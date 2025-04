El conmovedor momento de Tini Stoessel al cantarle en vivo a su papá: “Te amo”

La emoción de Tini Stoessel al interpretar para Alejandro Stoessel la canción que le compuso

Tini Stoessel tuvo una presentación especial en La peña de Morfi en donde brindó un show íntimo en donde repasó algunos de sus hits y adelantó lo que será Futttura, su gira musical. Uno de los momentos más especiales se vivió cuando la cantante interpretó “Pa”, canción que le dedicó a Alejandro Stoessel cuando luchaba por su vida.

La artista interpretó la canción y pudo cantársela directamente a su padre, mientras él la abrazaba y los ojos vidriosos de Tini como de su papá se repetían entre los seguidores que estaban en el estudio.

“Te amo. No pensé que iba a poder cantarte”, expresó ella, al reconocer que creía que le iba a ganar la emoción a la hora de cantar el tema que pertenece a su disco Un mechón de pelo. “Qué momento... Te amo”, fueron las palabras del productor, sensibilizado.

El emotivo momento de Tini con Alejandro Stoessel (Prensa Telefe)

Luego, él contó cómo reaccionó al escuchar el tema por primera vez. “Ella me mandó esta canción cuando estaba en Los Ángeles produciéndola y obviamente que a mí se me partió el corazón y no pude más que llorar. Pasamos como familia ese momento que fue muy difícil”, se sinceró.

“Prácticamente me desahuciaron y gracias a Dios hoy estoy acá acompañándola a ella, a Mariana y a Fran. Es una canción que siempre me emociona y hoy me da mucha alegría poder estar acá y disfrutarla con ella”, aseguró Alejandro, quien en marzo de 2022 estuvo internado por una hemorragia estomacal que lo tuvo al borde de la muerte.

Tini Stoessel adelantó cómo será Futttura, su gira mundial en donde recorrerá su carrera

En un evento que se realizó el jueves pasado, Tini Stoessel se presentó frente a sus seguidores en La Casa Streaming, en Palermo, donde finalmente rompió el silencio sobre su próximo gran proyecto. En una entrevista íntima con Lizardo Ponce, la artista adelantó detalles de lo que calificó como “el proyecto más increíble que alguna vez soñé”. Rodeada por una multitud de fanáticos, compartió que este nuevo trabajo será profundamente autobiográfico, marcando una etapa clave en su carrera.

En medio de una conversación sincera y llena de sentimientos, la cantante rememoró su trayectoria desde sus primeros pasos en Disney hasta su consolidación como artista. “Significa que hoy soy la mujer y la versión que yo siempre soñé ser”, confesó visiblemente emocionada, mientras su voz temblaba y contenía las lágrimas.

“Prácticamente me desahuciaron y gracias a Dios hoy estoy acá acompañándola a ella, a Mariana y a Fran", expresó Alejandro Stoessel en La Peña de Morfi

Además, relató cómo dedicó largos días revisando su archivo personal para estructurar este nuevo material: “Estuve casi dos días enteros haciendo un research de básicamente toda mi carrera y volviendo a apretar videos”, explicó. Este proceso le permitió reinterpretar experiencias que en su momento le causaron inseguridad. “A veces te da vergüenza tu infancia, tu niñez, cosas que viste o decís ‘sí, lo podría haber hecho mejor’. Y hoy lo miro con ternura y con un amor de decir ‘qué lindo’”.

Con un tono de nostalgia, Tini describió el proyecto como un “viaje en el tiempo” que conecta su presente con etapas clave de su pasado, y sugirió que el concepto estético de la nueva etapa, incluso los colores que predominarán, están cargados de un profundo sentido personal.

En este contexto, reveló detalles de su evento “Futttura”, un festival que reunirá a sus seguidores en un recorrido a lo largo de sus 13 años de carrera. “Pasaron muchas cosas. Muchos años, muchas emociones, muchas canciones, muchos momentos. Por supuesto que estoy lista para compartir con ustedes Futura, mi festival”, dijo. Este evento contará con tres escenarios, cada uno representando una etapa diferente de su carrera, y se abrirá al público a partir del mediodía, permitiendo una experiencia interactiva con todos los elementos que marcan su trayectoria.