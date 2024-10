Momi Giardina contó cómo fue su relación con Marcelo Tinelli: “Él me rescató”

Momi Giardina conto como fue su relacion con Marcelo Tinelli (Video: LAM, América)

Por primera vez, Momi Giardina dio detalles desconocidos de su romance con Marcelo Tinelli. Si bien en distintas ocasiones durante Nadie dice nada (Luzu TV), el programa que comparte pantalla con Nicolás Occhiato y Flor Jazmín Peña, la mediática había hecho referencias solapadas a eso, ahora dijo cómo fue que se dio su vínculo con el conductor.

“Cuando yo me separo, a los 6 meses de separarme, me reencuentro con Marcelo, Cande (Tinelli) y demás... Yo lo conocía desde hace muchos años. Y ahí como que se dio algo”, comenzó contando en diálogo con LAM (América), ante las punzantes preguntas tanto de Ángel de Brito como de las “angelitas”.

“¿Viste que cuando uno está atravesando un momento difícil, siempre aparece alguien que te rescata como para salir del fondo del mar? Fue como un salvavidas”, comparó Giardina. “Él estaba soltero, yo estaba soltera. Estuvimos un tiempo juntos y nada más. Con los papales hiper limpios”, contextualizó, y aclaró respecto a que en ese momento los dos estaban libres como para encarar una relación. Por otra parte, explicó que nunca fueron juntos “a ningún lado de manera pública”, y cuando le preguntaron si la relación tuvo una duración corta o larga, ella dijo: “Fue un tiempo, digamos, mediano”.

Momi Giardina

Cuando le preguntaron si se enamoró de Tinelli, dijo: “No sé... Estuve mucho tiempo en pareja y entonces cuando quedé soltera decía: ‘¿Esto cómo se hace?’. Yo tenía los códigos viejos. De hecho, si conocía a alguien y me ghosteba, no entendía bien qué es lo que pasaba, sinceramente”. Por otra parte, se definió como una persona “noviera”. “Hoy es todo palo y a la bolsa y yo no estaba acostumbrada a eso. Y la verdad es que me gusta estar de novia, me gusta estar en pareja, lo disfruto. Pero nunca había experimentado estar sola y conocer a uno y a otro”, agregó a continuación.

Acerca de cómo se terminó dando la relación entre los dos, Giardina contó: “Primero íbamos a comer juntos y con un grupo de amigos. Siempre amistad y con sus hijas me llevo increíble. Y de la amistad pasás a decir: ‘Ay, un poquito me gusta’. Y fue mutuo, hasta que un día se dio”.

Luego, le preguntaron qué fue lo que hizo verlo diferente. “Lo que noté de él fue eso, que me rescató, que era muy contenedor, mucha charla”, cerró Giardina.

Momi Giardina presentó a su novio Sebastián y se mostraron juntos por primera vez: “Volví a creer en el amor”

A mediados de enero pasado, Giardina conoció a un hombre llamado Sebastián cuando estaba trabajando en Pinamar con Nadie dice nada. Después de varias semanas conociéndose, decidió apostar al amor y confirmó su noviazgo. “Volví a confiar y a apostar en el amor, y acá estamos”, dijo en una nota que le dio a LAM en marzo, en compañía de su pareja.

Con respecto a cómo se conocieron, el cronista buscó una respuesta de Sebastián y a pesar de estar un poco nervioso contestó: “En su programa”, acotó y Momi sumó: “Si lo buscan está el clip donde yo digo ‘me gusta él’ y lo señaló, a partir de ahí no nos separamos más”. “Él es más tranqui pero nos potenciamos muy bien”, agregó Giardina sobre el título de vínculo que tienen y cómo se llevan en la intimidad. Además, Sebastián contó que ya conoció a Juli, la hija de la humorista con el productor teatral Diego Castro. “Sí, ya fuimos a comer todos”, contestaron a dúo.

“Juli me dijo ‘de todos los novios que tuviste por lejos es el que mejor me cae y es el que te merece’. Sacando al padre obvio”, concluyó Giardina confirmando que hay aprobación familiar sobre el nuevo vínculo.