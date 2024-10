Eugenia versus Baltasar: los finalistas de Survivor Expedición Robinson que competirán por el premio de 50 millones de pesos

Un participante ganó el desafío y se llevó el collar de inmunidad (Video: Telefe/Survivor Expedición Robinson)

Después de dos meses de supervivencia, traiciones y jugadas históricas, este viernes Survivor Expedición Robinson (Telefe) tendrá su esperada final. Tras la eliminación de Aixa Legarreta, los ojos del público se centrarán en Baltasar López y Eugenia Propedo, quien logró derrotar a su eterna rival. Este viernes, ambos participantes llegan a este mano a mano que, desde las 22.30, definirá al ganador del reality y del premio de 50 millones de pesos.

Con transmisión en vivo por las pantallas de Telefe y Disney+, Marley dará la bienvenida a los dos finalistas. Como indican las reglas del juego, el ganador se decidirá a través del voto de los exparticipantes, quienes después de la unificación conformaron un jurado. En ese sentido, si bien los 12 jugadores ya emitieron su juicio durante la grabación del reality en la isla, este viernes el conductor revelará el contenido de la urna secreta.

Eugenia y Baltasar competirán por los 50 millones de pesos (Fotos/Gentileza Prensa Telefe)

De cara a la gran final, Teleshow contactó a los expertos del reality para pedirles su opinión sobre lo que podría llegar a pasar. “Me sorprendió mucho quiénes quedaron. Reconozco que me hubiera gustado una final de mujeres. Pero al mismo tiempo no me gustó la actitud de Eugenia, luego de perder la prueba, se frustró demasiado. Ahora ella va a ir con todo, no quiere perder nada, hizo un gran juego, no solo con lo físico, sino con la estrategia. Cuando tuvo que romper el lazo con Mauro y Aixa lo hizo, no le tembló el pulso. Eso trajo sus consecuencias y se lo bancó, es una mujer muy fuerte”, aseguró Pía Shaw.

Juariu también analizó las posibilidades de Eugenia de coronarse como ganadora. “Veo con más chances a Eugenia. Balta no era el más querido ni por los de la Isla Norte, ni por los de la Isla Sur: se quejaban de su carácter. Y, si bien al final hizo una buena jugada con Mauro y la famosa media, no se destacó tampoco en los juegos. Eugenia se ganó a los del Norte al traicionar al Sur”, analizó la panelista.

En la misma línea se ubicó Fefe Bongiorno: “Los dos llegan con chances, pero a Baltasar lo veo más complicado. Es más chico y durante gran parte de la temporada no se lo vio hacer tantos movimientos. Aunque Eugenia generó bastantes odios. Ella traicionó a más personas”.

Fefe Bongiorno, Juariu y Pía Shaw opinaron sobre la gran final de Survivor Expedición Robinson (Gentileza: Prensa Telefe)

El camino de Baltasar y Eugenia a la final

En su presentación, el joven de 18 años se describió como un emprendedor, dueño de un carácter fuerte. “Quiero que las cosas se hagan como yo las quiero. Quizás eso puede ser algo chocante”, expresó. Como miembro de la tribu Sur, el participante estuvo en riesgo en muchas situaciones; aun así, supo sobreponerse a la vida en la isla y enfrentar a otros jugadores que buscaron sacarlo de su equilibrio emocional. Durante todo el programa solo ganó la inmunidad en una ocasión, lo que le valió el pase a la final del certamen.

Baltasar, Survivor Expedición Robinson (Video: Telefe/Survivor Expedición Robinson)

“Los dos traicionaron, fueron traicionados, fueron minoría y la dieron vuelta. Baltasar supo mantenerse al margen mucho tiempo, nunca se destacó por las competencias, ni por pensar estrategias, fue más bien un chico que se mostró fiel con los suyos y ese fue su juego. No lo sacaron antes porque nunca sacó la cabeza como para verlo como una amenaza. Al mismo tiempo, varios querían llegar con él porque sabían que, en una final, lo más probable es que sus compañeros no lo votaran para ganar”, analizó Juariu.

Por otro lado, Bongiorno destacó el juego de Baltasar: “Si hay algo que lo une con Eugenia es que ambos han sido subestimados por sus compañeros en alguna parte del juego y han jugado estrategias sutiles. Baltasar empezó muy tranquilo, no lo veía como buen jugador, pero en cierto momento entendió de qué iba la cosa y fue haciendo estrategias que lo ayudaron a llegar a donde llegó. A su manera, él fue esquivando la eliminación. Muchas veces estuvo en riesgo de ser eliminado, al medirse logró que otras personas se vayan. Cuando tuvo que jugar más en serio, lo hizo. No creo que tenga menos mérito que ella”.

En caso de ganar, Baltasar será el ganador más joven del ciclo (Foto/Gentileza Prensa Telefe)

En el caso de Eugenia, en su presentación, resaltó su fanatismo por la naturaleza y su decisión de ser protagonista del reality. “Me gustaría vivir de manera un poco más relajada, así que renuncio a todo para meterme de lleno en esta experiencia. Soy una persona extremadamente competitiva, no me gusta perder a nada. Voy a ganar”, sostuvo la ingeniera química de 32 años.

Si bien comenzó como participante de la tribu Sur, en la unificación decidió apuntar contra uno de los suyos, ganándose la confianza de los integrantes de la tribu Norte. En el análisis del juego de la joven, Bongiorno destacó: “Eugenia se perfiló como buena jugadora desde el principio del programa, más que nada en el Sur, pero no tuvo el protagonismo que quizás tuvo Mauro. En un momento, ella entendió que tenía una posición un poco ‘chata’ en el juego, entonces ahí decidió traicionar. Al final, eso la llevó a donde está”.

Eugenia, Survivor Expedición Robinson (Video: Telefe/Survivor Expedición Robinson)

Por su parte, Juariu destacó la fortaleza de la ingeniera química: “Eugenia empezó con perfil bajo y se mostró como aliada en el grupo al que después traicionó. Eso la hizo ser aliada de otro grupo más ‘fuerte’ y llegar hasta la final. También se destacó en los juegos, no así en la templanza. Nunca pudo recuperarse de la traición a su grupo, sin embargo, con esa jugada tan cuestionada llegó lejos”.

Así las cosas, tras 60 días de supervivencia en una isla colombiana, Baltasar y Eugenia definirán al ganador del certamen. ¿Quién se llevará el gran premio?