Zaira Nara habló de sus sentimientos por la personalidad mediática de su papá: “Fui al psicólogo para resolver el tema”

Zaira Nara habla de su padre mediático (Video: La Casa Streaming/Zaira en tu casa)

Con toda una vida en los medios, Zaira Nara apostó por un programa de streaming en La Casa, y tiene una serie llamada Zaira en tu casa, en la cual recorre el hogar de los famosos y hablan acerca de sus vidas, a este formato le queda solamente grabar tres capítulos más, que fueron acordados cuando Zaira firmó su contrato, la relación de la modelo con la producción del canal no sería de lo más cordial, después de que ella visitara Luzu TV para festejar su cumpleaños, según fuentes consultadas por Teleshow.

No es ningún secreto que tuvo una relación complicada con su papá, Andrés Nara, y en el último episodio, habló a fondo de lo que sintió cuando se convirtió en una persona mediática.

(RS Fotos)

Tras el divorcio de Nora Colosimo y Andrés comenzó el distanciamiento con sus hijas, pero todo empeoró cuando el hombre defendió públicamente a Maxi López durante su divorcio con Wanda Nara. Con el paso del tiempo se convirtió en una figura pública, con una presencia importante en el medio, y con fuertes declaraciones acerca de la vida de sus hijas, cómo fue el caso de sus dichos tras la separación de Wanda con Mauro Icardi y la conductora habló de qué le generó esto y cómo lo trató en terapia.

Durante el cuarto capítulo de esta saga, Luli Fernández decidió preguntarle por la relación con su progenitor: “¿Cuánto te dolió o decepcionó o decepciona algunas actitudes de tu padre?”, fue la pregunta sin anestesia que hizo Fernández y a la que Zaira decidió responder con total honestidad. “Fui al psicólogo por este tema, puntualmente a hablar de por qué me están molestando ciertas actitudes”, comenzó diciendo la hermana de Wanda.

Zaira y Andrés Nara en unas vacaciones familiares junto a su papá Andrés Nara

“¿Sabes lo que me dijo la psicóloga? Me cerró la boca, me dijo ‘por qué te molesta tanto que tu papá esté en los medios, si es lo mismo que haces vos’ y yo ese día entendí”, contó la pareja de Facundo Pieres para luego agregar: “A mí me molesta o me duele porque no estoy acostumbrada, porque lo conocí como agenciero de autos, desde que tengo conciencia mi papá vendía autos”, dijo, dando las explicaciones detrás de su malestar.

“Evidentemente, le gustan los medios porque tiene dos hijas que están, y de chiquitas, tanto mi papá como mi mamá, nos acompañaron. Entonces ese día dije ‘¿quién soy yo para juzgar a mi papá que me dio la vida de su proceder, de su actuar?’ y te juro que no tengo nada que decirle, en su momento me dolía y ahora lo entiendo. Siempre trató como de ponerme en el lugar del otro”, cerró Zaira dejando en claro que es un tema del pasado y que ya no le afecta en su día a día.

La segunda pregunta que hizo Luli fue con respecto al amor: “¿Creías que te ibas a volver a enamorar?”, quiso saber la modelo. Cabe recordar que Zai se separó Jakob Von Plessen, padre de sus dos hijos, luego de ocho años juntos y en medio de fuertes rumores de infidelidad por parte del austriaco. A los pocos meses de esta ruptura comenzó su relación con el polista, que tuvo algunas idas y vueltas y generó su pelea con Paula Chaves, por lo que fue un gran paso en su vida.

Zaira Nara y Facundo Pieres comenzaron su relación a finales del año 2022

“Creo que una vez que sos mamá tomas el amor desde otro lugar. A mí me pasa hoy en día que me enamoran actitudes, compartir lo simple, que me escuchen, que me pregunten cómo estoy”, aclaró acerca de lo que buscaba en un vínculo amoroso tras la separación. “Hoy no me enamora lo mismo que me enamoraba hace 15 años cuando conocí al papá de mis hijos. Hoy me enamoré de una persona que está presente en mi vida, es un compañero, estaba en un momento de mi vida en el que necesitaba a alguien que me acompañara”, declaró Zaira, resaltando todos los rasgos positivos de su pareja.