueno, yo decía que tenía un ángel al que llamaba ‘Agus’”, confesó, con la voz temblorosa.