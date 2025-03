Florencia Peña mostró el detrás de escena de sus vacaciones familiares en Miami: la visita a un famoso parque temático

Florencia Peña mostró el detrás de escena de sus vacaciones en Miami

Después de un comienzo de año intenso, con la temporada teatral en Carlos Paz, y a poco de comenzar un nuevo proyecto laboral, Florencia Peña decidió recargar energías junto a su familia. Para eso, la actriz viajó a Estados Unidos junto a sus seres queridos donde se relajó, visitó lugares soñados y se divirtió en un famoso parques temático. Así las cosas, la influencer compartió el detrás de escena de su viaje.

“La mejor familia para estos planes. Los amo fuerte”, fueron las palabras que eligió Peña, junto a emojis de risas, para describir su día de diversión junto a su familia. En la primera imagen del carrusel se podía ver a la actriz junto a sus seres queridos en los estudios Universal de Orlando. A sus espaldas, una réplica del castillo de la película de Harry Potter se elevaba entre los árboles.

Florencia Peña junto a sus seres queridos delante del castillo de Harry Potter en los estudios Universal (Instagram)

La actriz decidió descansar antes de comenzar su próximo proyecto laboral (Instagram)

Luego, la artista compartió un video en el que aparecía saludando a sus seguidores en inglés. Acto seguido, su hijo Juan Otero comenzaba a bailar e interpretar la canción “We are family” de Sister Sledge. Al escuchar a su pequeño, Peña se sumó y también empezó a moverse al ritmo del tema.

A lo largo de sus publicaciones, Peña sumó diversas fotos y videos de algunos momentos que compartió con su hijo Juan, con quien había trabajado en la última edición del Cantando (América). Estos fragmentos mostraron el vínculo, el humor y la confianza que tienen madre e hijo.

Por su parte, en su cuenta de Instagram, Otero también publicó un resumen de este divertido día en Miami. “Hermoso inicio de viaje, gracias”, escribió el joven junto a una serie de emojis.

Florencia Peña junto a su hijo Juan Otero en los estudios de Universal Orlando (Instagram)

Florencia Peña junto a su familia en Miami (Instagram)

De esta manera, Florencia Peña se prepara para su nuevo desafío artístico, Mujer Bonita. Se trata de la versión teatral de la película de Julia Roberts y Richard Gere, con canciones de Bryan Adams. En una charla íntima con Teleshow, la actriz había comentado: “Es una película que me marcó mucho y la sentí muy afín a mi historia personal y a mi carrera. Es una pequeña joyita, una comedia exquisita que se bancó el paso del tiempo, y eso no siempre pasa. Lo que más me atrajo es que es la lucha de alguien que está un poco perdida en la vida y que lo que necesita es amor”.

Respecto al guion original, Peña había destacado: “Lo que me gustó fue el tono de la comedia y Julia Roberts me parece una actriz muy interesante, que puede hacer comedia y drama. Siempre fue una referente, porque a mí también me gusta lo ecléctico y no encasillarme”.

Previo a esto, la ex Casados con hijos había tenido que despedirse de su papel en Manma Mía!, el musical basado en canciones de ABBA. Después de consagrarse en Córdoba, la obra con dirección de Ricky Pashkus y producida por Pardo Producciones ancló en el Teatro Coliseo de Buenos Aires, giró por diferentes ciudades del país y con funciones a sala llena.

En ese sentido, la actriz había resaltado la importancia que tuvo este proyecto en su carrera: “Yo siempre digo que el resultado no nos pertenece. La verdad que nosotros laburamos mucho para que Mamma Mía! fuera un espectáculo tan hermoso como lo soñamos. Y yo, acostumbrada a ser cabeza de compañías de grandes elencos, siempre intento unir y dar el ejemplo. Cuando terminemos la temporada vamos a haber hecho unas 260 funciones y no falté ni a una, y nunca tuvimos que suspender. Hasta las hice quebrada, en Rosario, cuando volví de mis vacaciones. Creo que hay un ejemplo que les baja a los pibes y que tiene que ver con cómo concibo mi trabajo y las responsabilidades. La verdad es que siempre hubo mucho amor, y trabajar con alegría da buenos resultados”.