Confesiones: el día que Viviana Canosa se enteró que tenía cáncer y las veces que Yanina Latorre pensó cómo sería su vida sin Diego

Confesiones - Yanina Latorre Viviana Canosa

Tenían muchos prejuicios la una por la otra pero se conocieron trabajando juntas en la radio y se volvieron íntimas. Hablando con total libertad y mucha complicidad, Viviana Canosa y Yanina Latorre celebran su amistad, se sinceran la una con la otra y dan detalles de su vida privada sin pelos en la lengua recordando los pases que hacían en El Observador 107.9.

Yanina Latorre: —Holis, mi amiga. ¿Somos amigas?

Viviana Canosa: —Somos amigas.

YL: —No lo hubieran creído nunca de nosotras.

VC: —Nunca. Pero somos amigas. ¿Cómo estás?

YL: —¿Yo? Muy bien. ¿Alguna vez creíste que nos íbamos a llevar bien?

VC: — La verdad, no tanto. Cuando hacíamos radio y me dijeron: ‘¿Vas a hacer un pase con Yanina, te animás?’ Me dijeron dos minutos, cinco minutos. Y yo le dije: ‘Lo que sea necesario’.

YL: —Yo creí que vos te habías puesto en conch...

VC: —¿En serio? No, no. Lo que nunca me imaginé es que el pase iba a ser lo que fue. Que a mí, al día de hoy, diez meses Yani después de haber terminado, me siguen preguntando por el pase y me piden que volvamos. Yo quiero hacerte una pregunta.

YL: —¿Es muy íntima?

VC:— Es muy íntima. ¿Me extrañás?

YL: — Sí. La verdad. Esto lo confieso yo. Nunca en la vida me imaginé que iba a extrañar a Viviana Canosa, la conch... convengamos.

VC: — ¿Vos decís que soy una conch...?

YL: —Y una conchuda hermosa. Porque yo soy peor que vos. Te extraño todos los días de mi vida. No sos mediocre y no es tiro por elevación, no sos mediocre, sos buena compañera, sos divertida. Remadora.

VC: — Pero yo también te extrañé. De hecho el día que me fui lloraste.

YL: — Un montón pero genuinamente.

VC: — Lloraste vos, la gente de la radio fue impresionante. Hoy siento que me fascina trabajar con mujeres, que me gusta trabajar con mujeres. Creo que me están gustando las mujeres porque no me va bien con un solo tipo.

(Candela Teicheira)

YL: — ¿Tuviste sexo con alguna mujer?

VC: — No.

YL: — ¿Fantaseás?

VC: — Alguna fantasía, puede ser, pero sexo con una mujer no. Ya te conté en la radio que a mí eso no me erotiza.

YL: — Pero para mí la mujer te lleva más rápido al orgasmo que el hombre porque te conoce el clítoris.

VC: — Yo me conozco tanto. No le puedo dar indicaciones.

YL: — ¿Es verdad que sos tan sexual como me dijiste?

VC: — Últimamente no. Y aparte, digamos, se genera toda una cosa a mi alrededor de que esta mina sale con uno, sale con otro. Yo no salgo con nadie, cuando encuentro un tipo que me gusta, me gusta. Pero es muy difícil.

YL: — El año pasado no encontraste ninguno

VC: —Y este año tampoco. Las dos citas que iba a tener las cancelé.

YL: — ¿Seguís con el mismo problema de la cita fallida?

VC: — ¿Sabés qué pasa, Yani? Están muy pelotudos los tipos.

(Candela Teicheira)

YL: —Sí, eso es verdad.

VC: — Vos porque ya estás casada, tenés una vida. Yo que tengo 53, que tengo una hija de 11, que estoy ocupada ahora, volví a a laburar….

YL: ¿Te gusta estar sola?

VC: — Últimamente, por ejemplo, Martina empezó a salir más porque tiene un montón de fiestas, entonces siento que los fines de semana yo, que soy medio ermitaña, estoy empezando a sentir que me gustaría una compañía masculina.

YL: — ¿Pero para qué?

VC: — Para todo, pero poco tiempo o sea, para lo obvio. Ya sabemos. Pero qué sé yo. No sé si un compañero. O sea, hoy estoy en un momento de la vida en que no sé qué quiero.

YL: — Con lo maniáticas que son los TOC que tenés, la soledad que tenés con Martina, porque está ella pero vos decidís tu vida, tus horarios. Yo sé que cuando vos estás en pareja, como yo, y te lo dice una mina casada hace 30 años, la que está sola dice ‘bueno, vos de qué te quejas? Tenés un tipo al lado’. Yo que estoy con un tipo al lado, me encantaría tener tu soledad. Hoy a la mañana, antes de venir para acá, tengo que sacar turno para entrar al baño de mi casa. Porque él tiene que grabar en ESPN, yo tenía que grabar acá y me dice ‘¿a qué hora te bañas?’ Yo le dije’ yo me baño a las diez’ y me retrasé. Entré al baño 10:30 y me dice ‘no, a esta hora me baño’, casi lo mato.

VC: — No, hoy no te comparto baño, no te soporto un tipo que me ronque al lado de la cama.

YL: — Yo lo veo todas las mañanas y digo ‘¿qué le vi?’ Pero ya me encariñé.

(Candela Teicheira)

VC: — Claro, cuando lo ves durmiendo.

YL: —Me da asco, me da asco.

VC: — Vos sabés si amas a un tipo cuando te levantaste y lo viste dormido y decís ‘cuánto lo amo’.

YL: —¿Pero vos decís que no lo amo? Igual sigo durmiendo con él.

VC:— Igual tengo una intriga con vos.

YL: —Contame

VC: —¿Te acordás cuando yo te llamé hace poco? Vos habías hecho una publicidad de unos aires acondicionados.

YL: —Te amo. Caíste.

VC: —Yo caí como una boluda. Era una publicidad de aire acondicionado y dijiste que te habías separado de Instagram.

YL: —Claro que pedí un aire. Sabés que yo pensé que a la gente no iba a importarle mi separación.

VC: — Y aparte, como te quiero mucho. Yo ese día. ¿Sabés lo que pensé? Nunca te lo conté. Cuando me dijiste: ‘No, Vivi, es un chivo’, yo pensé: ‘¿Por qué no Yanina con otro hombre?’

YL: —¿Ay en serio?

VC: —Te lo juro.

(Candela Teicheira)

YL: —Yo creo que no estoy con otro tipo porque no encontré a nadie que me caliente o nadie de los que tengo alrededor.

VC: —A mí me gustaría verte con otro tipo.

YL: —¿En serio, para qué?

VC: —Sí, pero no por Diego. Correlo a Diego porque, digamos, no es personal.

YL: —Tengo la libido puesta en mí, en mi laburo. Va a estar chocho Diego con esto, te mandamos un beso.

VC: —Me va a matar. Pero yo a veces pienso que una a las amigas les desea cosas.

YL: —Sí, vos a mí me deseás una pij...

VC: —O varias. Pero una, seguro. Sí, porque siento que vos estás empoderada, que la estás rompiendo.

YL: — ¿Pero vos decís que el empoderamiento se muestra nada más que garchando?

VC: —No, no, pero siento...

YL: —Que me falta un tipo. Bueno, lo voy a pensar. Pero ¿vos querés que me separé o que me case con otro?

VC: —Es una separación con titulares. No, pero no lo deseo por mal. Por eso digo, no es por Diego, pero es como Yanina enamorada, Yanina se permitió romper todas las estructuras.

Confesiones, Viviana Canosa contó cuando tuvo cáncer de mama

YL: —Yo te voy a contestar. Yo estoy con Diego porque elijo estar con él, con lo independiente que soy, el carácter que tengo. A mí esa cosa de que la gente que te dice: ‘Ay está casada por el apellido o porque tiene plata’. Yo lo perdoné porque quise perdonarlo. Yo estoy ahí porque quiero estar. Soy el ser más independiente del mundo.

VC: —Sí, ya lo sé, pero yo ese día que te llamé y te dije: ‘Che, boluda, contá conmigo’. Me agarró como un nivel de angustia porque dije ‘qué cagada’. Yo se lo que requería la radio, compartimos el año juntos. ¿Pero después dije ‘¿y por qué no está esta mina separada?’ Está en un gran momento y me imaginé cuál sería el tipo. ¿Entendés? Por el que vos reemplazarías a Diego. Igual sé que lo amás a Diego.

YL: —Ya que estamos en Confesiones, yo sí me separo de Diego o enviudo en el peor de los casos, o en el mejor de los casos, me libero. Yo a veces fantaseo cuando él no esté porque yo tengo esa cosa. Como soy tan independiente. Vos sabés que tenemos cuarto de televisión separados. Yo estoy abajo y el arriba. Yo no entiendo la simbiosis. ‘Hola, amor. Chau, amor. Te quiero, amor. Te extraño, amor’. Me seca la vida.

VC: —Ay, el que dice amor todo el tiempo o el que dice ‘Negrita’. Me muero.

YL: —Así no nos tratamos Diego y yo, básicamente. Pero tampoco me gusta la relación simbiótica. Yo no le mando selfies a Diego. Yo lo saludo, nos levantamos, nos damos un pico, desayunamos.

Confesiones: "Yo estoy con Diego porque elijo estar con él" declara Yanina Latorre

VC: — Yo en pareja te soy geishona, aunque esté 11 años en pareja. Yo tuve sexo hasta el último día antes de parir a Martina. Para mí el sexo es muy importante en una pareja. Yo te soy fiel, no te miro otro tipo.

YL: —Yo soy fiel pero para mí eh.

VC: —Por eso te sufro cuando me divorcio.

YL: —Claro. Yo no me divorcié nunca. Diego es ermitaño. Diego no es sociable. O sea, somos el agua y el aceite. El sábado a la noche tenemos una comida y él me dice: ‘Ay me matás, yo no quiero ir. ¿Y con quién dejamos al perro?’ El perro es un perro que lo amamos. Nos vamos dos horas. Yo estoy cinco horas peleando. Ahora ya aprendí que yo digo ‘voy sola’ y él viene igual. Odia que yo le haga el cumpleaños, yo hago una fiesta en mi casa todos los años para 100 personas y hasta media hora antes me dice ‘¿estás segura no la querés suspender?’ Y yo le contesto ‘¿no entendés que la gente está viniendo?’ Yo a veces digo ‘si yo estuviera sola….’

VC: —Pero lo amás con toda tu alma.

YL: —Sí, claro. Es mi otra mitad.

VC: —A mí me hubiera encantado tener un matrimonio de 60 años como mis viejos.

YL: —O sea, yo a él le cuento todo. Yo a él le pregunto: ‘¿Tengo el cul... con celulitis?’

VC: —¿Y eso no te baja la libido?

YL: —No, porque nosotros, después de 30 años no es solamente sexo. Yo le corto los pelos del ort... Eso es amor. Hay que pararte abajo de un culo con una tijera. ¿Puedo pararme? Borde de la bañadera, él hace esto. Se pone así. Y yo me agacho, así con la tijera, y voy y él va diciendo: ‘Cuidado, cuidado’, porque tiene miedo de la tijera en el ort..

Confesiones: "Tuve grandes compañeros" confiesa Viviana Canosa

VC: —¿Pero eso no te deserotiza?

YL: —No, lo que pasa es que eso nunca tuviste una relación tan larga.

VC: —Confesiones: “Yo estoy con Diego porque elijo estar con él” declara Yanina Latorre. Tuve grandes pasiones, tuve machos espectaculares, pero nunca un tipo con el que iba a ser como soy yo en la vida.

YL: —El amor va cambiando. No es lo mismo el erotismo que yo tenía cuando lo conocí, que podía estar todo el tiempo caliente o la concha ardida que el que tengo hoy. Hoy cojo mejor, porque nos conocemos. Me animo a pedir y porque uno va soltando el prejuicio. Yo era la típica nena de Belgrano, de colegio de monjas, que todo era ser puta y hoy puedo ser puta tranquila. Es más, me arrepiento de no haber sido más puta. Pero después se va transformando en tu novio, en tu marido, que eso es verdad, que lo extrañás. Las primeras concentraciones lo extrañaba, lo llevaba al aeropuerto Después ya no lo extrañás tanto, no lo llevás al aeropuerto. Ya no lo vas a buscar. Pero no es por falta de amor. Es porque te vas acostumbrando.

Confesiones: "Yo soy más síndrome Pampita" declara Viviana Canosa

VC: —Yo soy más síndrome Pampita.

YL: — Claro y a mí eso me parece que por eso no les va bien. No tienen suerte. Es un amor infantil, inmaduro.

VC: —Es un amor tóxico.

YL: —Claro, yo no soy tóxica. Yo soy independiente. Yo siempre digo lo mismo. Yo me siento completa yo. Amo mi maternidad, amo mi laburo, amo mi ser. Con Diego estoy porque elijo.

VC: —¿La autoestima cómo la tenés, Yani?

YL:— Diez, no, 20 ¿Vos?

VC: —Yo te llevo 9,50. No, en serio. En serio. Soy muy crítica conmigo

YL: — No, yo me amo.

VC: —Yo también me amo. Pero aprendí a amarme. Para mi laburo tengo un ego espectacular, me creo que soy bárbara en lo que hago. Ahora, yo cierro la puerta de mi casa y me costó mucho porque yo trataba a los tipos con los que estaba.

YL: —Porque sos tóxica.

VC: — No, porque a los tipos con los que estaba en general me gusta. Primero por el equilibrio. Yo no puedo ser en mi casa como soy en la tele, que soy una topadora. Yo cierro la puerta de mi casa y si no me hablan, mejor. Así estoy tranquila. Leo, escribo.

(Candela Teicheira)

YL: —Sabés que nunca me imaginé que éramos tan parecidas. Nos pasó mucho en la radio con las madres, con la maternidad. Yo en mi casa soy muda, silenciosa y soy del jogging todo el fin de semana. Igual que vos.

VC: — Marti a veces me dice ‘mamá, estás impresentable’. Bueno, no importa, me encanta estar así. En casa escribo, leo, soy tranquila. No podemos tener la vida que tenemos en la tele en casa y somos muy parecidas con eso. Cuidamos a nuestras madres, en mi caso, a mis padres. De nuestros hijos ni hablar. Pero yo durante mucho tiempo me di cuenta y por eso ahora que estoy hace mucho tiempo sola, lo disfruto, porque para mí primero hay que estar con un hombre. Era algo que me complementaba que nadie lo pueda creer.

YL: —Para mí ahí avanzaste un escalón. Si Diego hoy se va. O Diego hoy palma y lo enterramos juntas. Yo te juro que no me enamoro de nadie.

VC: —Pará, perdón a Diego. No, esto fue una fantasía, un juego.

YL: —Es más, me caliento con una mina.

VC: —Sabés lo que me cuesta enamorarme. Hace poco me escribía con alguien.

YL: —Que me rompan los huevos, que la tabla, que el pis, pero ni en pedo quiero dormir con alguien que me ronque. A esta edad los tipos roncan.

(Candela Teicheira)

VC: — Yo ya no sé si el tipo se babea en la almohada. Nunca me pasó. Pero con un pedo me puedo morir. Porque un pedo de un tipo a esta edad no lo soporto. Un pedo conocido de hace 30 años me lo banco. Pero un pedo de uno que acaba de llegar. No, no, si va el baño y me dejó el inodoro sucio, me muero. Entonces el tipo me escribe. ¿Y sabes qué? Siento que les falta motivación.

YL: —Aparte estar obligada a dormir, levantarte, verle la cara en el desayuno. Me mato. Yo soy muy Darío Grandinetti. Aprieto el botón y que se vayan.

VC: —Claro, les falta motivación. Les falta incentivo e inteligencia. Yo quiero que un tipo que me escriba, me vaya calentando, me vaya seduciendo, me vaya llevando... O sea, suspendí una cita hace poco porque el último mensaje me pareció….

YL: — ¿Qué te dijo?

VC: —Una pavada, pero dije ‘ni en pedo me produzco para salir con este tipo’. Aparte, no puedo ir a cualquier lado.

YL: —¿Cómo gestionas la cita vos? Porque yo estoy fuera de circuito

VC: —Me presentan. Me dicen ‘tengo alguien para vos’. Y yo digo que no necesito.

YL: — ¿No te la baja un poco? Yo soy más de góndola de supermercado.

VC: —Claro, pero a mí ya me tocan abuelos. Entonces, con el escroto.

YL: —Igual a vos te gustan los viejetes.

VC: —Sí, pero viste. Pero un Richard Gere me gusta y si me lo cruzo en un bar. Entonces me manda la foto. Yo miro la foto de perfil y era el señor con un nietito a upa. No, ya está. Y yo dije ‘me muero porque no voy a criar una criatura’. Y aparte pienso en el tipo desnudo.

YL: —¿Cuál es tu límite de edad?

VC: —No me gustan los pendejos. Me da como pudor.

YL:— ¿Tenés pudores físicos?

VC: —No, no, no. Vale todo. A los 38 estuve con uno de 28, pero le dije...

YL: — ¿Quién era? ¿Famoso? A mí me encanta cuando confiesa

(Candela Teicheira)

VC: —Sí, divino, conocido.

YL: —¿Quién, un deportista?

VC: —No, no. Productor. Director de cine. Pero lo veía por la camarita. Él usaba capucha, mochila y me hubiera casado con ese pibe porque nos divertíamos mucho. Pero le dije ‘yo no puedo salir con vos a comer. Vas a estar siempre en mi casa’. No se puede. Igual su piel me daba impresión.

YL: —A mí me daría mucha vergüenza ir a un restaurante y ver a un chico 15 o 20 años menor que yo comiendo conmigo. Porque da que el pibe le está haciendo un favor a la vieja. Igual nosotras tenemos más experiencia en la cama que las chicas.

VC: —Pero yo tengo 53. Para mí un tipo de 50 es un tipo joven. A mí me gusta más uno más grande. Pasa que también digo verlo en bolas, no te digo uno de 80. Pero una cosa es llegar a los 60, con uno que vos viviste los últimos 20 años. Otra cosa es ver en bolas a un tipo de 60.

YL: —Y bueno es lo que te estoy diciendo, pelotuda. ¿Me decís que te gustan los viejos?. Yo con Diego vamos creciendo juntos. Buscate un amigo. A mí el pendejo no me gusta, pero ni para encamarme. Mirá, eso del ego que vos decís. Yo no tengo complejos físicos. O sea, yo creo que estoy bien, pero me daría por ahí vergüenza desnudarme a mis buenos 55 delante de un chico de 30, que están acostumbrados a la carne fresca.

VC: —El desnudarme no sería por el cuerpo, el desnudarme sería por quien soy yo. Digamos que entregarme sería yo. A mí lo del cuerpo ya no, porque me parece que es lo que hay, yo llegué hasta acá así, no tengo ni botox ni nada. Pero yo quiero envejecer con dignidad. Pero, quiero envejecer y mirarme al espejo y decir ‘la diosa ahora es mi hija’. Y va a ser mi hija.

YL: —Ah no, en mi casa la diosa es Lola.

VC: — Quiero decir, no voy a ir en contra del paso del tiempo. A mí me da morbo el tema del paso del tiempo conmigo para mi propia sexualidad.

YL: — ¿Te va a gustar cog... vieja?

VC: — No cog...vieja

YL: — Pero algún día se te pone como una lija y no te da más ganas de cog...

VC: —Tengo 53. Si sigo viva, a los 80 voy a querer cog...

YL: —Yo no, voy a querer charlar y tomar vino.

VC: —Yo voy a querer coger a los 80. A los 80 no sé. Pero a los 60 y 70 sí.

YL: —Por eso para mí, el sexo más grande son dos besos, un abrazo, mimito. Lo que el viento se llevó.

VC: —No, para mí, no. Para mí, es como todo. Tenés que trabajar. No digo trabajar para que eso sea.

YL: —Yo no quiero trabajar tanto. Por eso, la juventud.

VC:— Yo me imagino cosas más morbosas, más ingeniosas y oscuras, más creativas.

YL: — Yo soy oscura, pero a mí me gusta. ¿Viste? A mí me da más morbo que el tipo me vea desnuda y se le pare. Yo le tengo terror a la muerte.

VC: —Yo le tenía miedo a la muerte y por tenerle miedo a la muerte no vivía. Vivía con miedo.

YL: —¿Cómo se te manifestaba?

VC: —Y me levantaba a la mañana. ¿Y viste? Y siempre con el miedo. Si me enfermo. Si se enferma alguien que quiero. Hasta que tuve cáncer y me di cuenta que entré al quirófano. Salí. Me sacaron una pelota así, por suerte pasó.

YL: —¿Y perdiste el miedo?

VC: — Sí. Y cada vez que estoy frente a una situación de miedo personal, profesional, digo: ‘la vida es una’, esa hora se termina en un instante.

YL: —Yo naturalmente no soy miedosa, salvo que me pase algo que me paraliza, que todos tenemos. Pero tampoco es que soy una soberbia que me llevo el mundo por delante. Pero hay otra cosa más profunda que le tengo miedo a ese concepto de finitud. O sea, que el pensar que algún día yo voy a dejar de estar en este mundo ahí me dan ganas de llorar, y dejar de ver a Dieguito o a Lola y lo que pase con ellos y ya sea a sus hijos. Pero te hablo de un miedo que tengo es que me agarre cáncer, me da un terror.

(Candela Teicheira)

VC: —Yo me acuerdo algo como si fuera ayer. Martina tenía cuatro años y yo me acostaba todas las noches al lado de ella, arrodillada en su cama y le pedía a Dios y a todos los santos que por favor me diera vida para acompañarla. Quién la iba a educar a Martina, a enseñarle a ser femenina, a llevarla al colegio, a contarle cómo se tenía que vestir. ¿Qué iba a estudiar? Viajar.

YL: —¿Cómo te enteraste de que tenías cáncer?

VC: —Bueno, salí de la ducha. Martina tenía cuatro años. Hoy tiene 11. Todavía no estaba separada pero el padre de Martina, Alejandro estaba en Londres. Había ido a ver a su hijo. Mis padres estaban en el Sur viendo a mi hermana menor. Estaba sola con Martina y la señora que nos ayudaba en casa. Salgo de la ducha y yo ya lo sabía.

YL: —¿Por qué?

VC: —Porque yo sentía el bultito, pero tenía miedo de enfrentarlo.

YL: —Ahí es cuando hablás del miedo a la muerte.

VC: — Claro, Y faltaba poco para que Martina cumpliera cuatro años. Y me toqué y sentí un bulto. Era un bulto que se palpaba. Y digo ‘no me gusta’.

YL: —¿Te hiciste la boluda?

VC: —Me hice la boluda, ponele una semana porque estaban todos de viaje y me venía el cáncer, porque aparte escuchar la palabra cáncer. Me miraba en el espejo desnuda y decía acá tengo un quilombo.

YL: —¿Tenés prótesis?

VC: — Sí. De hecho me ayudaron las prótesis porque como están detrás del músculo, eso pudo salir. Si no hubiera tenido la prótesis detrás del músculo. Capaz que no me hubiera dado cuenta nunca. O sea que algo positivo tuvo.

YL: —¿No pensaste que se te rompió. ¿Se encapsuló? Porque viste que una va buscando alternativas.

VC: —No, no, sabía que era eso. Llamé a mi médico. Le dije: ‘mirá siento que tengo un bultito’, qué sé yo, le digo ‘pero me puedo hacer en vez de una mamografía re cagona, una eco’.

YL: —Negadora total. Parecía que eras más valiente.

VC: —No, Ahora te voy a contar la valentía que tuve después. Yo no te soy valiente hasta que soy. Entonces estaba haciéndome la ecografía y me dice la mina que había algo complicado. Me dice acá hay que hacerse una mamografía. Me dice ‘¿tenés tiempo? Andá a hacertela ahora’. Ya le vi la cara a la mina. Yo acostada vulnerable con el padre de mi hija afuera. Mis padres de viaje. ¿Viste cuando decís? ‘Desastre’. Le digo ‘sí, por supuesto. Voy ahora a hacérmela’. Termino, y por ser quien soy, como te pasa a vos, vas a un lugar y te resuelven todo. Hablo con el doctor y me dice: ‘Esto me parece que es heavy’. Vos ya te ves enterrada todos llorándote. Una tragedia.

(Candela Teicheira)

YL: —¿Eso sentiste en ese momento?

VC: —Sí, pero dije ‘tengo una hija que va a cumplir cuatro años’. Tenía que ir a hacer todo lo demás.

YL: —Todavía no te habían dado ningún diagnóstico.

VC: —Bueno, era algo complicado. Nada más. Le digo al médico: ‘sé que debés tener una agenda tremenda, pero yo necesito que hoy me digas qué es lo que tengo. Necesito que si me tengo que operar ahora, me operes ahora. No le aviso a nadie’.

YL: —O sea eso que te costó una semana aceptar. Yo soy igual, me decís que tengo cáncer. Sácamelo hoy.

VC: —Así me divorcié. Así dejé un trabajo. Así hago. Porque en realidad, lo venís pensando. El día que tomás la decisión es que ya la tenés elaborada.

YL: — Porque hay gente que es tiempista. Como que estira todo.

VC: —Ese día me pinchan, me hacen una punción que vi las estrellas y el tipo me dice: ‘Acá hay algo complicado’. Te lo resumo, me voy a dar la antitetánica porque me tenían que hacer no sé qué otra cosa.

YL: —¿Todo eso fue todo ese día sola?

VC: — Todo sola sí, no se lo dije a nadie.

YL: —Otra cosa en común. A vos te cuesta contar tus cosas grosas.

VC: —Claro, les arruino el viaje a todos. Si igual no me voy a operar mañana. Bueno, llegué a mi casa llorando, aparte viste esos días que parece a propósito que tu hija viene y se te cuelga y te dice ‘Mamá, te amo’.

YL: —Yo ahí soy dramática. Me imagino que son los últimos abrazos que me voy a morir, voy a un drama heavy.

VC: —No, porque lo que tengo ahí es una fe descomunal.

YL: —Ah no, yo ahí estoy casi muerta.

VC: —No, digamos: me vi muerta, pero también la fe. Digo, esto es una prueba más para mí. Y cuando me pueden operar, el tipo me dice ‘pasado mañana’ y le dije que sí. Entré al quirófano una madrugada. Eran las seis de la mañana.

YL: —¿Y a Martina qué le dijiste?

VC: —No, no. Solo lo sabían el padre de Martina y mis padres.

YL: —Porque no trascendió todo esto ¿Cuándo lo empezaste a contar?

VC: —Yo solo lo conté cuando ya lo superé. Porque yo no quiero que nadie me ponga en víctima.

YL: —Yo soy igual, a mí no me gusta que me tengan lástima.

VC: —Claro no me la tengo yo, imaginate. Tuve la gran suerte de que la pelota que tenía estaba encapsulada y me la sacaron entera y limpiaron un poquito alrededor. Y como además el médico era cirujano, me dejó la teta hermosa, que me dijo cuando terminé: sé que es una frivolidad.

YL: —¿Esto hace cuánto fue nueve años?

VC: —Y Martina tenía cuatro y ahora tiene 11. Entonces llegué a mi casa ese mismo día, toda vendada. Me acuerdo que Martina me vino a ver.

YL: —¿Tuviste que hacer rayos, quimio?.

VC: —Nada, nada que nada. Y ahora me controlo, pero no me obsesiono.

YL: —O sea que en dos días resolviste, la suerte que tuviste.

VC: —Totalmente. Yo creo que hay un momento. Hay una hora, hay un día.

YL: —¿Vos creés que lo tenemos ya estipulado?

VC: —Que uno puede ir modificándolo, pero que hay un momento, porque se cae un avión, se mueren 50 y sobrevive uno, viste.

YL: —¿Llegaste a contarle esto a Martina en ese momento?

VC: — No, es más, mi familia se me enojó después pero yo les dije ‘primero no los voy a angustiar’. Y segundo, que no iban a poder hacer nada más que decirme pobrecita. Y yo no quiero ser pobrecita de nadie.

YL: —¿Alejandro fue contención?

VC: —Alejandro fue contención.

YL: —Porque viste que los hombres a veces son medio inmaduros para esto

VC: Igual vos pensá que yo después de eso al año me termino divorciando.

YL: —¿Ya estaban mal?

VC: —No, pero cuando te pasa algo así, vos decís ¿estoy viviendo la vida que quiero vivir. Soy feliz?.

YL: —¿Pensaste todo eso? Para mí nunca estás preparado para morirte.

VC: —Pero yo hoy me podría morir. Por ejemplo, no quiero morirme, pero sé la clase de madre que soy, de hija que tengo.

YL: —Bueno, yo estoy pasando un gran momento. Yo me considero una persona feliz, porque la felicidad son momentos, no es un estadio total, pero me siento plena, feliz. Justamente es tanta la felicidad que tengo porque estoy contenta con mi laburo. Me gusta la familia que formé. Estoy en esa etapen que los chicos se están yendo y estoy sola con Diego y no lo quiero asesinar porque generalmente el síndrome del nido vacío. ¿Viste que cuando te encontrás con un marido después de 30 años y se fueron los pibes? Yo estoy feliz, pero es tanta la felicidad que tengo que ya que la logré, no me quiero morir.

(Candela Teicheira)

VC: —No, yo no me quiero morir, pero sé que si me muriera hoy dejo a mi hija con unas bases que están buenísimas. Tengo una excelente relación con el padre de mi hija. Respeto a mis padres, tengo a mis amigos, a mis hermanas. Mi familia está en paz, en orden. Y para mí la felicidad es estar con paz. Es que todo lo que estoy haciendo está bien para mi modo de ver la vida. Si me tocara hoy, no siento que me quedé con algo pendiente con nadie, hasta con los que supuestamente fueron enemigos. No tengo nada. Entonces es como que digo, entendí de qué se trata la vida. Hay gente que la entiende a los 90, a los 80, o nunca. Yo siento que ya entendí por dónde va, aunque todavía quiero seguir recorriéndola, pero ya no deseo lo que no tengo.

YL: — Ah, no, yo tampoco. Yo no deseo. Yo estoy contenta con lo que tengo, pero lo quiero seguir disfrutando y está buenísimo. Yo también disfruto. Vos estás más lejos que yo por la edad de los chicos. Yo necesito que, no sé si está bien o mal y no vivo a través de ellos porque yo estoy contenta con mi vida, porque me gusta que no estén un poco a pesar de que soy muy pegada. Yo necesito ver su realización en la vida. A mí me dejaría tranquila saber que ya están encaminados y no que puedan heredar algo que les puedo dejar porque esa es la fácil. Yo necesito y es parte así. Por eso le tengo tanto terror a la muerte, verlos realizados. O sea, que los dos sirvan para algo. Yo siempre a la mañana, cuando me levanto, prendo una vela blanca y siempre les pido lo mismo. Que Lola y Diego encuentren el camino, pero no algo mandado por mí. Lo que los dos estudian. Lola es streamer. Lola es influencer. Si están en el mundo del arte, si es en el mundo de la comunicación, en el mundo del derecho o en el mundo empresarial, porque ahora están con un desarrollo juntos. Yo quiero que los dos encuentren el camino. Como te pasa a vos y me pasa a mí. Yo me levanto y sé quién soy. Sé que hoy tengo un programa de radio, sé que me encanta comunicar. Yo creo que nací para contar cosas, ya sea tuyas, mías o de los demás, me gusta contar. Yo sé quién soy yo. Todas las noches termino LAM y digo: ‘Hice lo que quise’. Yo quiero que a mis hijos les pase lo mismo. Y tengo tan arraigada la maternidad que para mí es un pendiente en la vida. A mí no me molesta morirme por mí, por no comer más, por no disfrutar. ¿Viste que a mí me gusta chupar? Yo no quiero ver mal a los chicos.

(Candela Teicheira)

VC: —Yo el otro día fui al colegio a buscar a buscar a Martina, a dejar unas cosas y vi cómo todas las amigas de Martina vinieron a abrazarme, a besarme y las madres que me dicen ‘tu hija es lo más, qué amorosa, qué educada, qué correctaa. Y yo le digo siempre el padre, ‘estamos haciendo las cosas muy bien’ y a eso sumo a mis viejos, porque mis viejos están presente y es amada por todos. Y a mí me encantaría poder acompañarla.

YL: —Sé que estás tranquila y que fue un año tranqui y que viajás mucho.

VC: —Sí, estoy yendo a Uruguay, Me estoy yendo la semana que viene. Ahora tengo que presentar un foro internacional.

YL: —Yo estoy al revés que vos, estoy todo el día llena de trabajo. En algún momento voy a ser vos.

VC: —A mí lo de Uruguay me está encantando porque viajo cada diez días. Claro, estoy tranquila. Y aparte ceno con mi hija, comemos juntas a la noche, la levanto a la mañana, yo me acuerdo que la levantaba y estaba dormida, me acostaba a las 03:00 porque laburaba.

YL: —¿Y el año que viene?

VC: —Y el año que viene tengo una oferta para hacer televisión diaria. Canal de noticias que a mí me gustaría mucho. Me llamaron también de América.

(Candela Teicheira)

YL: —Sí, eso ya lo sé, te llamó Marcelo. Te amigaste con él.

VC: —Sí, nos amigamos con Marcelo. ¿Sabes por qué me amigué? Un día él me llamó para mi cumpleaños. Me dejó un mensaje y yo lo miré y dije ‘puta madre’. Yo con este tipo viví mucho. Y viste cuando decís ‘¿Che la política nos dividió a todos. Nos hizo pelearnos yo tengo amigos kirchneristas’.

YL: —¿Te peleaste por política con Marcelo?

VC: —Obvio. Obvio, con un montón de gente me peleé. Y ahora, cuando veo a los políticos, digo ‘¿Por qué me peleé por política?. Si los políticos son una manga de garcas’. Casi, casi todos. Y yo dejé de tener amigos por defender una ideología. No, ni loca. No me peleo más por política. Me llamó la atención que para mi cumpleaños me mandó ese mensaje y me dice ‘vivimos muchos momentos lindos, juntos’. Y dije ‘gracias, Marce, la verdad todo bien’. Me preguntó ‘¿cómo estás?¿ Qué sé yo. Yo no me acordaba que él era el gerente de América. Y al poco tiempo me empezó a llamar. Me junté un par de veces. Después le dije ¿mirá: este año es con radio una vez por semana y el año que viene voy a empezar a ver qué hacer¿.

YL: —¿No querés hacer tele de nuevo?

VC: —Sí, si me dejan ser yo

YL: —Yo a veces pienso que si uno desaparece. Igual está demostrado que no, porque vos fuiste y volviste 20.000 veces. ¿Desaparecer un año y volver?

VC: —No, es uno de los riesgos que tenés, me da mucho vértigo. Me gusta mucho porque yo ya entendí que me encanta mucho más ser exitosa que ser fracasada. Obvio, pero yo creo que con el público, con la gente, uno ya tiene un vínculo.

YL: —O sea, tu comunidad está.

VC: —Sí, y si no estuviera bueno, me tendré que reinventar. Es un medio muy egoísta y nadie te lo dice. Creo que tenés un camino para brillar, para conducir, para estar sola, para que hagamos algo juntas.

YL: — Lo vamos a hacer.

VC: —Y sobre todas las cosas, para que seas muy feliz. Te deseo lo mejor.

YL: —Yo en vos descubrí, además de una excelente profesional, una excelente madre, que es muy importante, y una buena amiga, una muy buena compañera de laburo. No celosa y no competitiva y hoy eso en el medio no abunda.

VC: —Te quiero, gracias, de verdad. Un placer.