Oriana Sabatini contó a quién elegiría como padrino de su futuro hijo: “Nos vemos las caras todos los días”

Oriana dio a conocer el nombre de la figura que ocuparía el rol de padrino (Video: Resumido - Luzu)

A casi dos meses de su casamiento con Paulo Dybala, Oriana Sabatini vive a pleno su historia de amor. En medio de esta nueva etapa en su relación, la modelo comenzó a planear algunos de los detalles de su vida, entre los cuales se encuentran sus deseos de ser mamá. Sin embargo, sus fanáticos fueron tomados por sorpresa al conocer que la cantante ya tenía definido el nombre de uno de los padrinos de sus futuros bebés.

En su paso por el estudio de Resumido (Luzu), Oriana respondió una gran cantidad de inquietudes. La que destacó fue en alusión a sus planes de cara al futuro de su familia. “¿Quién podría ser el padrino de tus hijos?”, le consultaron a la hija de Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini. Entre sus opciones se encontraban Lizardo Ponce, Ángel Di María y Leandro Paredes, siendo este último la respuesta que dio ante las cámaras.

“Obvio que Lea porque nos vemos las caras todos los días. Sería un buen padrino porque estaría muy presente. Además, sé que le gusta tener muchos sobrinos, y esto es un dato que conozco”, sostuvo Oriana respecto a su elección. Más adelante, la exintegrante de Aliados tuvo que optar por alguna figura para cuidar a su futuro bebé. En esa ocasión, no se decidió por el compañero de su marido en AS Roma, sino por un matrimonio. Con total sinceridad, ella eligió a Lionel Messi y a Antonela Roccuzzo, pese a que no los conoce tanto. “Pero son muy familieros, los re dejaría con ellos”, aseguró respecto a la experiencia que tienen con la crianza de sus hijos Thiago, Mateo y Ciro.

Oriana se decidió por Leandro Paredes, amigo y compañero de su marido tanto en AS Roma como la Selección Argentina (Resumido - Luzu)

También se le presentaron otras consignas a lo largo del encuentro. Entre estas resaltaron si prefería entrevistar al capitán de la Selección Argentina o al cantante Travis Scott, e incluso, con qué artista le gustaría sacar un tema. A su vez, ella tuvo que decidir quién le gustaría que fuera su acompañante en una fiesta. Respecto a esta última, Oriana tuvo que elegir entre los nombres de Emilia Mernes, Camila Galante y la esposa de Lionel.

“Me dijeron que Anto es muy divertida para salir. Con Emi ya lo hice, entonces sé que la pasé bien. Sin embargo, saldría con Cami porque siento que es más mi onda. Nos miramos y sabemos si las dos nos queremos ir y lo hacemos”, contó refiriéndose a la pareja de Leandro.

Oriana Sabatini habló de la maternidad

La pareja expresó sus deseos de convertirse en padres (Video: A dónde vamos cuando soñamos - Youtube)

En una de las entregas de su podcast, la hija de Ova Sabatini y Catherine Fulop habló a corazón abierto con su pareja. Al referirse a la posibilidad de formar una familia, Paulo se sinceró: “Tengo mucha curiosidad de saber cómo voy a ser como padre”.

“Siento que nunca tuve esa figura. Todos los recuerdos que tengo de mi viejo son hasta los 15 años, entonces siento que hasta esa edad voy a estar bien, pero después no sé”, le confió a Oriana. Completamente emocionada por su sinceridad, ella le contestó: “Va a ser increíble, te lo digo yo. De verdad, estate confiado. Nadie sabe cómo ser padre”.

Por su parte, el deportista recalcó: “Tengo curiosidad porque me gustaría mucho ser padre. Siempre quise serlo y siento que es un buen momento”. Ante la posibilidad de sumar un nuevo miembro a sus vidas, ella lo incentivó: “Bueno, a cumplir sueños”.

Además de esta charla en su ciclo, ella dialogó con Ángel de Brito en LAM (América). Como en ese entonces se encontraba ultimando los detalles de su ceremonia privada, esto pasó a un segundo plano en la charla. Al ser consultada sobre sus planes a futuro, específicamente en alusión a sus deseos de ser madre. “Nos gustaría, ¿muchos? No sé”, contó Oriana, sin dar muchos detalles, a mediados de marzo.