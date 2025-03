El primer posteo de Valentina Cervantes y Enzo Fernández juntos en medio de rumores de reconciliación

A poco tiempo de confirmar su reconciliación, el futbolista y la modelo compartieron su primer posteo en redes (Instagram)

Luego de meses de rumores, Valentina Cervantes y Enzo Fernández volvieron a mostrar señales de estar juntos a través de las redes sociales, confirmando que su reconciliación sigue firme. Tras idas y venidas, entre las que se destacaron mudanzas de un país a otro, la modelo y el futbolista volvieron a apostar por su amor. Y, ahora, emocionaron a sus fanáticos luego de compartir su primer posteo juntos.

A través de sus historias de Instagram, la influencer publicó una foto con un mate y un termo personalizado con la imagen del futbolista levantando a su hijo menor y con su nena mayor en su espalda en medio de la final de la Copa del Mundo en Qatar 2022, con el fondo de la casa que comparten en Inglaterra. Con un simple “Buen día”, Cervantes dejó en claro que la pareja retomó su vida en común.

Pese a que ninguno de ellos aparece ante la cámara, la foto fue suficiente para asegurarle a sus seguidores que su relación sigue en pie.

El primero posteo de Valentina y Enzo a poco tiempo de anunciar su regreso (Instagram)

Si bien esta fue la primera foto en la que ambos dejan en evidencia su regreso, lo cierto es que días atrás Valentina ya había dado señales. En una publicación con una recopilación de lo que fue su febrero tras regresar a Inglaterra, incluyó una imagen en la que posaba con una camiseta con el nombre de Enzo, un guiño que sus seguidores interpretaron como una confirmación de la reconciliación.

Las imágenes familiares tampoco faltaron en la publicación. En una de ellas, su hijo Benjamín apareció con una remera blanca mientras sostiene un dulce con una expresión de sorpresa. En otra, se lo vio sonriendo y acostado entre pelotas de plástico de diferentes colores. Su hija mayor, Olivia, también tuvo su protagonismo en las fotos, donde aparece junto a su madre en un aeropuerto y más tarde disfrutando de un frappuccino con caramelo en el asiento trasero de un auto de lujo, con una sonrisa pícara.

A pocas horas del posteo de Cervantes, los seguidores de la pareja no tardaron en reaccionar con una avalancha de comentarios celebrando su reconciliación. “Mi familia favorita”; “El verdadero qué mujer”; “Ay, me muero con la remera de Enzo”; “Son todo lo que está bien en este mundo”; “Ustedes son nuestra felicidad”; “La remera de Enzo… Ahora necesitamos una foto con él”; “Viva la familia y la unión”, fueron algunos de los mensajes más destacados.

La modelo lució la camiseta de su pareja a poco tiempo de confirmar su reconciliación (Instagram)

Cabe recordar que la noticia de la ruptura de la pareja había generado un gran impacto, no solo en los medios sino también entre sus seguidores, quienes no esperaban la sorpresiva decisión. Por su parte, la joven, pese a la separación, se mostró comprensiva con el futbolista y dejó Londres junto a los pequeños hijos de ambos, Olivia y Benjamín.

Aunque la reconciliación tomó por sorpresa a muchos, lo cierto es que Cervantes ya había dejado entrever la posibilidad de una segunda oportunidad en una entrevista reciente. A comienzos de febrero, en un móvil con Desayuno Americano (América), reveló cómo lograron reencontrarse. “Cuando le llevé a los nenes por Año Nuevo, ahí pudimos hablar. Creo que mientras haya amor, nosotros somos una familia. Somos muy jóvenes, nuestros hijos son muy chicos y mientras haya amor y una buena charla, no hay nada que no se pueda arreglar”, explicó.

Desde la separación, Valentina se enfocó en priorizar el bienestar de su familia y al mismo tiempo dio un giro en su vida profesional. Se unió a Multitalent Agency, una de las agencias de representación de modelos más prestigiosas de Argentina, con el objetivo de ganar independencia económica. Sin embargo, su regreso a Inglaterra la obliga a poner en pausa algunos de sus proyectos, aunque aseguró que no piensa abandonarlos. “Las veces que pueda voy a seguir viniendo. Mi nena ya va al colegio y no puede faltar mucho. Capaz si viajo la dejo con Enzo y vengo solo con el bebé”, explicó.

Valentina Cervantes contó cómo reanudó su relación con Enzo Fernández (Video: Desayuno Americano - América)

Más allá de la exposición mediática que rodea su vida, se mostró sincera sobre su crecimiento personal y los cambios que vivió durante la separación. “No me interesa lo económico. Si tengo que vivir en una casa en Londres, lo hago, y si tengo que vivir en un dos ambientes, vivo igual. Al venir acá descubrí una parte mía que antes no conocía, porque antes estaba avocada al 100% a mis hijos. En enero vine sola una semana y antes no lo hubiera hecho”, confesó.

Con su reconciliación confirmada y su regreso a Inglaterra la pareja retomó su vida en común, dejando atrás la crisis que los había separado. Mientras tanto, los seguidores de la pareja celebran el regreso de una familia que sigue dando que hablar en redes sociales.