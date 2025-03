Luis Fonsi contó la desopilante anécdota que vivió con un profesor de golf argentino y se volvió viral

En medio de una entrevista televisiva, Luis Fonsi relató la inusual situación que vivió con su profesor de golf argentino (Video: El Hormiguero)

Luis Fonsi causó furor en su paso por la televisión española y dejó una serie de anécdotas inolvidables en El Hormiguero, el exitoso programa conducido por Pablo Motos. En plena gira por España, donde celebra sus 25 años de carrera, el cantante puertorriqueño se tomó un momento para compartir historias desopilantes, entre ellas, una con un profesor argentino de golf en Miami que no tenía idea de quién era su alumno y terminó llamándolo e insultándolo sin filtro alguno.

“Llevo como 10 o 15 años jugando. Sigo siendo muy malo, pero le pongo mucho corazón, ja, ja, ja”, comenzó Luis, entre risas. Para mejorar su técnica, decidió tomar clases con un instructor argentino en Miami. Pero cuando se anotó, lo hizo bajo su nombre real: Luis Rodríguez. “Si llego con gorrita y todo, nadie sabe quién soy”, explicó, dejando en claro la diferencia con el apodo que utiliza en el ámbito profesional.

Mientras practicaba, el profesor le daba indicaciones. “Luis, le tenés que dar más despacito a la bola, bol…”, le dijo en un momento y él repitió imitando el típico acento argentino. Sin embargo, lo que vino después sorprendió hasta al propio Fonsi: “Viste, igual que la canción que canta el pelo… este”, comentó el instructor sin imaginarse a quién tenía enfrente. El cantante no necesitó decir una palabra, simplemente señaló su saco, donde estaba bordado su nombre artístico. “No, bol..., ¡sos vos!”, exclamó el profesor al darse cuenta de su error.

Luis Fonsi compartió su desopilante anécdota ante Pablo Motos (ATRESMEDIA)

La anécdota del artista no pasó desapercibida entre sus fanáticos. Con el pasar de las horas, sus palabras se viralizaron y causó una catarata de comentarios en las redes sociales. “Perdonalo, Luis, así somos los argentinos”; “Así somos los argentinos, no es nada personal”; “El profe más descansador”; “Pobre, metió la pata”; “Un crack el profesor, seguro fue con onda”; “Nos representó muy bien”, fueron algunos de los mensajes que los usuarios dejaron luego de escuchar la entrevista que realizó el músico en la televisión española.

Pero esa no fue la única historia que dejó a todos sin aliento en su paso por ese programa. A mediados del año pasado, recordando una de sus últimas visitas a Argentina, Fonsi relató el momento en el que casi termina en el hospital durante un concierto. “Era un show al aire libre y, por alguna razón, colocaron la pirotecnia más cerca de lo normal. En un momento del show, explotó justo al lado mío y me quemé el brazo”, explicó respecto al incidente que vivió en medio de su gira.

Pero el problema no terminó ahí. Tras recibir asistencia médica en el lugar, el cantante volvió al hotel, donde un personal de salud le administró una inyección para aliviar el dolor. “Les repetí varias veces que soy alérgico a la aspirina, pero me pincharon igual”, recordó, descolocado, ante la decisión del profesional.

El rostro del cantante luego de su reacción alérgica (ATRESMEDIA)

Minutos después, comenzó a notar los síntomas de una reacción alérgica. “Me miro en el espejo y mi cara estaba completamente hinchada. Era otra persona”, contó el puertorriqueño, antes de mostrar una foto inédita en pleno programa. La imagen desató las carcajadas de Motos y su equipo. “Parezco Shrek”, bromeó el cantante. Lo peor llegó cuando finalmente acudió a emergencias. “El médico me miró y no sabía por dónde empezar. Tenía el brazo quemado y la cara desfigurada, todo en el mismo día”, agregó entre risas.

Más allá de las anécdotas y las bromas, Luis sigue demostrando que su carisma es tan grande como su talento. Con 25 años de trayectoria, innumerables éxitos y una gira que lo sigue llevando por el mundo, el artista continúa conquistando escenarios y corazones. Y aunque el golf aún sea una cuenta pendiente, una cosa es segura: no hay historia que no convierta en un espectáculo.