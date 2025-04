El ex Gran Hermano Giuliano Vachetto se sinceró sobre su ruptura con Jenifer Lauría

Los exparticipantes de Gran Hermano le pusieron fin a su romance (Captura de LAM/Instagram)

Lo que comenzó como un flechazo televisado en la casa más famosa del país terminó, meses después, en una despedida inesperada. En las últimas horas, se supo que Jenifer Lauría y Giuliano “Nano” Vaschetto, ambos exparticipantes de la última edición Gran Hermano (Telefe), pusieron punto final a su relación. El romance, que había sobrevivido al encierro, a las cámaras y a la exposición, no logró durar por mucho tiempo fuera del juego.

Tras el comunicado que realizó Jenifer, llegó el turno de Giuliano de hablar. “Gracias a todos por los mensajes de apoyo. Como toda separación, es difícil. No puedo hacer nada más que agradecer por cada minuto compartido con Jeni tanto dentro como fuera de la casa”, escribió en una historia de Instagram.

También apuntó contra los rumores que comenzaron a circular tras conocerse la noticia: “Hay muchas historias que se inventan tanto de uno como de otro. Nunca faltan los oportunistas. Esto empezó hace una semana, cuando me fui de Buenos Aires y me alejé un poco también”.

El comunicado de Giuliano acerca de su ruptura con Jenifer (Instagram)

Además, Giuliano dejó en claro que no hubo conflictos ni escándalos, pero sí una decisión basada en prioridades personales: “Nada malo pasó. Para mí estaba siendo muy difícil vivir lejos de mi hijo, de mis afectos, volviendo poco tiempo a mi ciudad. Simplemente, invertí el orden de prioridades. El tiempo siempre acomoda las cosas en su lugar. Para mí, Tonni está en el puesto uno, dos y tres, y hoy es la única persona a la que me debo incondicionalmente”.

Antes de cerrar, explicó que por unos días se mantendrá alejado del circuito mediático: “Les pido perdón a los programas y a los medios que me llamaron. ¡Semanita de detox! La semana que viene vuelvo”.

En las horas previas fue Jenifer quien confirmó la ruptura de su noviazgo desde sus propias redes sociales. “Ya no estamos juntos. Él decidió tomar otro camino, y aunque fue difícil al principio, entiendo que así tenía que ser”, escribió la modelo, que también atraviesa un proceso personal de transformación tras haberse sometido recientemente a una cirugía de reducción mamaria.

Fiel a su estilo, la influencer evitó las indirectas y se enfocó en destacar lo vivido junto a Vaschetto: “Me quedo con lo bueno que nos dejó. No lo veo como un fracaso, sino como una parte del camino que cumplió su propósito en nuestras vidas. Reconozco que no fue fácil, que el adiós llegó de maneras que no esperaba, pero hoy me doy cuenta de que las separaciones, aunque duelan, también son necesarias”.

En las horas previas, Jenifer anunció el fin de su relación con el exparticipante

Y sobre el final, dejó un mensaje claro sobre el momento emocional que atraviesa: “Hoy me elijo, me abrazo y sigo adelante, agradecida por lo vivido, pero también lista para lo que viene. Gracias por el respeto y por acompañarme siempre con tanto cariño”.

La relación entre Jenifer y Nano nació durante los meses de convivencia en la casa de Gran Hermano, donde lograron sortear alianzas, roces y nominaciones. Pero también dieron de que hablar una vez que dejaron el certamen. Hace unas semanas, protagonizaron uno de los momentos más comentados entre sus fanáticos: un “accidente sexual” que encendió las redes y los convirtió en tendencia debido a la particular manera en que decidieron dar a conocer la noticia. El episodio fue replicado, discutido y viralizado, y selló su lugar como una de las parejas más comentadas de la temporada.

Hoy, sin cámaras ni edición, cada uno eligió seguir su camino. Y el amor que empezó bajo la mirada de todo un país quedó, como tantas otras historias de la casa, en el recuerdo colectivo de una edición que no deja de dar capítulos.