Emilia Attias se animó a cumplir el mayor sueño de su vida: la excitación de tirarse en paracaídas

Emilia Attias cumplió su sueño de tirarse en paracaídas (Video: Instagram)

Luego de su separación del Turco Naim, Emilia Attias comenzó un nuevo capítulo en su vida, con el foco siempre puesto en Gina, la hija que tienen en común. En esta nueva etapa de su vida decidió cumplir uno de los sueños que tenía en su lista y compartió el video en sus redes sociales, generando una catarata de comentarios.

No se trata de cualquier tipo de actividad, sino que Emilia juntó coraje y se tiró en paracaídas desde un avión. Para poder llevar adelante esta práctica se subió a su auto, tomó la ruta 205 y en el kilómetro 106 llegó a su destino: un hangar especializado en este deporte extremo.

Allí abordó un pequeño avión con un piloto unido a ella con una serie de arneses, luego ascendió a una altura de 3000 metros, la puerta de la aeronave se abrió y con un grito saltó al vacío. La caída libre y la adrenalina se apoderaron de ella por casi un minuto a una velocidad de casi 200 kilómetros por hora.

En el video que compartió Attias en su perfil se puede ver la experiencia completa. Acompañada del instructor se lanzó de la avioneta con un salto mortal, comenzó el descenso y se la vio disfrutar a pleno de la actividad, al punto que, con el viento golpeando su rostro, hizo un corazón con la mano. Cerca de los 1500 metros de altura, el paracaídas se abrió y fue lanzada hacia arriba.

“Es espectacular”, se la puede ver modular en el corto, ya que lo único que se puede escuchar es el sonido del viento. Una vez que el paracaídas se desplegó, el descenso se hizo más tranquilo y se pudo apreciar la vista de Lobos, la ciudad de la provincia de Buenos Aires. “No les puedo explicar lo espectacular que es hacer esto. La caída libre no tiene precio, la velocidad“, la escucha decir en medio de su regreso a la base.

Emilia Attias se lanzó en paracaídas desde un avión

Una vez que aterrizó, de cola en el pasto, dejó en claro que “es una experiencia que hay que hacer en algún momento de la vida. No tiene precio, no tiene precio, no tiene precio”. Esta frase se convirtió en una especie de mantra para la actriz de Casi Ángeles, ya que lo dijo en repetidas ocasiones durante todo el proceso. Por otro lado, lejos de mostrar miedo, aseguró que la pasó tan bien que repetiría la vivencia: “Lo quiero hacer mil veces más. La caída libre fue todo. Groso”.

“Whaaaaaattttttt#@!? Lo hice. No sabe qué hermosa sorpresa es estar ahí arriba“, agregó la modelo al pie del video. En ese momento le dejó una mención especial a la persona a cargo de su seguridad: ”Mariano Maistrello, mi piloto tándem atrás mío, gracias por guiarme con tanta seguridad”. Como no podría ser de otra manera, la sección de los comentarios no tardó en llenarse del aliento de sus followers y amigos.

Esta no fue la única decisión valiente que tomó en el último tiempo. En menor medida, días atrás mostró el rotundo cambio de look que decidió hacer. Si bien su pelo natural es el castaño, los fanáticos se acostumbraron a la cabellera con la que hizo una larga incursión en la actuación y el modelaje, sin embargo, sorprendió apostando por el color que es tendencia este otoño/invierno: mocha mousse.

Con una bata de color negro se sentó frente al espejo, preparó la tintura para el pelo y comenzó el agotador proceso de aplicarlo para cada una de las hebras, con el objetivo de que no quede un solo cabello sin el color deseado. El tiempo de exposición pasó, se lavó, y para que el efecto sea todavía más sorpresivo, apareció frente a la cámara con una toalla tapando el resultado final. “¡Y siii! ¡Me animé al cambio una vez más! Un poquito del back del momento del cambio de look“, escribió en el pie de las fotos.