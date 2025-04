La felicidad de Majo Riera, la madre de Lali Espósito, en su cumpleaños y el mensaje de la cantante

Lali Espósito celebró públicamente el cumpleaños de su madre, Majo Riera, compartiendo un mensaje afectuoso y un video íntimo del festejo familiar a través de sus redes sociales.

“Feliz cumple, mamita de mi alma”, escribió la cantante, acompañando sus palabras con imágenes del encuentro, donde se vio a su mamá rodeada por amigas y familiares en una mesa decorada con tortas, dulces y otros detalles festivos.

Uno de los elementos más divertidos del festejo fue la torta de cumpleaños, que incluía una fotografía de Majo Riera luciendo un sombrero de cowboy. La imagen estaba acompañada por una leyenda que decía: “Buscada. Persona peligrosa”, aportando un tono humorístico y distendido al festejo.

Majo Riera, la mamá de Lali, Anita y Patricio Espósito, en la celebración de su cumpleaños (Instagram)

Lali registró el festejo de su mamá y le dedicó un mensaje de amor

La propia Majo Riera también utilizó sus redes sociales para agradecer los saludos y cariñosos mensajes que recibió durante el día, destacando la calidez del entorno que la acompañó en su celebración.

En febrero de este año Lali contó en sus historias de Instagram la historia de una cortina plateada de lentejuelas que usó en su primer videoclip “A bailar” que volvió a escena más de una década después en el reciente lanzamiento de “Mejor que vos”, su última colaboración con Miranda!. “Esa tela de lentejuelas está guardada desde mi primer videoclip de ‘A bailar’, guardada por mi mamá y la estamos usando hoy después de 75 años en este videoclip. Detalle, de color”, expresó la cantante, haciendo alusión al valor simbólico del objeto.

El componente emocional se acentuó cuando Majo Riera mostró el mismo artículo en una historia de Instagram. “Para todos los que me preguntaron, acá está la famosa tela de ‘A bailar’. Varios me pidieron que la sorteemos... Algún día algo haremos, seguiremos usándola”, escribió. La tela, que permanece en su poder desde los comienzos de la carrera de su hija, fue descrita como una “reliquia”. Según Majo, su adquisición fue un esfuerzo en tiempos en que los recursos eran escasos. “Primer videoclip, señores, no teníamos un mango. Si supieran lo que nos costó comprar esto”, rememoró.

La mamá de Lali al momento de soplar la velita

En octubre del año pasado, la productora y parte del equipo que acompañada profesionalmente a Lali, habló por primera vez de cuando fue diagnosticada con cáncer en medio de su separación del padre de la cantante, después de 35 años de matrimonio. “Hice todo lo que tenía que hacer, incluido raparme y perder todo mi pelo”, explicó, aunque dejó en claro que no buscaba dar un mensaje exhaustivo sobre lo que implica el tratamiento oncológico. “Lo que quiero decir es que le den bola al cuerpo y a las emociones”, agregó.

Majo contó que durante ese tiempo, tomó la decisión de separarse y comenzar una nueva etapa de vida en soledad. “Cuando estás en un estado de vulnerabilidad, lo que menos necesitás es la angustia del otro, necesitás que el otro te ponga el hombro. Yo no me podía bancar la angustia del otro, porque apenas podía con la mía y no quería arrastrar a alguien que no podía pasar por ese proceso por otros motivos a que lo viva. Así que decidí tomar otro camino”, señaló. A pesar de lo difícil del momento, sus hijas, Lali, Anita y Patricio, la apoyaron incondicionalmente.

Majo Riera junto a sus hijos Lali, Anita y Patricio

Riera recordó que en una conversación por Zoom desde España, donde Lali estaba viviendo, les contó su decisión de separarse, y la cantante le ofreció su casa para que pudiera establecerse mientras superaba este proceso. “Fui con una cafetera, la computadora y los libros, nada más. Y en esa casa se armó un espacio donde se vinieron a vivir todas mis amigas conmigo y se turnaban para cuidarme”, explicó sobre aquellos años.

Actualmente, aunque ya no tiene cáncer, Majo sigue con un tratamiento de inhibición hormonal, dado que su enfermedad era hormonodependiente. “Tomo una medicación que inhibe las hormonas para que, si alguna célula queda dando vueltas, no tenga de dónde agarrarse”, explicó.

Además de su tratamiento, implementó importantes cambios en su estilo de vida. Ahora mantiene una rutina de ejercicio constante y ha mejorado su alimentación. “Hago ejercicio cinco días a la semana, juego al paddle, hago gimnasia, voy y vengo”, contó, destacando también la importancia de rodearse de buenas relaciones emocionales y de cuidar tanto el cuerpo como la mente. “Este es el único envase que tenemos”, reflexionó.