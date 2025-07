La respuesta de Mauro Icardi a Wanda Nara luego de los chats en los que ella habló de su lujosa mansión

La respuesta de Mauro Icardi después de que Wanda Nara mostró los chats en los que hablaban de su lujosa mansión (Instagram, Mauroicardi)

En 1989 se estrenó La guerra de los Roses, película que exponía el enfrentamiento encarnizado de un matrimonio en proceso de divorcio para quedarse con la casa que habían soñado en tiempos felices. Wanda Nara y Mauro Icardi viven su propia batalla y una lujosa mansión también está en el centro de la escena.

Unas horas después de que la conductora de Bake Off Famosos filtró unos chats con el futbolista, en los que ella le hablaba de la casa del conflicto en marzo de 2023, el jugador del Galatasaray compartió fotos en sus redes disfrutando de la propiedad en Nordelta junto a sus hijas.

Mauro Icardi compartió fotos de su casa en Nordelta después de los mensajes de Wanda Nara (Instagram)

Mauro aparece en las imágenes dentro de una extensa pileta junto a Isabella, rodeados por un gran jardín y un inflable para el agua, que sirvió para seguir sembrando pistas sobre un romance con la China Suárez. Allí se lo ve con las nenas, descansando en un sillón colgante a la sombra, junto a otras postales del lugar. Toda una reacción de calma, luego del enojo de la empresaria al considerar que la compra de la casa fue un tiro por elevación, luego de que ella había manifestado su intención de adquirirla.

“En el silencio de mi jardín, escuché al amor susurrar su promesa eterna”, escribió el jugador junto al posteo que publicó unas horas después de que Wanda mostró los mensajes que le enviaba a su exmarido.

Wanda Nara compartió capturas de pantalla de conversaciones privadas con Mauro Icardi y también con un tercero, que reflejaban tensiones por una propiedad en una exclusiva isla, la misma que terminó comprando él.

En los mensajes, fechados el 30 de marzo de 2023, la influencer le reenvió a su expareja un enlace sobre la casa y le consultó si la recordaba. La respuesta del futbolista fue clara: “¡Qué bueno! ¡Comprátela! Si tanto te gusta, comprátela”. Ella respondió con un simple “Ok”.

Más tarde, publicó otra captura en la que el rosarino daba delicados comentarios sobre Wanda hacia un allegado de la mediática: “Ya se la devolveré cada una de las cosas donde más le duela. Que se siga creyendo viva y que ningunea, me boludea, me ignora… Ya tendré mi momento”. Ante esto, un interlocutor no identificado respondió: “Ojalá las cosas terminen bien”. ¿La respuesta de él? “No hay chances. Van a terminar para el orto y no voy a tener piedad de nada”, afirma, en una conversación que ella después eliminó de sus stories, un modo que viene implementando el último tiempo.

También la empresaria utilizó sus redes sociales para mostrar videos de la propiedad en cuestión. En uno de ellos, grabado por ella misma, se aprecia una habitación con un gran balcón que da a la laguna y a la piscina, detalles que coinciden con imágenes compartidas previamente por Icardi. En otro video más breve, se muestra el exterior de la casa, con un deck junto a la laguna y muebles de exterior, mientras una persona le describe las características de la vivienda. Nara también incluyó chats en los que expresa su interés en la propiedad, un lugar que había visualizado como su hogar junto a Mauro.

“La casa que compró Mauro era la casa que yo había ido a visitar. Ahora me contaron que la compró él y que firmó el contrato con ella al lado, es de una morbosidad tremenda”, había lanzado Wanda en LAM.

Por otro lado, la empresaria reveló las intenciones que tenía para esa mansión: “En esa casa nosotros hablábamos que cuando Mauro se retirara íbamos a ir a vivir juntos ahí. Entonces es muy fuerte hacer una cosa así. Él puede querer la misma casa que yo, pero yo sé que esa casa a él ni siquiera le gustaba”.