La indignación de Cami Mayan luego de que le nombraran a Alexis Mac Allister en su programa

Hace tiempo que Cami Mayan supo encontrar su lugar en el mundo del entretenimiento. Fiel a su personalidad, la joven dejó de lado su tensa separación con Alexis Mac Allister e intentó reconstruir su vida por sí sola. Ahora, como parte destacada del rubro del streaming, protagonizó un inesperado momento al abandonar el estudio en plena transmisión en vivo de Patria y Familia (Luzu TV) luego de que una de sus colegas, Julieta Castro, realizara un particular comentario sobre el futbolista del Liverpool.

Durante el programa, el equipo conformado por Fede Popgold, Anita Espósito, Lucas Spadafora y Cami puso a prueba a Castro con distintas preguntas. En su turno, formuló una afirmación incompleta para que la participante la completara: “Según dice el chiste interno de Patria y Familia, cuando un joven heterosexual se acerca a mí es porque quiere una foto con la...”.

La hija de Momi Giardina, sin captar la referencia, primero respondió “la camiseta de la Selección Argentina”, luego “la Copa del Mundo”, y tras fallar en ambas, recibió una nueva oportunidad. “Los chabones se acercan y dicen foto con la...”, insistió Spadafora para ayudarla. Fue entonces cuando Castro lanzó una respuesta inesperada: “¿La ex de Mac Allister?”.

La reacción en el estudio fue inmediata. Todos gritaron “¡Nooooo!”, mientras algunos comenzaron a correr por el lugar. En medio del desconcierto, la joven se levantó de su silla y salió del estudio sin decir una palabra, despidiéndose con un gesto de la mano. En un intento por contener la situación, Lucas tapó la boca de Castro con su mano, en señal de que lo que había dicho estaba fuera de lugar. Por su parte, Fede se lamentaba: “Un año de programa invictos”, dejando en claro que el nombre del futbolista no se había mencionado en el ciclo.

Cuando la situación se calmó, Julieta pidió disculpas y rogó que la presentadora regresara al estudio. “Cami, volvé, no lo hice a propósito”, dijo con evidente arrepentimiento. Tras unos minutos, Mayan volvió a su asiento y, sin ocultar su molestia, le respondió con ironía: “¿No ves que hay una sola palabra que no se puede decir?”. Entre risas, Popgold, le comentó a su compañera: “La respuesta era foto con la cornuda”. Si bien esto descolocó a la muchacha, la influencer no tardó en señalarle que se trataba de un chiste interno entre sus compañeros.

Si bien la modelo ha intentado tomar con humor su pasado con el deportista, la realidad es que su separación estuvo envuelta en un gran escándalo y aún sigue generando repercusiones. La ruptura, que ocurrió a finales de 2022 luego de la consagración en Qatar, fue marcada por rumores de infidelidad y un conflicto legal que aún sigue en curso.

Durante mucho tiempo, Cami evitó referirse públicamente al tema. Sin embargo, a fines del año pasado, en una entrevista con Luis Ventura en A la Tarde (América), decidió romper el silencio. El conductor y su equipo le preguntaron sobre la demanda económica que había iniciado contra el futbolista. Sin dar demasiados detalles, Mayan respondió: “No voy a dar información privada del proceso legal. Lo único que puedo decir es que hay un ida y vuelta y sigue su curso”.

Cuando el panel le consultó sobre las declaraciones del futbolista, quien en su momento había dicho que ella “tomó la decisión de salir a hablar y hacer cosas”, la joven mostró su indignación y aclaró su postura: “No me gusta mediatizar esto porque es algo personal. Yo solo hablé desde mi experiencia. Estoy en un programa de stream todos los días y obviamente cuento cosas que me pasaron, como todos mis compañeros”.

Además, reveló un episodio que la marcó tras la ruptura: “Yo dejé cajas en su casa, hice un video donde muestro todo lo que tenía listo para traerme a Argentina. Cuando fui a buscarlas, nadie me las mandó y la mitad de mis cosas no estaban”, explicó, dejando entrever el difícil momento que atravesó tras la separación.

A pesar del tiempo transcurrido, el nombre de Mac Allister sigue siendo un tema sensible en la vida de Mayan. Y, si bien intentó sacar su lado humorístico en el incómodo episodio en el ciclo, lo cierto es no hizo más que confirmar que, al menos dentro del programa, sigue siendo un nombre prohibido.