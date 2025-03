Francisco Victoria, de Chile con amor, después de actuar en Lollapalooza: “Es emocionante el fervor del público argentino”

Francisco Victoria sobre el escenario de Lollapalooza 2025 el Hipódromo de San Isidro (Prensa Lollapalooza)

Unos minutos después de un show que tuvo a sus fanáticos bailando y sintiendo toda su potencia en Lollapalooza Argentina 2025, Francisco Victoria conversó con Teleshow mientras todavía le duraba la emoción en el cuerpo, unos minutos después de abandonar el escenario donde tocó en el Hipódromo de San Isidro.

El cantante y compositor chileno repasó sus éxitos, algunos de sus clásicos temas, sus últimos lanzamientos y las miles de personas que fueron testigos de su reencuentro con Juliana Gattas para fundirse cantando “Querida, ven”.

“El público argentino tiene ese fervor característico. Es bien emocionante. Siempre me sorprende cómo reaccionan muy bien a todo lo que uno entrega. Es bien conmovedor recibir tanta energía de vuelta, como que motiva a subir aún más el nivel”, confió.

—¿Fue tu primera vez en Lollapalooza Argentina? ¿Cómo te sentís? ¿Qué sensaciones te dejó este show?

— Se siente muy bien esta cosa de ser primerizo de nuevo en un festival, como debutar. Estoy sorprendido, la verdad, con el recibimiento del público, con la cantidad de gente que había. Estaban ahí, durísimos, saltando y dándolo todo. Fue bien especial. Estoy muy contento.

—¿Y antes estuviste en la hora de Chile? ¿Podés notar como una diferencia entre el público argentino y el chileno que encima es oriundo de allá?

—Sí, estuve ayer y claro que hay diferencias. Yo creo que acá hay una cosa de euforia media insólita. Chile es un poco más contemplativo en ese sentido, aunque es algo que depende del tipo de show. Ayer en Chile hubo momentos como arriba y cosas más contemplativas, como más down. Acá fue como una locura constante. Fue como ‘¿qué es esto? ¿qué está pasando? No entendía. Es increíble el cariño de la gente. Total.

—Subiste al escenario con Juliana Gattas, con quien tuvieron una colaboración en 2019. ¿Qué se sintió reunirse para cantar en vivo?

—Es literalmente la segunda vez que cantamos en vivo juntos. Entonces, han sido muy pocas las ocasiones en que podemos cantar “Querida, ven”, la canción que tenemos juntos. Esta primera vez que la cantamos juntos en Argentina, entonces fue increíble.

Juliana Gattas y Francisco Victoria se reencontraron en el escenario para interpretar "Querida, ven"

—¿Sentís que cambió un poco la perspectiva desde el primer momento en que la escribieron juntos hasta ahora que volvieron a interpretarla? ¿Cambió el público?

—Somos personas y hemos cambiado los dos, cada uno por su lado, pero nos seguimos queriendo mucho. Creo que se ha vuelto cada vez más fuerte esa canción. Es curioso. Sí, es como me la mencionan harto en varias partes y siento que ha envejecido muy bien. Sigue estando muy vigente igual. Es una sensación media heavy, pero me gusta como que nos podamos sentir identificados con ella.

—Hace poco lanzaste tu último álbum, La necesidad. ¿Cómo te sentís que ahora volvés a interpretar todas esas canciones en vivo? ¿Está la emoción de poder mostrárselas a la gente?

—Está curioso porque es como un debut, pero al mismo tiempo estoy presentando un disco nuevo y además pude tocar canciones de los primeros dos discos. Es bien interesante como poder aunarlo todo y que se sienta coherente y que el público lo recibió súper bien. Entonces sigo sorprendido, de verdad (risas)..

—Cada vez que vas a dar un show, ¿te gusta más de local o de visitante?

—Creo que me gusta más de visitante. Igual, yo creo que son cosas distintas porque tienen desafíos distintos y energías distintas. Se da y se presta para cosas distintas. Pero para mí Buenos Aires, no sé si se siente, pero tiene un lugar muy especial en mi corazón. Tengo grandes amigos que viven acá. Entonces, me siento como en casa.

"El público argentino tiene una cosa de euforia media insólita. Chile es un poco más contemplativo", aseguró el artista chileno

—¿Te gustaría conocer algún otro punto de la Argentina, además de Buenos Aires?

—Claro. Hemos ido a tocar a Córdoba, igual a Rosario, a La Plata. A Mendoza también. Yo creo que siempre toca volver.

—¿Qué crees que hace único al público argentino cada vez que te presentás?

—Yo creo que ese fervor característico. Es bien emocionante. Siempre me sorprende cómo reaccionan muy bien a todo lo que uno entrega. Es bien conmovedor recibir tanta energía de vuelta, como que motiva a subir aún más el nivel. Es heavy.

—Además de colaborar con Juliana Gattas, ¿con qué otro artista te gustaría hacer una colaboración en el futuro?

—Acabamos de bajarnos del escenario con Chechi de Marcos, que estamos planeando unas cosas secretas que no puedo decir todaví. Por ahí va la cosa.

(Crédito: Prensa Lollapalooza)