De casamiento y vestidos de gala: la romántica foto que Martín Pepa compartió con Pampita

Pampita y Martín Pepa posaron juntos en un evento de gala, marcando un gesto público en su relación (Teleshow)

Pampita y Martín Pepa fueron retratados juntos en un casamiento y vestidos de gala. La foto, originalmente compartida por la modelo en su cuenta privada de Instagram y luego reposteada por su pareja, marca un gesto público en una relación que se mantiene en un bajo perfil.

A ambos se los vio sonrientes, parados sobre una escalera de entrada iluminada por reflectores. Ella vistió un atuendo en rojo acompañado por un blazer del mismo tono, con el cabello recogido, tacos altos y aros de tamaño mediano. Mientras que él lució un traje negro clásico con camisa blanca y moño, acorde a la formalidad de la ocasión. La postal se completó con dos emojis que acompañan la publicación: una bailarina de vestido rojo y un corazón en llamas.

La modelo luce un vestido rojo con blazer a juego, mientras él optó por un clásico traje negro (Captura)

Más tarde el empresario compartió una foto con los flamantes esposos posando junto a ellos, sonrientes. La postal la remató con unos emojos de una novia y un novio junto a dos corazones blancos.

Lejos de las historias pasadas marcadas por titulares y casamientos televisados, Pampita atraviesa esta nueva etapa con una mirada más serena y distante del espectáculo mediático. Según declaró en una entrevista para el programa Los Profesionales de Siempre, emitido por El Nueve y conducido por Florencia de la V, la modelo explicó: “Voy muy lento. En comparación con otras relaciones, estoy muy tranquila. Estamos muy bien, ya cinco meses, sobrellevando la distancia y poniendo mucha predisposición los dos”.

La idea de convivir o avanzar hacia un compromiso formal no está, por ahora, entre sus planes. La propia Pampita lo expresó con claridad: “No hablamos de próximos pasos, vivimos en distintos países, así que no es una posibilidad. No sueño con nada, quiero estabilidad, poder estar tranquila, cuidar a mis hijos y a mi trabajo”.

Pampita y Martín Pepa, de fiesta en un casamiento

Estas palabras delinean un escenario distinto al que marcó sus relaciones anteriores. El casamiento, tema recurrente en la trayectoria sentimental de la animadora, no aparece en el horizonte inmediato. “Es un tema muy importante y se da cuando una relación está consolidada, y por lo menos cuando dos personas viven en el mismo país, pero no es nuestra realidad”, explicó en esa misma entrevista.

En este nuevo vínculo, la prioridad de Pampita pasa por sus hijos y por el equilibrio entre la vida familiar y laboral, lejos de los compromisos que impliquen una exposición mayor. “Hoy preservo a mis hijos, y los padres de mis hijos también lo preservan. Hemos aprendido, madurado, pasado por distintas situaciones. Hoy estamos en un lugar donde ellos son la prioridad absoluta”, concluyó.

Pampita aseguró que hoy prioriza la estabilidad, su familia y su carrera profesional sobre compromisos formales o convivencias (Instagram)

La posibilidad de un nuevo casamiento sigue presente. En una reciente aparición en el programa Los 8 escalones (Eltrece), el ciclo de Guido Kaczka, Pampita reaccionó con ironía al sonar la marcha nupcial de Félix Mendelssohn, la pieza clásica asociada a las bodas tradicionales.

Pampita bromeó sobre los matrimonios y dejó abierta la posibilidad de un cuarto casamiento

Al escuchar la melodía, Barbie Simons bromeó: “A Pampita le encanta este tema. Le fascina, lo escucha todos los días en el auto”. A lo que la modelo respondió por lo bajo: “No, no quiero saber nada”. Pero la conversación no quedó ahí. El conductor, en tono cómplice, intervino: “¿No te gusta? Es la canción para entrar (a la Iglesia), como en las novelas”.

Fue entonces cuando Carolina eligió devolver la pelota con ironía: “¡Es increíble que para salir (del matrimonio) no haya hecho ninguna!”, desatando risas en el estudio. Finalmente, al ser consultada de forma directa sobre si usaría la misma canción si se casara hoy, no descartó la posibilidad por completo: “Sí, lo pondría de vuelta”.

Este ida y vuelta, reveló un aspecto crucial del presente de Pampita: si bien no hay planes concretos de casamiento, la posibilidad no está completamente cerrada.