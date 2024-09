El sorprendente almuerzo al paso de Zaira Nara en la ruta que causó furor en las redes: “Chicos, no puedo más”

La modelo degustó de las creaciones de un local ubicado en la ruta 2 (Video: TikTok)

Zaira Nara acostumbra a mostrar su día a día y, dentro de sus actividades cotidianas, sus comidas sanas son un punto que destacan sus seguidores. Sin embargo, en esta ocasión, la modelo partió rumbo a la costa atlántica y, junto a su equipo de producción, hizo un alto en el camino. En el trayecto de la ruta 2, la hermana de Wanda registró su compra en uno de los puestos de la zona y sorprendió con el enorme sándwich que compró.

“Tranqui el almuerzo, Karen”, expresó la modelo en alusión a la comida que preparaba la dueña del local gastronómico. Su cámara capturó los ingredientes entre los dos panes, entre los que se destacaban las fetas de queso, salamín y berenjena al escabeche. Por su parte, la cocinera le pidió a su compañero: “¿Me traés dos pedacitos más?”. En ese momento, Zaira exclamó: “No, por favor, ya estamos. ¡Chicos, no puedo más, voy a explotar!”.

Lejos de escuchar las súplicas de la conductora, la vendedora del puesto continuó con su amabilidad. “Les voy a dar empanadas caseras que hace mi mamá. De regalo, para que prueben”, le comentó a la presentadora mientras le alcanzaba dos unidades fritas rellenas de carne, envueltas en unas servilletas para evitar cualquier tipo de mancha. Sin dar muchas vueltas, la influencer las aceptó con mucho gusto.

El sándwich que probó Zaira durante su paso por la ruta 2 (TikTok)

“Lo bueno es que la dieta…”, comentó, entre risas al darse cuenta que rompió con sus hábitos saludables. Pero el enorme sándwich no fue solo para ella, sino que lo compartió con sus compañeros. Una vez que terminaron de realizar la compra, Zaira y su equipo se subieron al auto y apreciaron la calidad de la comida. “Está tremendo”, aseguró mientras enseñaba el mordisco que le dio al pan.

Su opinión fue respaldada por los presentes en el interior del vehículo, quienes degustaron la compra que realizaron al costado de la ruta. “Estamos bárbaro”, sentenciaron mientras continuabna con su viaje.

La reseña gastronómica llamó la atención de sus fanáticos y le dejaron una ola de comentarios. “Nuestra Nara sencilla”; “La próxima paro a comer”; “Qué buen sanguchazo”; “Necesito probar uno”, fueron algunas de las reacciones que se destacaron a raíz del video que se viralizó. Entre los comentarios, se destacó la de la hija de la duela del puesto, quien escribió: “Gracias por venir a comer”.

El lado sentimental de Zaira Nara

A corazón abierto, la modelo se refirió a su vínculo con su papá (Video: Zaira en tu casa - La Casa Streaming)

Si bien ante las cámaras deja ver su toque divertido, lo cierto es que Zaira cuenta con un lado sensible. Tan solo un día atrás, ella se sinceró en su serie Zaira en tu casa (La Casa Streaming) y habló sin tapujos sobre su tenso vínculo con su papá, Andrés. A lo largo de los años, la relación entre padre e hija sufrió un gran declive por diferentes motivos, entre ellos por su defensa pública a Maxi López, y eso fue el puntapié para que ambos se fueran alejando.

Cara a cara con Luli Fernández, Zaira habló sobre su padre y no pudo ocultar su tristeza. “Fui al psicólogo por este tema, puntualmente a hablar de por qué me están molestando ciertas actitudes”, explicó la pareja de Facundo Pieres sobre la decepción que sintió por su progenitor.

“¿Sabes lo que me dijo la psicóloga? Me cerró la boca, me dijo: ‘¿Por qué te molesta tanto que tu papá esté en los medios? Si es lo mismo que hacés vos’. Y yo ese día entendí. A mí me molesta o me duele porque no estoy acostumbrada, porque lo conocí como agenciero de autos, desde que tengo conciencia mi papá vendía autos”, explayó la hermana de Wanda.

En ese sentido, concluyó: “Evidentemente, le gustan los medios porque tiene dos hijas que están, y de chiquitas, tanto mi papá como mi mamá, nos acompañaron. Entonces ese día dije: ‘¿Quién soy yo para juzgar a mi papá que me dio la vida por su proceder, por su modo de actuar?’. Te juro que no tengo nada que decirle, en su momento me dolía y ahora lo entiendo. Siempre trato de ponerme en el lugar del otro”.