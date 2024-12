Quién será el primer eliminado de Gran Hermano según las encuestas

Carlos, Claudio, Delfina y Ulises de Gran Hermano. Entre ellos estará el primer eliminado de la temporada (Telefe)

Se viene la primera eliminación de la temporada recién estrenada de Gran Hermano y, a través de las redes sociales, los fanáticos del formato comenzaron a especular acerca de quién tendrá el título, que nadie quiere ostentar, de ser el primero en abandonar la casa. El jueves la placa quedó conformada por Carlos, Delfina, Ulises y Claudio, siendo este último subido por Santiago, el líder de la semana, en lugar de Luciana. Las encuestas en las redes sociales comenzaron a vaticinar quién podría ser el jugador que se marche en la gala del lunes.

Los sondeos en X, ex Twitter, que realizan Gastón Trezeguet y Fefe Bongiorno, panelista de LAM, ofrecen una tendencia que se mantiene en otras de la misma plataforma. La modelo oriunda de Tres de Febrero encabeza como las que tiene mayores chances de irse. En la tarde del domingo acumulaba 59.5% de los votos en la encuesta del integrante de El Debate, mientras que en la del integrante del ciclo de Ángel de Brito tiene 57.9%, estando en ambas muy lejos del cordobés y del “empresario de la noche” que solo cuentan con 15%.

La encuesta de Gastón Trezeguet sobre el primer eliminado de Gran Hermano (X)

Aunque solo los votos telefónicos oficiales serán los que definan el destino de los jugadores de la casa, la votación popular en la red social es un termómetro de lo que puede llegar a concretarse en la gala del lunes. El nombre de Delfina, la única mujer en placa, volvió a ser el más elegido en otras consultas que realizaron cuentas de la red social que se encargan de seguir el día a día del reality de Telefe, lo que inclinaría la balanza en su contra.

En la cuenta TronkOficial la muchacha que, en su presentación para el programa aseguró que “vengo a demostrar que las modelos no somos sólo una cara bonita”, repite con un 60% como la más votada para abandonar la casa, seguidos por Carlos, Ulises y Claudio que obtuvieron menos de 20%. La inclinación de la gente hacía la concursante llega luego de que sean cuestionados en esas mismas redes sus dichos transfóbicos contra Luciana, la participante que le anunció su identidad de género a su familia entrando al ciclo que conduce Santiago del Moro.

Los resultados parciales de la encuesta de Fefe Bongiorno en la primera eliminación de Gran Hermano (X)

Carlos, Ulises, Delfina o Claudio: ¿Quiénes son los nominados de la primera placa de Gran Hermano?

Carlos Cali Tocco, de Ituzaingó: “Tengo 63 años, soy empresario de la noche. Yo me crié en la universidad de la noche. Tengo un boliche bailable. Tuve una doble vida durante 25 años, lamentablemente no terminó bien. Yo fui jugador de fútbol y después fui técnico. Soy muy apacible pero si se meten conmigo me meto en sistema GPS: ‘gordo, picante y sin filtro’. Voy al hueso. Quiero que sepan que mi estrategia en la casa no la voy a decir porque soy técnico, pero quiero que este Gran Hermano 2025 sea el mejor Gran Hermano de la historia”, aseguró en su presentación antes de entrar.

Carlos de Gran Hermano

Ulises Apóstolo, de Córdoba: “Soy licenciado en Ciencias Políticas, asesoro a un funcionario provincial en el área legal y técnica, de chico fui modelo y son las dos caras de una misma moneda, que es mi personalidad. Escucho cuarteto y fui a la Universidad, pero también tengo la noche de Córdoba, que es la mejor noche del país. Cuando me preguntan si tuve pareja, la verdad es que nunca presenté a nadie en casa. Veremos qué pasa ahí adentro. Lo que más me interesa de la casa es la pileta, porque no tengo pileta ni para lavar la ropa en Córdoba”, sostuvo.

Ulises de Gran Hermano

Delfina Delellis, de Tres de Febrero: “Vengo a demostrar que las modelos no somos solamente una cara bonita. Somos personas inteligentes, que podemos pensar, que sabemos bien lo que somos y lo que valemos, y no por ser modelos tenemos que ser tontas. Soy hiperactiva, no puedo estar acostada todo el día. Me gusta tomar sol, meterme a la pileta, nadar. Me enojo muy rápido, reconozco que me encanta pelear. Me enoja la mentira, la gente hipócrita y que me menosprecien. Te ven linda y te tratan de tonta. Entro para romper con ese estereotipo. Soy recompetitiva, y si me ganan lloro y me enojo con la persona que me ganó”, afirmó.

Delfina de Gran Hermano

Claudio Dilorenzo, de Flores: “Soy Claudio, tengo 41 años, vivo en Flores, Capital. Tengo dos hijos que son la luz de mi vida. Me gusta molestar a la gente, me gusta hacer bromas, creo en la ley de atracción. Mi vida se basa en eso. No me imagino estático. Soy uno de los que creen que la Tierra es plana y no redonda. Tuve un episodio muy loco que me pasó un OVNI arriba mío. Creo que hubo un antes y un después de eso. Muy místico. También doy reiki, creo que tengo un don con eso. Ese es mi plan de juego”, fueron sus palabras de presentación a la hora del casting para entrar a la casa. Y lo consiguió.

Claudio de Gran Hermano