El filoso comentario de Coty Romero descolocó a Flor Peña en el vivo del Cantando 2024: “No todos pueden ser los hijos de”

Este martes a la noche, durante la emisión del Cantando 2024 (América), Coty Romero, que es una de las participantes del ciclo, descolocó a Flor Peña, con un filoso e inesperado comentario. Lo que parecía algo improvisado resultó ser un “palito” dirigido de manera directa para el hijo de la conductora, Juan Otero, también concursante del show.

Todo comenzó cuando la ex Gran Hermano 2022, destacó la presencia de su suegro, Rodolfo Castañares, entre la audiencia. La correntina, aparentemente nerviosa, comentó en tono jocoso que el hombre venía en reemplazo de su novio, Nacho. También deslizó que la ausencia de su pareja la tenía un tanto preocupada. “¿Y no vino tu chico? ¿Vino solo tu suegro?”, quiso saber Peña. “No lo dejaron otra vez”, dijo Coty.

Sorprendida, la conductora insistió: “¿Pero quién no lo deja venir?”. Coty, manteniendo el tono relajado, contestó: “Hay acuerdos entre canales”. Hizo una pausa y luego lanzó: “Porque no todos pueden ser los hijos de Flor Peña”.

La reacción de Flor fue instantánea. Aunque la frase tenía una clara referencia a su hijo, Juan, que también compite en el certamen, la conductora respondió con risas. “Bueno, bueno, mi amor. ¡Mirá cómo la tiró! Acá la tenía”, dijo, llevándose la mano a la garganta en un gesto cómplice. Con esa chispa que la caracteriza, Peña agregó: “Es así, son 43 años que llevo. Algo bueno tenía que pasarle a mi nene”, sostuvo.

Coty Romero habló con Teleshow de su cruce con Flor Peña

Los comentarios de Coty no quedaron ahí. Fiel a su estilo, replicó con ironía. “Está bien, está bien. Ya nació talentoso”, sumó al intercambio con Florencia, quien aportó su cuota de humor, que fue recibida con más risas por todos los presentes en el estudio.

A raíz de este ida y vuelta, el momento televisivo no tardó en hacerse viral. En este contexto, Teleshow se comunicó con Coty para saber cómo fueron los minutos siguientes al vivo y si hubo alguna repercusión al respecto. “Fue un comentario en joda, pero todos medio que sabemos que eso es así. No por el ‘acomodo’, como dicen o joden algunos, sino porque Flor es una figura de renombre y existe ese privilegio. Pero no pasó nada más después de eso, quedó ahí en lo que se vio al aire”, arrancó exparticipante de GH.

Luego, confesó que Juan sí se comunicó con ella. “Me dijo que fue un comentario ‘buscón’ como que yo lo estaba buscando a él, pero le aclaré que no, lo cual es la verdad”, insistió la influencer contundente.

Además, la concursante contó la conversación que tuvo con su novio y cómo se tomó ella la visita de su suegro. “Nacho no me dijo nada, al contrario, me aclaró que le pareció gracioso y que se lo tomó de esa forma, como una joda“, sostuvo Coty y concluyó: “Con Rodo ya habíamos hablado hace unos días de que quería ir, justo coincidió ahora y fue hermoso, muy lindo, me puse muy nerviosa, pero valió la pena”.

Coty Romero y Nacho Castañares blanquearon su romanceen junio pasado

Coty Romero y Nacho Castañares, ambos ex participantes de Gran Hermano 2022, oficializaron su relación en junio de 2024, después de varios meses de especulaciones sobre su romance. La propuesta de Nacho fue bastante romántica: él viajó hasta Corrientes, la provincia natal de Coty, donde preparó una sorpresa que incluyó globos, pétalos de rosa y velas en forma de corazón. En medio de esa ambientación, le preguntó si quería ser su novia, a lo cual Coty respondió emocionada que sí.

La relación, sin embargo, no estuvo libre de polémicas, ya que algunos cuestionaron el vínculo debido a las conexiones pasadas de ambos con otros participantes de la misma edición del reality: Alexis El Cone Quiroga y Lucila La Tora Villar. Pese a esto, Coty ha defendido abiertamente su amor por Nacho, afirmando que se enamoró de él sin importar los comentarios externos.