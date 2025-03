El apoyo de Nicole Neumann a Manu Urcera en su carrera de TC: la técnica de la modelo para dormir al bebé en el autódromo

Nicole Neumann y sus hijas acompañaron a Manu Urcera a una de sus carreras

Este sábado, Nicole Neumann decidió acompañar a su esposo Manu Urcera en una nueva fecha de Turismo Carretera. Sin embargo, la modelo no asistió sola, sino que viajó al autódromo de Neuquén junto a sus hijas Indiana y Allegra, y el pequeño Cruz.

Justamente, el bebé fue el que llamó la atención de los seguidores de la modelo, ya que, lejos de asustarse con los fuertes ruidos de los motores, la familia logró que se quedara dormido. Para alcanzar este logro, Nicole necesitó de la ayuda e sus hijas, quienes sostuvieron al pequeño en los boxes hasta que se durmiera.

La técnica de Nicole Neumann para dormir a su hijo Cruz (Instagram)

“La dormidora de Cruz”, escribió Neumann junto a una foto de una de sus hijas con el pequeño Cruz totalmente dormido. En la primera de sus stories, la jurado de Los 8 Escalones (eltrece) se grabó en modo selfie para mostrar el detrás de escena del equipo de su esposo. En el video podía verse a Nicole junto a sus seres queridos, y el propio Urcera, sonriendo antes de la etapa de clasificación de la carrera.

En el siguiente posteo, la modelo subió con orgullo una foto de su pulsera, la cual decía: Nicole Urcera. La imagen reflejaba la emoción de la figura del espectáculo por esta etapa de su vida. En el resto de las publicaciones que Neumann compartió con sus más de 2 millones de seguidores, la figura grabó a sus hijas y subió una foto del auto de su pareja.

Nicole Neumann mostró la intimidad de los boxes del TC (Instagram)

Con ese apoyo familiar, Urcera se dirigió a la pista para disputar la clasificación. La jornada clasificatoria de la tercera fecha del Turismo Carretera expuso condiciones climáticas variables. El viento, habitual en la región, fue disminuyendo con el correr del día y permitió un mejor desarrollo de los autos en pista.

Agustín Canapino, referente de la categoría y excompetidor en series internacionales, se impuso con un registro de 1:26.922 al mando de su Chevrolet Camaro. El piloto de Arrecifes logró su mejor vuelta en el tercer grupo clasificatorio, superando por 0.190 segundos a Santiago Mangoni, también con Camaro.

Nicole Neumann mostró con orgullo las palabras de su cinta de acceso a boxes (Instagram)

El segundo lugar en la grilla quedó en manos de Mangoni, que había dominado la tanda anterior. La tercera posición fue para Mauricio Lambiris, quien a bordo de un Ford Mustang quedó a 0.366 del líder.

Por su parte, Manu Urcera quedó en quinto lugar, acompañado por Julián Santero y Mariano Werner con sus Ford Mustang. La marca fue la escudería con mayor cantidad de representantes con un total de 4 entre los 10 mejores.

De esta manera, Neumann pasó un día en familia y dejó, temporalmente de lado, las preocupaciones por el festejo de los 15 años de su hija Allegra.

Nicole Neumann se refirió a los comentarios que recibió su hija por su cumple de 15 años

Es que, a más de un año del evento, la situación ya se convirtió en un tema de conflicto para la modelo. Ante este contexto, la conductora contó cómo lleva la preparación del evento y cómo se siente de cara a este: “Me siento bien, todo divino. Falta un año, pero todo bien. Todo bárbaro”. Mientras respondía con una sonrisa en su cara, la cronista de Mujeres Argentinas (eltrece) le consultó: “¿Y en relación al vestido, ya tienen algo en mente?“.

Fue entonces cuando Neumann adelantó: “Ella (Allegra) tiene algo en mente. Creo que la semana que viene tenemos la primera entrevista”. Al respecto, la periodista le preguntó si había arreglado detalles con su expareja: “¿Pudiste hablar algo con tu ex, con Cubero, teniendo en cuenta que está un poco en silencio en base a todo esto que pasó con la fiesta?“.

Incómoda por la pregunta, Nicole respondió de forma tajante: “Yo con la única que hablo es con mi hija. Chicos, no sé por qué tanto tema alrededor, que no está bueno, porque la gente malinterpreta. Le están mandando mensajes horribles a mi hija. Tiene 14 años. No da. Es horrible”.