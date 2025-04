La desgarradora carta de la hermana de Liam Payne a seis meses de su muerte: “Por ahora existo”

Ruth recordó a Liam en el aniversario de su muerte (Foto: Instagram)

A veces, el dolor toma forma de carta. Otras, de grito ahogado. Y a veces, como ahora, de un mensaje publicado en redes sociales que atraviesa el tiempo y el espacio como una súplica desesperada. Seis meses después de la muerte de Liam Payne, su hermana Ruth Gibbins lo recordó con un texto que duele como una herida abierta y que revive, palabra por palabra, el abismo insondable del duelo. Cabe recordar que la familia al completo se mantuvo alejada de los medios.

“¿Medio año sin vos?”, escribió Ruth, como si la sola idea fuera absurda. Como si enunciarla en voz alta pudiera devolverle a su hermano. Lo que sigue es una confesión tan íntima como universal: “Mi cabeza sigue gritando por ti. Cada mañana, al despertar, siento que me sumerjo bajo el agua, jadeando por un aire que nunca llega para aliviarme”. Vivir, explica, no es aún una posibilidad. “Así que, por ahora, existo”, confesó en un posteo marcado por el dolor.

El 16 de octubre de 2024, Payne, exintegrante de One Direction, cayó desde el tercer piso del hotel CasaSur de Palermo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tenía 31 años. La noticia recorrió el mundo en minutos. Pero el tiempo, que para muchos siguió su curso, para su familia quedó detenido allí: “Estoy aprendiendo a reír o a sonreír en los lugares correctos, pero amigo, es agotador cuando todo lo que quiero hacer es hablar contigo”.

La carta, publicada en Instagram y acompañada por una foto de ambos en su adolescencia, está teñida de recuerdos. La risa compartida frente a un video de YouTube. Las caminatas absurdas imitando a Whoopi Goldberg en Ghost: “A veces puedo oírte riéndote de mí, caminando como ella, buscándote por todos lados”, escribió, evocando momentos de complicidad que ahora parecen pertenecer a otra vida.

El doloroso posteo de Ruth por los seis meses de la muerte de Liam

En Wolverhampton, la ciudad natal del cantante, fue donde familiares y amigos más cercanos le dieron el último adiós el 20 de noviembre, en una ceremonia íntima que contrastó con la exposición global que marcó su carrera. Ruth lo recuerda no desde el escenario, sino desde la cocina, el sillón, la risa cotidiana. Desde la vida que compartieron antes de la fama, antes del ruido.

“En los pocos momentos que me permito sentir amor y no solo pérdida, puedo sonreír de verdad al recordarnos”, confiesa. Pero incluso esos destellos están atravesados por la injusticia: “Los recuerdos siempre están teñidos de tristeza por lo injusto que es no poder crear nuevos”.

El texto no esquiva la desesperación, la culpa, ni la falta de cierre. “No puedo procesar lo que pasó y cómo terminó”, dice. Y jura que jamás dejará de hacer todo lo que esté a su alcance por él. Lo extraña —lo dice sin ambages— “en voz alta, en silencio y en cada instante intermedio”.

La carta concluye como un lamento, pero también como una promesa: “Te amo mucho más de lo que estas palabras o mis lágrimas son capaces de expresar, pero sé que sabes esto. Por ahora, te encontraré en mis sueños”.

La reacción al posteo que hizo la hermana de Payne

Las reacciones de los fanáticos no tardaron en aparecer, sin embargo, los primeros comentarios fueron de las tres hermanas de Louis Tomlinson, uno de los integrantes de la boy band, enviando su apoyo y cariño en la dura fecha, así como la hermana de Zayn Malik y el hermano mayor de Niall Horan.

Kate Cassidy, la última novia del cantante, también habló por primera vez a fondo de esta perdida y reveló cuáles fueron las últimas palabras que le dijo su pareja. Cabe recordar que ella estuvo un tiempo en el país con Liam y se fue días antes de su muerte.