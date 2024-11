La inesperada consulta que recibieron Karina Jelinek y su novia por parte de Susana Giménez: “Lo dejo a tu criterio”

Ante las cámaras, Susana Giménez les realizó una particular consulta a Karina Jelinek y su pareja (Video: Susana Giménez - Telefe)

El domingo por la noche, Susana Giménez recibió en su clásico ciclo a Karina Jelinek y Flor Parise, quienes participaron en el segmento “Mi pareja puede”. Aunque otras duplas como Nazarena Vélez y Santiago Camaño junto a Fernando Burlando y Barby Franco también formaron parte de la competencia, la actriz y su novia acapararon la atención del público. En especial luego de la inesperada consulta por parte de la diva de los teléfonos.

Conocida por su carisma, Karina comenzó la noche con una entrada llena de glamour y alegría con su pareja, quien estuvo a su lado todo el tiempo. Ataviada con look completamente blanco, ella dejó sin palabras a Susana por su belleza. Acto seguido se dio un intercambio de halagos por parte de la anfitriona. “Venís matadora. Hace mucho que no te veía”, le dijo la conductora al referirse a su outfit. Por su parte, la modelo respondió con simpatía: “Un placer verte de verdad y un honor estar en este programa. Yo sé que te gusta el look, por eso lo elegí”.

Sin embargo, la conversación rápidamente se tornó más directa cuando Giménez les realizó una inesperada consulta a sus invitadas. “¿Son pareja?”, en referencia a su relación con Flor Parise. Karina, dejando lugar a la duda y con un tono pícaro, respondió: “Estamos bien. Lo dejo a tu criterio”. Esto desató una serie de carcajadas entre las tres que intentó disipar la incomodidad que surgió en el ambiente.

Karina y su novia Flor fueron sorprendidos por la particular pregunta por parte de la conductora (RS Fotos)

Cabe recordar que el vínculo amoroso de la pareja quedó al decubierto ante la prensa a finales del año pasado. Mientras Jelinek ocupaba el centro de la atención por sus visitas al Bailando 2023 (América), Flor intentaba mantenerse alejada del rubro, evitando exponerse frente a las cámaras. En ese entonces, en una charla previa con un notero de Intrusos (América), Parise confesó: “Soy muy tímida, no me gusta la exposición. La voy a ver desde acá que se ve mejor”. Momentos más tarde, cuando se le preguntó por su relación con la mediática, dijo: “Sí, está todo súper bien con Kari”, pero rápidamente cortó la conversación.

Por su parte, Jelinek, consciente de la incomodidad de su pareja, comentó durante el ciclo: “Ay sí, es lo peor que le podrías haber hecho (exponerla)”. Más tarde, agregó: “Obvio, tal cual. Estamos súper bien, muy contentas”.

En varios momentos del certamen de baile, la relación entre ambas fue tema de conversación. Cuando uno de los miembros del jurado, Ángel de Brito le preguntó a la modelo si su pareja era celosa, ella contestó: “No hablo de ella”. Acto seguido, el periodista le insistió: “Pero ya hablaste de ella antes”, mientras que otros participantes del ciclo, como la locutora Marcela Feudale, añadieron: “¿Dónde está? La queremos ver”.

Karina Jelinek y su novia Flor Parise hablaron por primera vez sobre vínculo amoroso ante las cámaras (Video: Intrusos - América)

Ella, intentó mantener el tono relajado y explicó: “No le gusta la exposición, es bajo perfil. De hecho, hicimos la tapa de revista juntas”. A pesar de esto, los comentarios sobre la aparente contradicción no se hicieron esperar. “Pero hicieron la tapa y no querés hablar, no entiendo”, señaló de Brito. A pesar de las incómodas preguntas, Karina habló con cariño sobre su novia: “Para mí, es un placer estar con ella, es muy buena persona y nos re divertimos. Hace mucho que estamos juntas”. Con esta declaración, la modelo dejó en claro la estabilidad de su relación, más allá de las tensiones que provoca la exposición mediática.

Incluso en su último comentario sobre el tema, la competidora dejó entrever su complicidad con Flor, diciendo con humor: “Ay no, perdón, me da mucha vergüenza de verdad. No quiero, gracias”, en referencia al perfil bajo de su pareja y su deseo de mantenerse fuera del ojo público mientras disfrutaban de su amor.