La sorprendente salida nocturna de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Lali Espósito y Pedro Rosemblat asistieron juntos al Argentina Open 2025 en el Buenos Aires Lawn Tennis Club (RS Fotos)

No es extraño que el mundo del deporte y el del espectáculo se unan en eventos, pero Lali Espósito y Pedro Rosemblat, sorprendieron al asistir juntos al Argentina Open 2025. Este torneo reúne a grandes figuras del tenis en el Buenos Aires Lawn Tennis Club y tiene su final programada para el próximo domingo 16 de febrero.

Desde que blanquearon su relación en febrero del año pasado, la cantante y el comunicador mantienen un perfil bajo en cuestiones de intimidad, pero suelen compartir imágenes de sus viajes, reuniones familiares y eventos en los que participan

A lo largo del 2024, la pareja consolidó su presencia en el espectáculo argentino. Su relación, pese a estar alejada de los escándalos mediáticos, suma cientos de fanáticos que siguen a diario la vida diaria de ambos.

La pareja tuvo una cita distinta en la noche del 12 de febrero (RS Fotos)

Lejos de los planes tradicionales de una pareja de celebridades, Lali y Pedro decidieron asistir a un torneo de tenis de prestigio internacional. El AO, que se celebra anualmente en Buenos Aires, es un certamen destacado en el calendario deportivo y atrae tanto a figuras del circuito ATP como a personalidades del ámbito artístico y político.

En esta edición, Lali fue una de las invitadas de lujo del evento, lo que generó un gran revuelo en redes sociales. La cuenta oficial del torneo en X compartió imágenes de la cantante siguiendo atentamente el desarrollo del partido y alentando a los tenistas argentinos. “Es nuestra fanática”, escribieron desde las redes del evento, acompañado por un emoji de una cara enamorada. Su presencia no pasó desapercibida: los laliters llenaron las redes con comentarios como “La reina”, “Madre” y “Viva Lali”.

La cuenta oficial del torneo destacó la presencia de Lali Espósito con imágenes que se viralizaron en redes (Captura)

La nueva canción de Lali con Miranda! y los rumores de una indirecta

Tras una larga espera y muchas especulaciones en redes sociales, la cantante se reunió con Ale Sergi y Juliana Gattas crear una nueva canción de pop, que rápidamente se convirtió en tendencia. “Mejor que vos”, el single que marca la segunda colaboración entre la artista y el dúo, ya es un éxito y promete ser uno de los temas más escuchados del año.

La canción formará parte del próximo álbum de la intérprete de “Fanático” y llegó acompañada de un videoclip con una marcada estética de los ‘80, lleno de luces, vestuarios llamativos y referencias a la televisión de esa época. De todas formas, más allá de su sonido pegadizo, el lanzamiento despertó teorías entre los fanáticos, quienes aseguran que la letra podría estar dirigida a un ex romance de Espósito.

Lali Espósito y Miranda! lanzaron "Mejor que vos", un hit que domina las tendencias (Video: YouTube)

Desde los primeros segundos del videoclip, el trío aparece luciendo pelucas rubias y ropa en tonos rojos y plateados. La ambientación del video emula un show de TV, con cámaras en movimiento y coreografías.

Uno de los momentos que más llamó la atención del clip musical, sucede cuando Lali desfila por una pasarela con distintos cambios de vestuario, tal como lo hizo en su momento la popular cantante estadounidense Cher.

A quién estaría dedicada la nueva canción de Lali Espósito

Si bien “Mejor que vos” es una canción que trata sobre la superación de un desamor, en redes sociales se viralizó una teoría que señala que la letra estaría dirigida al rapero español Rels B, con quien la actriz habría mantenido un romance en el pasado.

Seguidores de la artista recopilaron fragmentos de la canción que podrían hacer referencia a la relación que habría tenido con el cantante ibérico. “Porque ahora encontré a uno mucho mejor que vos, que no me deja sola en la cama, que no me hace vivir ningún drama”, entona Espósito en el estribillo, lo que para algunos usuarios es una alusión a un amor que quedó en el pasado.

Rumores apuntaron a un romance Lali y Rels B, pero nunca se llegó a confirmar

En 2022, la intérprete de “Disciplina” participó en el videoclip de “Cómo dormiste?”, uno de los mayores éxitos del músico europeo. En el video, los artistas compartieron escenas en un jacuzzi y momentos de gran intimidad, y en su momento se habló sobre posible relación amorosa entre ambos.

A pesar de que ellos nunca confirmaron su romance, se los vio juntos en varias fiestas y hasta de vacaciones en distintas partes del mundo. Sin embargo, con el tiempo, el vínculo se desvaneció y el español eliminó de sus redes sociales las fotos en las que aparecían juntos.