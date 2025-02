La foto de Valentina Cervantes con una prenda de Enzo Fernández luego de la reconciliación que causó furor en redes

La modelo compartió un tierno posteo a poco tiempo de confirmar su reconciliación con el futbolista (Instagram)

Valentina Cervantes y Enzo Fernández han vuelto a apostar por el amor. Luego de meses de especulaciones sobre su separación, la pareja parece haber dejado atrás las diferencias para centrarse en lo más importante: su familia. En un gesto que no pasó desapercibido entre sus seguidores, la modelo compartió una serie de postales que retratan su día a día junto a sus hijos, Olivia y Benjamín, dejando en claro que la felicidad volvió a instalarse en su hogar.

En la primera imagen, Valentina se muestra con un conjunto deportivo oscuro y ajustado, con una chaqueta ceñida y un top blanco que resalta su estilo. Su cabello, recogido con elegancia, enmarca su rostro mientras posa frente a un espejo con una cartera de lujo en la mano. Con actitud segura y desafiante, acompaña la foto con un simple en alusión al mes en curso: “Días de febrero”.

Otra de las fotos que más llamó la atención muestra a la influencer desde el baño de su casa, luciendo una camiseta negra con el número 8 y el nombre “Enzo” en la espalda. Un guiño directo al mediocampista del Chelsea, que sus seguidores no tardaron en interpretar como una confirmación de la reconciliación.

Con un conjunto deportivo oscuro, Valentina abrió su álbum de fotos familiares

Ante el espejo, la modelo lució la camiseta de su pareja en alusión a su reciente reconciliación

En compañía de su hija mayor, Olivia, en medio de un aeropuerto en su viaje de regreso a Londres

Las imágenes familiares no se quedaron atrás. En una tierna postal, Benjamín, el hijo menor de la pareja, aparece con una remera blanca mientras sostiene un dulce con su pequeña mano, con la inocente expresión de quien acaba de descubrir un nuevo sabor. Mientras que en otra postal aparece sonriendo, acostado entre pelotas de plástico de diferentes colores. Por otro lado, Olivia, la primogénita, aparece en una foto junto a su mamá en un aeropuerto y luego disfrutando de un frappuccino con salsa de caramelo en el asiento trasero de un auto de lujo, mientras sonríe con picardía.

El recorrido fotográfico también incluyó un momento espontáneo en un supermercado, donde la nena, con su uniforme escolar de falda escocesa y suéter gris, sostiene con firmeza dos paquetes de productos como si fueran su más preciado tesoro. Y, como cierre perfecto, la influencer publicó una selfie en primer plano, donde el sol ilumina su rostro, resaltando sus ojos claros y su expresión serena.

A pocas horas del posteo de Cervantes, sus seguidores le dejaron una ola de mensajes en la sección de comentarios. “Mi familia favorita”; “El verdadero qué mujer”; “Ay, me muero con la remera de Enzo”; “Son todo lo que está bien en este mundo”; “Ustedes son nuestra felicidad”; “La remera de Enzo… Ahora necesitamos una foto con él”; “Viva la familia y la unión”, fueron algunos de los que se destacaron luego de la viralización de las postales.

Con una tierna expresión en su rostro, Olivia posó mientras disfrutaba de un frapuccino

El pequeño Benjamín también se robó la mirada de los seguidores con su look relajado

En un mar de pelotas de plástico, el pequeño infante sonrió ante la cámara

Si bien la reconciliación de la pareja tomó por sorpresa a muchos, lo cierto es que la posibilidad de una segunda oportunidad ya había sido insinuada por la influencer en una entrevista reciente. A comienzos de febrero, en un móvil con Desayuno Americano (América), Cervantes reveló cómo lograron reencontrarse: “Cuando le llevé a los nenes por Año Nuevo, ahí pudimos hablar y creo que mientras haya amor, nosotros somos una familia, somos muy jóvenes, nuestros hijos son muy chicos y mientras haya amor y una buena charla, no hay nada que no se pueda arreglar”.

Desde la separación, la joven se enfocó de lleno en priorizar el bienestar familiar y, al mismo tiempo, comenzar una nueva etapa en su vida profesional. Decidida a ganar independencia económica, se unió a Multitalent Agency, una de las agencias de representación más prestigiosas de Argentina. Su regreso a Inglaterra la obliga a poner en pausa estos proyectos, pero dejó en claro que no piensa renunciar a ellos. “Las veces que pueda voy a seguir viniendo. Mi nena ya va al colegio y no puede faltar mucho, capaz si viajo la dejo con Enzo y vengo solo con el bebé”, explicó, dejando abierta la posibilidad de mantener su carrera activa.

Más allá de la exposición mediática, Valentina se mostró sincera sobre su evolución personal durante el tiempo separados. “No me interesa lo económico. Si tengo que vivir en una casa en Londres, lo hago, y si tengo que vivir en un dos ambientes, vivo igual. Al venir acá descubrí una parte mía que antes no conocía, porque antes estaba avocada al 100% a mis hijos. En enero vine sola una semana y antes no lo hubiera hecho”, expresó.

Madre e hija compartieron un tierno momento que quedó plasmado ante sus seguidores en las redes

La visita de la nena al supermercado también fue uno de los momentos preciados que destacó la modelo en su posteo

Como broche de oro, Valentina lució su rostro sin maquillaje e iluminado por el sol (Instagram)

Todo parece indicar que, tras un tiempo de incertidumbre, Valentina y Enzo han decidido volver a apostar por su historia de amor. Aunque ninguno de los dos ha hecho declaraciones oficiales, las imágenes hablan por sí solas. Sus seguidores, atentos a cada detalle, celebran esta nueva etapa con mensajes de cariño y apoyo.