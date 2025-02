La intimidad del “cumpleaños improvisado” de Agustina Cherri: “42 vueltas al sol y mil abrazos”

El divertido baile de Agustina Cherri en su cumpleaños: "42 vueltas al sol" (Video: Instagram)

La noche del 15 de febrero, Agustina Cherri celebró su cumpleaños número 42 rodeada de sus amigos más cercanos. A pesar de las dudas previas, decidió celebrar su día en la comodidad de su hogar.

“No sabía si festejar o no”, expresó en una publicación de Instagram, donde relató cómo organizó todo a último momento debido al pronóstico de lluvias. Originalmente, según reveló, iba a ser una reunión tranquila, pero se transformó en una fiesta improvisada. “Resulta que todo se puso en marcha”, continuó explicando.

Entre los invitados se destacaron figuras como Muriel Santa Ana y Marcela Kloosterboer, dos amigas de larga data con las que la actriz mantiene una relación cercana tanto en lo profesional como en lo personal. También estuvo su novio, Tomás Vera.

Agustina Cherri celebró su cumpleaños número 42 en una fiesta improvisada en su casa (Instagram)

Entre los invitados destacaron estuvieron las actrices Muriel Santa Ana y Marcela Kloosterboer (Instagram)

Ni siquiera la propia anfitriona tenía grandes expectativas, pero al final, la fiesta fue todo lo contrario a lo que había imaginado. En sus palabras, la noche se tornó “mágica”. “Comimos, bailamos, y comimos tortas”, continuó en su post.

Agustina destacó una picada que cumplió con todas las expectativas en tiempo récord. También reveló que compró variedad de tortas para compartir con sus invitados y no escatimó en lo que respecta a las bebidas.

La picada fue preparada a último momento y cumplió con todas las expectativas (Instagram)

“42 vueltas al sol, y mil abrazos. Ayer en casa celebré con mis amigos y fue una noche que me sorprendió, no sabía si festejar o no, si iba a llover, quiénes iban a poder venir, que íbamos a tomar, mucho menos comer, organicé todo a último momento, creyendo que sería un festejo muy tranquilo”, contó.

“Resulta que todo se puso en marcha. Compré lo mejor para brindar y preparé mi casa con mis amigas y mi novio (¡Mucha vela por cierto!) Y cuando me di cuenta todos estaban ahí. Disfrutamos, charlamos, comimos, bailamos y comimos tortas. Una noche mágica. Gracias a todos por venir.”, escribió en las redes sociales, además de compartir una serie de fotos de la celebración.

La actriz compartió fotos de la celebración y agradeció a quienes hicieron posible la velada (Instagram)

El saludo de Muna Pauls a su mamá por sus 42 años

El cumpleaños de Agustina Cherri estuvo marcado por una serie de mensajes emotivos, pero sin duda, uno de los que más la conmovió fue el que le dedicó su hija Muna Pauls. La joven de 15 años, aprovechó la ocasión para compartir en sus redes sociales un tierno mensaje acompañado de fotos que reflejan la estrecha relación con su mamá.

En su publicación, Muna comenzó con palabras llenas de admiración hacia su madre: “Mamá, 42 vueltas al sol y en vos el tiempo no se nota. No solo por tu belleza intacta. No porque no cambies, sino porque lo hacés con esa mezcla justa de fortaleza y ternura, con la seguridad de quien sabe quién es, que te hace ser como sos, y a nosotros, amarte”.

Muna Pauls, hija de Agustina, le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales para su cumpleaños (Instagram)

La joven actriz continuó con su saludo dedicándole palabras que demuestran la importancia de Agustina para ella y sus hermanos. “Sos la columna que sostiene a esta familia, la casa a la que siempre queremos volver. Nos conocés en cada detalle, nos cuidás sin hacer ruido, nos das amor en cada plato que cocinás. No sos de endulzar las palabras, sos dura, pero porque querés que cada uno de nosotros sea la mejor version de uno mismo posible. Como madre intentas ahorrarnos dolores, desilusiones, desamores, pero también entendés que no siempre esas cosas se pueden evitar, y ahí estás cuando caemos, una vez mas, no para levantarnos, si no para enseñarnos a levantarnos solos”, reflexionó.

Finalmente, cerró la publicación escribiendo: “Te preocupás por cada uno de nosotros como si fuéramos tu único hijo, aunque seamos cuatro. Nos conocés en cada detalle, sabés quién necesita un empujón, quién necesita un abrazo, quién necesita que lo dejen solo un rato. Lográs que cada uno de nosotros sienta que tiene un lugar único en tu corazón, que somos diferentes, pero igual de importantes. En cada cosa que hacés está tu amor. En las veces que te sentás a escucharnos aunque estés cansada, en las noches en que te quedás despierta sin decirlo hasta que lleguemos a casa, en los detalles que parecen chiquitos pero lo dicen todo. Y hoy, mientras soplás las velas, el regalo lo tenemos nosotros: tenerte como mamá. Te amo, má. Feliz cumpleaños. Qué orgullo ser tu hija”.

En su post, Muna destacó la fortaleza y ternura de su madre, a quien describió como el sostén de la familia (Instagram)

Como era de esperarse, la propia Agustina se emocionó con el mensaje de su hija mayor, fruto de su relación con Gastón Pauls. “Mu, mi primer amor, mi obra maestra, mi musa, mi todo. Solo nosotras sabemos todo lo que hay en nosotras juntas. Te amo”, fue la réplica de la actriz de Chiquititas y Verano del 98.

Otras grandes figuras también respondieron a la muestra de amor de Muna hacia su mamá. Celeste Cid escribió: “Muni, qué niña sabia... tan hija de esa mamá que también las amo mucho”. Gianinna Maradona, por su parte, también se conmovió. “Bueno, desconsolada leyéndote! Sos hermosa, Muni”.