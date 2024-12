La foto de Gabriela Sabatini y Bizarrap juntos que se volvió viral en las redes

El último fin de semana Juan Martín del Potro se retiró del tenis y organizó un partido exhibición de despedida, en el cual se enfrentó de manera amistosa al serbio Novaj Djokovic. En la trastienda del multitudinario evento se dieron, además, una serie de encuentros entre los invitados que se fueron compartiendo de a poco en las redes sociales. Entre ellos, uno de los más llamativos fue la foto que publicó Gabriela Sabatini en sus historias de Instagram, donde aparece abrazada a Bizarrap.

En la imagen en cuestión, ambos lucen sonrientes. Él, con el estilo deportivo que acostumbra vestir, de la marca que lo patrocina, y su infaltable set de gorra y lentes para tapar buena parte de su rostro. Ella, sencilla y radiante, con un top blanco y unos jeans. La célebre extenista arrobó al Biza en la foto y le agregó el emoji del corazón rojo y uno de las manos levantadas en señal de reverencia.

El productor musical, creador de las exitosas “music sessions”, además aprovechó la ocasión para fotografiarse con Del Potro y Djokovic. El detalle fue que ambos lucieron la clásica gorra azulada a la que Bizarrap hizo su marca de estilo.

El casamiento entre Oriana Sabatini y Paulo Dybala, ocurrido en julio pasado, dio que hablar por distintos motivos. Por un lado, por la mediática celebración organizada en Exaltación de la Cruz, la cual contó con más de 300 invitados y figuras como Tini Stoessel, Duki, Emilia Mernes, Ricky Montaner y Rodrigo de Paul, entre otros. Pero sobre todo por la llamativa ausencia de Gabriela Sabatini, tía de la novia.

En su momento, Osvaldo Ova Sabatini, su hermano y padre de la modelo, lamentó la decisión de la extenista y avivó los rumores de distanciamiento y peleas en la familia, a las que se sumó su esposa, Cathy Fulop. Ahora, la legendaria deportista reapareció en las redes. Algo que terminó de confirmar la propia Oriana en entrevista con LAM (América).

“Hay algo que me gustaría aclarar: porque lo escuché a Ángel de Brito decir que no le había mandado invitación al casamiento a mi tía. Ángel siempre da buena información, pero se equivocó ahí. De hecho, estuve muy cerquita de mandarle a él las capturas de pantalla para mostrarle, porque yo no tengo ningún problema con mi tía, y lo sigo manteniendo. Sí, le mandé la invitación. Y no es que no me enteré porque lo vi en la lista ni nada de todo lo que se dijo. No, me lo dijo ella”, aclaró la también cantante.

La bronca de Oriana Sabatini con su tía Gabriela por el faltazo a su casamiento

“Yo no tengo ningún problema. Obviamente, estoy triste, es triste que la poca familia que tengo acá en Argentina no haya estado presente en uno de los momentos más importantes de mi vida. Que haya decidido eso es triste. Igual, cada uno con lo suyo. A mí no me faltó nadie en el casamiento, igual. No me faltó nadie porque si no querés estar, yo no voy a obligar a nadie a ser parte de mi vida si no quiere. Los que quisieron estar, estuvieron; y los que no, no”, disparó sin filtros y con cierto tono de irritación.

“Yo respeto mucho lo que cada persona decida hacer con su vida. Y por eso, cuando alguien me demuestra tan claramente que no quiere ser parte de mi vida, yo no voy a obligar a nadie a hacerlo. Y cuando ella tenga ganas de hablar, yo voy a estar acá siempre. Siempre”, dijo Oriana luego, algo más conciliadora.

“No entiendo qué pasó. No lo entiendo, genuinamente. No lo digo ni desde el enojo ni de nada. Me encantaría que me lo expliquen. Si no hay ganas de explicarlo, no pasa nada. Pero no sé. Mi papá también está muy triste, obvio. Tenemos una familia muy grande, pero la mayoría está en Venezuela. Y no podemos viajar para allá. Y la única que tenemos acá, sucede esto”, cerró con una sonrisa pese a todo.