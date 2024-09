Lo que no se vio de la vuelta de Susana: el gesto de la hermana de María Becerra, la palabra de Lorna y el elogio a Licha de GH detrás de cámara

El discurso de apertura de Susana Giménez

Después de casi 5 años, este domingo Susana Giménez regresó a la televisión con su clásico programa. Desde divertidos sketchs hasta inolvidables momentos, el programa de la diva atravesó todo tipo de emociones y causó furor en redes sociales. Sin embargo, cuando las cámaras se apagaban y la conductora dejaba el “aire”, el estudio de Telefe se convertía en el escenario de todo tipo de historias. Las charlas que no se escucharon, los gestos que no se vieron y los secretos detrás del regreso más esperado de la tevé.

Si bien el regreso de Susana estaba contemplado para las 10 de la noche, desde horas antes su equipo, los invitados y los fans concurrieron al estudio. Este fue el ejemplo de los más de 40 fanáticos de María Becerra, que acudieron a las 6 de la tarde a la grabación del show de La Nena de Argentina. Con remeras, carteles y hasta banderas, los seguidores de la cantante alentaron a la joven de Quilmes mientras interpretaba sus temas: “Agora”, “Corazón Vacío” e “Imán”.

El debut de Licha de Gran Hermano como Susano

Según expresaron algunos fanáticos, los lugares para ver la entrevista de Becerra con Susana fueron muy cotizados. “Cuando supimos de la convocatoria decidimos acampar por un día entero afuera de las oficinas donde iban a dar las entradas. Para asegurar el lugar, la organización nos pidió una leche maternizada a cada fan. Valió la pena”, contó Joaquín, uno de los seguidores de la cantante, en diálogo con Teleshow.

Con ese clima de ansiedad y emoción, la tribuna comenzó a gritar minutos antes de que iniciara el programa. En sus muñecas, los espectadores lucían una moderna pulsera de luces led, similar a las que usa Coldplay en sus conciertos, la cual le permitía a cada seguidor de Susana interactuar y formar parte del espectáculo cada vez que la cámara enfocaba a la tribuna. Uno de los más mencionados por el público fue Lisandro Navarro, el exparticipante de Gran Hermano (Telefe), quien se ganó el elogio de los fanáticos en su debut como Susano.

La hermana de María Becerra sorprendió a la cantante con un regalo (Prensa Telefe)

Tal era el compromiso del exjugador del reality con su nuevo rol que nunca se separó de la diva. Incluso la acompañó en todo su recorrido por el estudio y le devolvió cada uno de los chistes que la diva hacía. Uno de los momentos más llamativos se dio mientras el programa llevaba adelante el sketch con Rodrigo de Paul y Leandro Paredes. Susana se acomodó detrás de su clásico escritorio, aprovechó para elogiar el look de Licha y hasta tocar y destacar sus fornidos brazos. “Estás muy fuerte”, le dijo la conductora al joven, al tiempo que hacía un gesto de fuerza con sus dos brazos.

Minutos después quien llegó al estudio fue Mora Bianchi, la nueva protagonista de la serie de Cris Morena, Margarita. Mientras la joven se acomodaba a un costado de las cámaras, el público gritaba su nombre y la grababa con sus teléfonos. Como gesto de amor, la artista de 19 años formó un corazón con sus manos y agradeció el cariño del público. Al tiempo que el programa mostraba el apasionante duelo de truco entre los futbolistas y Susana Giménez junto a Guillermo Coppola, la actriz practicó su entrada al estudio en bicicleta. La joven tendría una breve participación al final del ciclo cuando le llevara un ramo de flores a la diva.

Lorna, la fanática n°1 de Susana expresó su emoción por el regreso de la diva

Mientras el público seguía el divertido sketch de Susana Spadafucile en los pasillos de la AFA, quien no sacaba su vista de la conductora era Lorna Irina Gemetto, conocida como la fan número uno de la diva. Desde aquel 1 de abril en 1987, cuando la fanática tenía solo 10 años, nunca se alejó de la actriz, y esta no iba a ser la excepción. En una charla con Teleshow, la fan n°1 de Susana expresó sus sentimientos por verla nuevamente en la televisión y contó su encuentro con la diva detrás de cámara: “Cuando llegó Susana pude hablar con ella, fue muy amable. Apenas la vi le dije cuánto la amaba y me contó que estaba muy feliz de verme. Este regreso de ella me encanta, lo esperé mucho. La estoy pasando fantástico, el programa es increíble, con sus sketchs, su humor y sus entrevistas, me genera una sensación maravillosa”.

Una vez que el reloj marcó las 23.20 de la noche, María Becerra hizo su aparición en el estudio causando el delirio de los fanáticos. Los jóvenes, que apoyaban a la cantante desde la tribuna, incluso aportaron su granito de arena a la entrevista con divertidos comentarios, los cuales le sacaban innumerables sonrisas a la intérprete de “Automático”. Uno de los momentos más emotivos de la noche fue cuando Giménez invitó a su sillón a la hermana de la artista, Ailín. Al ver cómo su ser querido se acercaba, la cantante no pudo contener sus lágrimas y ambas se fundieron en un dulce abrazo. En diálogo con Teleshow, la hermana de María Becerra contó los detalles del encuentro y explicó las sensaciones que este le causó: “Apenas la vi a Mari no pude contener las lágrimas. En cuanto pude le di la placa por sus shows en River y me largué a llorar. Ella no sabía nada, todo fue sorpresa, por eso nuestra reacción. La quiero muchísimo. Fue un momento hermoso y me encantó compartirlo en familia”.

Una vez que Susana terminó su entrevista con La Nena de Argentina, el programa continuó con el show previamente grabado. Esto no evitó que los más de 40 seguidores de la joven de Quilmes cantaran a todo pulmón sus canciones y expresaran todo su amor por su ídola. La emoción llegó hasta la propia diva quien, desde su escritorio, siguió al pie de la letra las canciones e hizo palmas al ritmo de los hits de Becerra.

Con el programa llegando a su final, las luces se apagaron y las figuras se retiraron a sus respectivos camarines. Fue ese el escenario donde la intérprete de “Ojalá” recibió a un número reducido de fans, quienes le expresaron su amor con carteles y regalos. En un ambiente más relajado, la cantante pudo agradecerles su apoyo y coronar la noche con fotos únicas. Tanta era la emoción que sentían los fanáticos de la joven que muchos salían con los ojos desbordados de lágrimas por la emoción de conocer a su artista favorita.

Con el reloj marcando casi la 1 de la mañana, muchos fanáticos seguían esperando la oportunidad de conocer a la cantante. Es por eso que un grupo de seguidores se agolpó en la salida de autos principal del canal. Para su sorpresa, la seguridad del lugar les indicó que la joven se iría por otra puerta, lo que ocasionó que casi 20 personas corrieran desesperadamente con la intención de interceptar la camioneta negra de Becerra. Al ver la cantidad de gente que rodeaba su vehículo, María se asomó por la ventana para que todos pudieran hacer una foto grupal. Así, los fanáticos despidieron a la cantante entre gritos y aplausos.