El tierno regalo de Pampita y su novio Martín Pepa para Sarah Burlando en su clase de equitación

Las pequeñas, Ana y Sarah, disfrutaron de una nueva jornada a la par de los caballos (Video: Instagram)

La conexión entre las familias de Pampita Ardohain y Barby Franco no deja de sumar gestos llenos de cariño. Esta vez, fue Sarah Burlando, la hija de Barby y Fernando Burlando, quien recibió un regalo muy especial que la acompañará en una nueva etapa: su primer casco de equitación, personalizado con sus iniciales, obsequio de la modelo y su pareja, Martín Pepa.

La sorpresa llegó en medio de una jornada distinta y divertida, donde Sarah compartió otra de sus clases de equitación con Ana García Moritán, hija de Pampita y Roberto García Moritán, con quien comparte una amistad desde que son bebés. “Gracias @pampitaoficial @martinpepa1 por el casco para Sarah”, escribió Barby en una historia de Instagram, mostrando a su hija con el nuevo accesorio, completamente equipado y listo para la aventura. El casco negro llevaba las iniciales “SB” y se convirtió en el detalle más comentado del día.

El gesto de Ardohain no pasó desapercibido entre los seguidores de ambas. El casco no solo fue un regalo útil y seguro, sino también un ejemplo del vínculo cercano que une a las pequeñas, que comparten no solo juegos y salidas, sino también otras actividades como clases de danzas a lo largo de los años. Ambas, vestidas con outfits ecuestres en miniatura, protagonizaron una escena tan adorable como inolvidable: Ana acariciando un pony con dulzura, Sarah entregándole una zanahoria a otro caballo con ayuda de su instructora, y las dos caminando con seguridad entre monturas, riendas y risas.

Barby agradeció el detalle que tuvo la modelo junto a su pareja

Cada vez más integrada a la rutina del club, Sarah se mostró cómoda, curiosa y feliz. Barby, orgullosa, registró todo con su celular: los primeros pasos, el acercamiento a los caballos, las miradas cómplices con Ana y hasta el momento exacto en que recibió el casco. La escena dejó en claro que el vínculo entre las pequeñas va más allá de la coincidencia generacional.

Cabe recordar que la primera clase tuvo lugar a principios de abril, y que Franco no tardó en compartir cada detalle con su comunidad de seguidores. “Hoy empecé equitación. Junto a mi amiga. Hasta dejé el chupete (se me voló de la emoción)”, escribió con humor, acompañando el mensaje con una imagen en blanco y negro de su hija concentrada sobre un petiso, luciendo casco y suéter blanco. El posteo se volvió viral por la ternura que generó y suscitó varios mensajes por parte de los usuarios.

“Me destruye a caballo de chupete”, comentó una usuaria. Otra celebró el estilo de la pequeña amazona: “Un sol sos Saritha, cuánto glamour y el chupete me mató”. También hubo quien la rebautizó con cariño: “Esa jinete con chupete, divina”.

La pequeña Ana junto a un caballo en plena clase de equitación

Las iniciales de la pequeña en su caso negro: SB (Instagram)

Durante aquella jornada, las historias de la pareja de Burlando mostraron a las nenas recorriendo el circuito ecuestre con una mezcla de sorpresa y entusiasmo ante el nuevo panorama donde se encontraban. En una de las imágenes, se las pudo apreciar compartiendo un banco de madera, relajadas, con una tablet y una bolsa de galletitas, las botas puestas, los cascos al lado y la tranquilidad de quienes disfrutaron de una jornada llena ejercicio al aire libre.

Ahora, con el nuevo casco como compañero de ruta, Sarah continúa sus clases junto a Ana en un entorno que mezcla aprendizaje, contacto con la naturaleza y una amistad que crece entre caballos, sonrisas y recuerdos que las acompañarán a lo largo de los próximos años. Además, el regalo de Pampita no solo fue funcional y seguro, sino que también se convirtió en una muestra más del vínculo que une a ambas familias, ahora replicado en sus hijas, que comienzan a escribir su propia historia de complicidad a caballo.