El show de L-Gante en el recital de La K’onga: la complicidad con su hija Jamaica y la referencia para Wanda Nara

En medio de una salida entre padre e hija, la hija de L-Gante se robó la atención de sus seguidores (Video: Instagram)

Una vez más, L-Gante compartió con sus seguidores un momento íntimo junto a Jamaica, su hija con Tamara Báez. Durante una salida nocturna, el referente de la cumbia 420 llevó a la pequeña al recital de La K’onga. En el camino, grabó parte del viaje en auto y publicó un video en su cuenta de Instagram, donde se lo ve junto a la nena disfrutando de la música, y la escena no tardó en convertirse en uno de los temas más comentados en redes sociales.

En el clip, que rápidamente captó la atención de sus seguidores, se observa a Elián Valenzuela, el verdadero nombre del artista, haciendo su característico gesto con la mano mientras enfoca a su hija. Jamaica, sentada a su lado, se mostró entretenida con la música que suena en la radio. En medio de los primeros acordes, giró su rostro hacia la cámara y, con una sonrisa tímida, entonó una frase que descolocó a su papá. “Perro malo”, dijo la nena, provocando una sonrisa inmediata del artista.

En ese marco, el video fue acompañado por una frase del cantante que rápidamente se volvió viral: “Acá con la perrita malvada”, escribió, dejando en claro el tono de juego y complicidad que los une.

En su partición en el concierto, L-Gante se refirió su ruptura con Wanda Nara (Video: Instagram)

La escena fue breve pero contundente. Sin necesidad de palabras elaboradas ni producciones complejas, el simple gesto de compartir un momento cotidiano con su hija volvió a mostrar una faceta entrañable del músico, que cada vez que aparece con Jamaica genera una fuerte repercusión en redes.

En su llegada al concierto de la agrupación cordobesa, el músico no solo se subió a interpretar “Otra poesía”, uno de los temas que realizó con El Noba, sino también que hizo alusión a su última relación amorosa. Recién separado de Wanda Nara, esperó a que terminara la canción para lanzar una particular frase. “Y ahora me separé”, expresó, entre risas, en alusión a la enigmática historia que subió sobre el fin de su noviazgo el domingo de Pascua.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que el músico demuestra su aprecio por su hija. Si bien a veces sus compromisos laborales le impiden estar a su lado, lo cierto es que los gestos hacia ella no faltan. Uno de estos se notó el día en que la nena comenzó el jardín de infantes, que dio lugar a una nueva etapa a su vida.

Pese a sus compromisos laborales, el músico encuentra tiempo para estar con su hija (Instagram)

Ese día, sus padres no dudaron en hacérselo recordar de la mejor manera posible. A través de sus historias de Instagram, Báez mostró el detalle que el músico le dejó a la pequeña en su casa: un bebé reborn, un muñeco hiperrealista con las facciones de un recién nacido, vestido con gorrito, mameluco y medias a juego, todo en tela blanca con estampado de flores. “El nuevo bebé de Jami. Sofi tiene hermanito (se lo regaló hoy su papá)”, escribió la joven madre, confirmando que el juguete ya se convirtió en el nuevo favorito de la niña.

El regalo de L-Gante por el primer día de clases de su hija (Instagram)

Por su parte, la mamá de la pequeña le dedicó unas emotivas palabras por el importante día que atravesaba. “Feliz comienzo, mi vida. Orgullosísima de vos y de lo feliz que entraste al jardín, qué rápido creciste, no dejo de emocionarme”, escribió la influencer, quien sumó un posteo repleto de imágenes de su hija. No solo retrató a la pequeña luciendo su nuevo uniforme escolar, sino también su mochila y el peinado repleto de moños blancos a juego con su remera y zapatillas.

En la vida de L-Gante, donde los flashes no se apagan y el ruido es constante, Jamaica aparece como un instante de pausa. Apenas una voz pequeña que irrumpe entre acordes de radio para decir “perro malo” y cambiarlo todo. Sus gestos no necesitan escenario. Un regalo en el primer día de jardín, un juego compartido en la ruta, una muñeca que se vuelve hermana. Son algunos de los tantos gestos que tiene el músico con la pequeña en su día a día. Porque en medio de compromisos, estudios y giras, hay un lenguaje que el artista no olvida hablar: el de ser papá.