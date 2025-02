Las fotos inéditas del viaje de egresados a Bariloche del egipcio Saif Yousef, nuevo participante de Gran Hermano

Saif egresó de un colegio del barrio de Belgrano

Gran Hermano (Telefe) vivió una noche de pura emoción el lunes por la noche luego de que ocho nuevos participantes ingresaron a la casa para sacudir el juego y dar un nuevo aire al reality, con la intención de subir un poco los números del rating. Uno de ellos es Saif Yousef, un joven de 20 años que es oriundo de la ciudad de El Cairo, Egipto.

Su nombre se pronuncia “Seif” y, además de adaptarse a la dinámica del reality, anticipó que mantendrá sus prácticas religiosas musulmanas dentro de la casa.

Hace cuatro años que vive en Argentina y domina el castellano con fluidez. Es hijo de un diplomático de la embajada de Egipto en el país y actualmente estudia odontología en la UBA. Antes de su ingreso, expresó su entusiasmo en diálogo con Santiago del Moro: “Estoy muy bien, contento y nervioso. Quiero aprovechar esta oportunidad”.

A diferencia de las entradas anteriores que habían sido a través de la puerta giratoria, el primer ingreso de “los otros” se dio a través de la puerta grande. Para esto, la casa vivió un momento de suma tensión. Las luces del patio se apagaron completamente. Luego, se dibujó una pasarela con iluminación en el pasillo principal y los reflectores hicieron un show para presentar a Saif, que fue recibido con alegría y algo de desconcierto por los participantes.

Por tratarse de un hijo de diplomáticos, fue a un colegio cerca de la embajada de República Árabe de Egipto, ubicada en la calle Virrey del Pino al 3000 del barrio de Belgrano, y al haber terminado el colegio secundario en el país formó parte del viaje de egresados y Teleshow muestra las fotos.

Saif antes de salir rumbo a Bariloche

La divertida foto en un cartel en una casa de ropa de ski

Un cartel colorido con ilustraciones de temática invernal sirve como fondo para que Saif asomé su rostro a través de un orificio recortado en la imagen. El cartel muestra un personaje caricaturesco vestido con ropa de esquí, gafas sobre la cabeza y guantes gruesos, sosteniendo equipo deportivo en colores vibrantes, como una mochila naranja y una tabla amarilla con un símbolo de advertencia. En la foto se puede ver al flamante participante con una sonrisa y a pura felicidad.

El cambio de estilo en este tiempo es notable, en el programa ingresó con el cabello un poco más largo; sin embargo, a su viaje de egresados fue con el cabello rizado y corto, rapado a los costados.

Uno de los clásicos de esta aventura son las fiestas temáticas y el joven no dejó pasar la oportunidad para participar de estas. Este medio logró acceder a las fotos de la fiesta flúor y, a pesar del frío de la ciudad de Bariloche, fue sin camisa, unos tiradores de color naranja flúor y un pantalón oscuro.

El joven egipcio tenía otro look capilar antes de entrar a Gran Hermano

En una fiesta "flúo" en Bariloche

Durante su presentación en el programa contó: “Vine a la Argentina sin hablar nada de español. Cero. Empecé a hablar en el colegio con amigos”, arrancó el joven participante, que recibió una cálida bienvenida por parte de los demás participantes. En esa misma línea, indicó sobre su religión: “Soy musulmán y rezo cinco veces al día. En la casa pueden ser dos o tres rezos”.

Acerca de cómo es su personalidad reveló: “Me gusta hablar con la gente, conectar, charlar, hablar y moverme todo el tiempo. No me gusta estar quieto”. Y agregó: “Es muy difícil hacerme enojar. Capaz me enojo, pero me controlo. Lo único que me molesta es que la gente sea lenta, hay que ser rápido”.

El joven egipcio fue bien recibido por sus compañeros y en tan solo 24 horas logró adaptarse al desafío de estar todo el tiempo bajo la atención de las cámaras.