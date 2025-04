Yanina Latorre arremetió contra la China Suárez: “¿Es violencia de género decir que se acuesta con tipos casados?” (Video: Sálvese quien pueda, América)

Las declaraciones de Agustín Rodríguez, el abogado de la China Suárez, sobre el juicio que la actriz iniciaría contra Wanda Nara y Yanina Latorre, terminó en la réplica de la conductora de Sálvese quien pueda, quien se molestó luego de que el representante legal de Eugenia afirmó que ella era víctima de violencia de género.

“Me llama la atención porque nadie habla, en este caso de violencia de género y hubo una clara violencia de género hacia ella”, afirmó el abogado en declaraciones a Intrusos. “Y no hay muchas personas de ningún colectivo que se hayan solidarizado. La denuncia está en el juego contravencional y aparte vamos a seguir con el daño y perjuicios”, se despachó, mientras enfatizaba que iban a ir por Yanina como por Wanda.

“Son los daños y perjuicios derivados de los dichos en el programa de Susana Giménez y en LAM, aparte de la filtración de chats. Perjudicaron su buen nombre y honor en forma constante y te diría sistemática. No solo Wanda Nara, sino que tiene, digamos, a algunas personas que la acompañan en ese objetivo”, señaló el letrado. La cifra de resarcimiento económico es exorbitante. “Escuché el otro día que decían algo de 300 mil dólares, pero son 200 mil dólares. No cabe duda de que han intentado por todos los medios de desvalorizar la imagen de Eugenia”, definió.

“¿Cuál sería el delito y la violencia de género? ¿Contar que la China se c... a tipos casados? ¿Que rompe familias?", lanzó Yanina Latorre (América)

La respuesta de Yanina Latorre no tardó en llegar. “Vamos a hablar seriamente. Agustín Rodríguez, sos abogado. Yo te entiendo que no te puede gustar lo que digo. Meteme daños y perjuicios, pero lo tenés que comprobar. Hasta ahora no pagué un daño y perjuicio en estos casi 15 años de carrera y siempre hablé de la misma manera”, comenzó diciendo.

“¿Sabés lo que me jode? Que para tratar de defender a una chica que es indefendible, metas a la violencia de género. No es por defender a Wanda que hoy en día que soy amiga y otro día, enemiga. Ni Wanda ni yo ejercimos violencia de género. Primero, que la violencia de género es de un varón hacia una mujer. Y vos en este caso le bajás el precio a las mujeres que realmente sufren violencia de género en otros ámbitos como el doméstico”, aseveró.

“Hay femicidios todos los días, mujeres que las cagan a palos, que la pasan mal, que hay violencia emocional, hijos que sufren en el ámbito laboral cuando los tipos con poder se aprovechan de las mujeres y ejercen violencia de género”, siguió.

"Son 200 mil dólares. No cabe duda de que han intentado por todos los medios de desvalorizar la imagen de Eugenia”, afirmó el abogado de la China Suárez (Instagram)

“Entonces si vos sacás a una comunicadora que cuenta un cuento, una información o un chisme con una fuente y esa fuente sería víctima de la que vos decís que se le ejerce violencia de género, está mal. Sos abogado y si nosotros estamos en la tele Hace mucho tiempo hablando de feminismo... ¿Qué querés? ¿Que salga el colectivo feminista a defender que a una mina que se c... al marido de todas? ¿A mí que lo cuento? Yo no abrí la puerta ni la alcoba de la China. Wanda tenía razón. Un día se enteró que era cornuda, le encontró las pruebas, me las mandó y yo lo conté“, rememoró.

“Si por eso se armó un juicio, nos vemos en Tribunales y lo charlamos. Wanda es víctima de la China y del marido, obviamente. Ella no hizo nada ni ejerció violencia. Sí, le gusta contarlo y al final Wanda tenía razón. ¿Con quién está hoy la China? Con el exmarido de Wanda”, continuó, filosa. “¿Cuál sería el delito y la violencia de género? ¿Contar que la China se c... a tipos casados? ¿Que rompe familias? No entiendo cuál es la violencia. Es una información. Por ahí lo mejor sería que las eduques, que le enseñes y que me dejen de romper los huevos. Por ahí si la China deja de romper familias yo dejo de hablar de ella", se despachó.