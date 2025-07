El festejo de los famosos por el triunfo de Vélez: la emoción de Bizarrap en TV y la euforia de Cristina Pérez y Gonzalo Heredia

La felicidad de Bizarrap por el triunfo de Vélez: "Yo dije que si salimos campeones, capaz que largo un tema" (Video: TNT Sports)

En la noche del domingo Vélez Sarsfield se consagró campeón de la Liga Profesional por 2 a 0 frente a Huracán y los hinchas de el Fortín expresaron toda su felicidad en el Estadio José Amalfitani, en las calles y, por supuesto, en las redes. Los famosos no fueron la excepción. Uno de los que vivió muy de cerca el momento del triunfo, a pocos metros de los jugadores, fue Bizarrap, quien bajó a la cancha para festejar y compartió toda su alegría.

“En este partido se demostró lo que juega Vélez. Quedó claro que Vélez fue el mejor del torneo. Estoy completamente emocionado, no tengo ni voz. Estamos contentos, no sé ni qué decir. Los jugadores son campeones y volvimos a dar la vuelta en el barrio de Liniers”, comentó, unos minutos después de la definición del partido para TNT Sports.

“A mí me gusta mucho Bouzat por cómo tira para adelante. Todos. Joaco García, que encima es gran amigo, y es una gran persona. Aquino fue clave. Braian Romero, casi goleador del campeonato, pero goleador del campeón. Todos. Ordoñez, Marchiori, Valentín, Mammana que no estuvo y Damián que terminó haciendo el gol en la final. Un equipazo de punta a punta”, destacó el reconocido productor.

El mensaje de Cristina Pérez por el campeonato de Vélez (X, Cris_noticias)

El músico, con muy poca voz, reconoció que era producto del campeonato del equipo de sus amores. “Gritamos, cantamos, alentamos. No puedo más. Terminamos casi todo así”, señaló. Además, se refirió a una promesa que realizó. “Vas a largar un tema nuevo por este Vélez campeón”, le consultaron. “Puede ser. Vamos a ver. No tiene nada que ver con Vélez, pero yo dije que si salimos campeones largaba un tema. Todavía no sé. Lo tengo que terminar”, concluyó, sonriente, mientras otros fanáticos se acercaban para pedirle una foto.

Pero no fue el único famoso que se mostró exultante. “¡Vamos Vélez de mi vida! ¡Sacaste la garra del campeón! Yendo al estudio de La Nación+con la camiseta en la cartera”, twitteó Cristina Pérez en la red social X, desbordada. Mientras que Emmanuel Horvilleur fue uno más de los hinchas que vivió el partido desde el estadio y compartió un video junto a André, su hijo, celebrando en medio de fuegos artificiales.

Emmanuel Horvilleur bancó a su club desde la cancha junto a su hijo, André (Instagram, Emmanuelhorvilleur)

Por su parte, Guillermina Valdes tampoco quiso perder la oportunidad de expresar todos sus sentimientos por el título de su equipo. La actriz compartió una foto de su paso como jurado del Bailando vestida con la camiseta del club, al tiempo que también replicaba en sus redes fotos de los jugadores de Gustavo Quinteros y una postal de su nombre, “Guille”, estampado en la espalda.

La selfie de Gonzalo Heredia y Brenda Gandini junto a sus hijos en el triunfo de Vélez

Otro de los que fue en familia a la cancha fue Gonzalo Heredia: con una selfie abrazado a Brenda Gandini y sus hijos, Eloy y Alfonsina, plasmó la euforia generalizada que estaban viviendo en ese lugar. Mientras que otro galán de su generación también dijo lo que tenía que decir sobre la hazaña de su club. “¡Se lo merecían! Felicitaciones y gracias”, expresó, junto a una fotografía de la copa y la de todos los jugadores y el director técnico.

El festejo de Guillermina Valdés

Nicolás Cabré celebró el triunfo de Vélez

Vélez Sarsfield se consagró campeón de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina tras vencer 2-0 a Huracán en la última fecha del torneo. Con este resultado, el equipo dirigido por Gustavo Quinteros alcanzó los 51 puntos, superando a Talleres, que quedó en segundo lugar con 48 unidades.

A los 41 minutos, Damián Fernández selló el triunfo con un remate que dejó sin opciones al arquero del Globo. El segundo gol desató el festejo tanto en la cancha como en las tribunas, donde la hinchada local celebró con euforia el tan ansiado campeonato.

Con esta victoria, Vélez sumó 51 puntos y dejó sin chances a Talleres, que ya había disputado su partido. Así, el conjunto de Liniers consiguió su sexto título en la historia del fútbol argentino y convirtió en una verdadera fiesta para la fiel hinchada velezana, que vivió una noche inolvidable.